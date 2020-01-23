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Все про:демография (218) перепись населения (77) Бекешкина (110)

 Бекешкина раскритиковала электронную перепись от Дубилета

Проведенная в Украине оценка численности населения Украины не заменит настоящей переписи, ведь часть жителей Украины могли просто не учесть.

Об этом заявила в комментарии изданию "Гордон" социолог Ирина Бекешкина, информирует Цензор.НЕТ.

"Прежде всего, нужно посмотреть методику оценки численности населения. Вопрос в том, насколько она позволяет охватить все население. Все ли жители страны учтены в реестрах, которые использовались. Например, можно взять данные по мобильным телефонам. Да, они есть у многих, но не у всех. Хорошо, можно тогда взять данные из Пенсионного фонда. Но и это не дает гарантий, ведь не все, у кого нет мобильных телефонов, обязательно являются пенсионерами. К тому же, у нас немало переселенцев, зарегистрированных на старом месте жительства. Поэтому у меня есть подозрения, что часть населения просто была не учтена", — отметила Бекешкина.

По ее мнению, нынешняя численность населения Украины не меньше 37 млн.

Читайте на Цензор.НЕТ: Население Украины составляет 37,289 млн человек, - данные электронной переписи. ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА

"По сведениям Госстата, население составляло почти 42 млн. Наверняка там отталкивались от данных, полученных ранее. Реалистичный ли результат, который озвучен сейчас, – сложно сказать. Как минимум, население в Украине не меньше 37 млн. Тут вопрос – сколько людей не учли? Это касается тех же пенсионеров на оккупированных территориях, которые получают пенсии. Учли их или нет? Не стоит забывать и о том, что немало людей выехали в Россию. Задача подсчета населения остается довольно сложной. Конечно, хорошо, что хоть что-то подсчитали. Но этот подсчет не заменит настоящей переписи – действительно очень сложной процедуры", – подчеркнула Бекешкина.

Также на Цензор.НЕТ: За последние 10 лет из Украины выехали около 3,8 млн человек, - Дубилет

Единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей.

Источник: https://censor.net.ua/n3171574
 
   
 Топ комментарии
 
Сегодня с удивлением узнал, что по методике Дубилета у меня семья не 4-е человека, а минимум восемь (учитывая разных операторов, корпоративные и личные телефоны)...
А у соседней многодетной семьи - горе: половина или в бегах, или вымерла..... Бекешкина раскритиковала электронную перепись от Дубилета - Цензор.НЕТ 3618
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с учетом неучтенных при таком способе жителей Украины, их не 37,6 а более 40 миллионов
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Це не вкладуєттся, у мантри ************: «Украіна бєз Россіі вимєрла, і осталось 15-25 мілліонов.»
От невже людина не може задати собі питання, а звідки черги у супермаркетах, всіляких конторах, і забиті вагони метро і трамваїв ? Кілометрові пробки на дорогох? Для кого йде будівля багатоповерхівок?
Де пустуючі безлюдні будівлі? Хто зїдає кожен день сотні тисяч тонн продуктів?
Хто зібрав 90 мільйонів зернових?
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100%. і треба декому рестранслювати кремлівську пропаганду типу "в Україні було 52 мільйони, а стало 30, який жах, кривавий режим націоналістів"
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Тоді дійсно були великі міграційні відтоки. В УСРС був величезний людський військовий контингент армії СРСР, офіцери, солдати, далі у пркордонних областях багато людей з Россії працювало на підприємствах УРСР, сюди ж таки, направлялись на 3-х річне відпрацювання, випусники учбових закладів, в Україні в «тьоплом кліматє» жило багато воєнпєсов, і т.ін.
Після 1992 величезна їх кількість повернулась до Россіі.
Ну і демографічні проблеми...
А щодо 15-25 мільйонів, то вже проблеми ватяного інтелекту.
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Одной из зрад было, что в Украине осталось 30 миллионов жителей, а Порошенко напечатал лишних бюллетеней, чтобы фальсифицировать выборы, но уЗеленский - Дубилет и с этим зебам в глаза фонтан выдал...
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от этого не умирают...но и жить нормально не в состоянии
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Еще и пытаются оставшихся нормальных ею заразить, причем с тем-же тупым упортством.
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Головний причина хвороби --перенасичення організму інфікованих глюкозою і її похідними, так званий - височенний глюкемічний індекс. Що очевидно при п'ятирічному вживанням в мозок продуктів кондитерського походження. А точніше продуктів Кондитера !
Потрібно визнати, що первинно, а що наслідок !
Тобто Кондитер породив ЗЕфілію ...
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Интересно перепись населения по еврейски проводится только в Украине? А в израиле тоже так?
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Да, и говорят, что стоимость этой переписи будет в районе 2-3 млрд.грн.
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ну ваша то"допустыма похибка" куда вернее будет?, да и нал за опрос, как-то понадежнее будет???)
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Сегодня с удивлением узнал, что по методике Дубилета у меня семья не 4-е человека, а минимум восемь (учитывая разных операторов, корпоративные и личные телефоны)...
А у соседней многодетной семьи - горе: половина или в бегах, или вымерла..... Бекешкина раскритиковала электронную перепись от Дубилета - Цензор.НЕТ 3618
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Так ты сначала почитай как именно они считали - там был подсчет не только по кол-ву телефонов, также использовались реестры пенсионного фонда, загсов и т.д. так что и твою семью и твоих соседей учли, не переживай))
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если украинцы віехали на зароботки в европу-они ведь от этого не перестали быть гражданами Украины?кто разрешил их не считать?
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Цікаво, як? Вони не платять податки тут, не стоять на біржі, не отримують субсидію, в них іноземні сім-карти (вайбером спілкуються з родичами)...
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Имеют счёт в банке, недвижимость, авто и т.п.
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Якщо людина живе у Польщі, то автівка в неї на польських бляхах, з будинку вона зазвичай виписується (щоб родичі субсидію могли отримати), а рахунок в банку - за кордоном (або пересилає родичам гроші вестерн-юніоном)... Звичайно, не у всіх так, як я кажу, але на точність вимірів це впливає...
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Погрешность в 2% составит около 700-800 тысяч. Это нормально.
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Простий приклад: за даними Дубілета в Києві живе 3,7 млн. людей. Але його перепис не враховує тих, хто щодня їздить сюди на роботу з пригородів. Чи тих, хто тимчасово на заробітки їздить. А цими людьми мабуть вже мільйонів 5 набереться

І от планувати дороги Києва, чи громадський транспорт, виходячи із кількості в 3,7 млн. жителів - це зовсім не те саме, що планувати, виходячи з 5 млн.!
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От этого место их основной регистрации не поменялось. Из учли как проживающий в том или ином месте в пригороде.
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Ну є різниця між тим, що жити і працювати в пригороді і тим, що жити в пригороді і їздити працювати в центр міста і загружати траси/метро...
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Есть. Но это не влияет на перепись. Влияет на количество транспорта, жилья, продуктов и и.д.
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Так перепис і організовують, щоб визначити цілу купу параметрів, а не тільки, щоб кількість населення знати!
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Я знаю. Но основная цель, как раз, количество населения. Остальное это логистика. И это нечто другое.
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Когда через границу едешь это конечно нигде не фиксируется.Тебя так просто пропускают)))
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Емм, ну допустимо, пенсіонери уже всі мобілки мають. А дітей вони як порахували? Нє, я розумію, що зараз у деяких школярів смартфони крутіші за мій, але як порахувати дітей дошкільного та меншого шкільного віку?
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Статистика по рождаемости и смертности ведётся давно. Это самое простое. Плюс детские сады, и электронная очередь
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Так чому по статистиці народжуваності/смертності Держстату названа цифра у 42,1 млн. людей, а по перепису Дубілета - 37,2 млн.? У обох випадках - це цифри без окупованих Крима і ОРДЛО, якщо що...
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Ты спрашивал о детях дошкольного возраста.
Что касается статистики вообще, то учитывая когда была последняя перепись, наличие войны цифры более менее правдивы.
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Ще раз кажу: у Держстата 42,1 млн., у Дубілета - 37,2 млн. І кому більше вірити? У кожного своя методика, у якої є як плюси, так і мінуси...

Ось тому потрібен повноцінний перепис. Бо, на відміну від статистики, він дасть відповіді на багато інших потрібних питань - етнічний склад населення, мовний склад населення, релігія, соціальний стан, мобільність, маятникові міграції, професії і тд і тп...
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Да я же не против. Но как для оценки предварительной нормально. Никто же не сказал, что это окончательные данные.
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Детей посчитать проще простого, сейчас от рождения выдают индификационный код, если официально родился, а не подпольно без вызова врачей.
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Це так останні кілька років, а старшим дітям код дають при видачі айді-паспорта в 14-15 років...
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Как ввели этот код так от рождения его и присваивают.
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Драссьтє, я цей код отримував у старших класах в 16 років - це при Кучмі було...
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Иди в зад.
У моей знакомой оба ребенка родились в Германии, там живут, но являются гражданами Украины и тут прописаны у бабушки.
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А кто мог заработать на "настоящей переписи"?
На электронной - никто. Вот и бесятся...
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Чому ніхто? Можна маніпулювати данними, щоб, наприклад, розкрадати кошти на пенсії/субсидії/інші соцвиплати... Можна робити махінації з "мертвими душами" на виборах...
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При нынешней мобильности населения в Украине, даже прямая перепись не даст достоверных результатов...
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Скільки разів Ви за останні 5 років змінили місце проживання ? («знакомиє знакомих» нє в счєт )
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Ну так будет та же самая погрешность, когда будут ходить и вручную переписывать/пересчитывать - кто-то на работе, кто-то уехал отдыхать, кто-то просто так не открыл дверь потому что лень/страшно и т.д. Разве нет?
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Ну и чем ее цифры отличаются? Лишь бы потрындеть.
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Бронижилет наш Президент.Хто проти Бронижилета,той ворог України. Бекешкина раскритиковала электронную перепись от Дубилета - Цензор.НЕТ 1963
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Та Дубілет просто підняв базу боржників Беніного приватну і вся перепис.
Українець, як народився вже винен беніним єдиновірцям.
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А где соцопросы, мадам Бекешкина - по власти по оппозиции ? Шо такое? Молчим ? Ззеркаль тоже дипломатично молчала а потом - не стерпела... ждём и от Вас честного слова .
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Ну в них недавно було, наприклад, опитування по дуже актуальній темі - продажу с/г земель... Згідно опитування 63%, здається, проти цього.
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У Вас есть другие числа?
Поделитесь.
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ЗЕ- перепис - така сама ЗЕ -брехня, як і ЗЕ-перемога над корупцією, ЗЕ-подолання бідності, ЗЕ-економічний ривок...... "Ет цетера.."
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Бекешкіна: ТІЛЬКИ ходити по дворах! Як в минулому столітті... "
Статистика знает все.
Точно учтено количество пахотной земли в СССР с подразделением на чернозем, суглинок и лёсс. Все граждане обоего пола записаны в аккуратные толстые книги, так хорошо известные Ипполиту Матвеевичу Воробьянинову, - книги загсов. Известно, сколько какой пищи съедает в год средний гражданин республики. Известно, сколько этот средний гражданин выпивает в среднем водки с примерным указанием потребляемой закуски. Известно, сколько в стране охотников, балерин, револьверных станков, собак всех пород, велосипедов, памятников, девушек, маяков и швейных машинок.
Как много жизни, полной пыла, страстей и мысли, глядит на нас со статистических таблиц!
Кто он, розовощекий индивид, сидящий с салфеткой на груди за столиком и с аппетитом уничтожающий дымящуюся снедь? Вокруг него лежат стада миниатюрных быков. Жирные свиньи сбились в угол таблицы. В специальном статистическом бассейне плещутся бесчисленные осетры, налимы и рыба чехонь. На плечах, руках и голове индивида сидят куры. В перистых облаках летают домашние гуси, утки и индейки. Под столом сидят два кролика. На горизонте возвышаются пирамиды и вавилоны из печеного хлеба. Небольшая крепость из варенья омывается молочной рекой. Огурец, величиною в пизанскую башню, стоит на горизонте. За крепостными валами из соли и перцу пополуротно маршируют вина, водки и наливки. В арьергарде жалкой кучкой плетутся безалкогольные напитки - нестроевые нарзаны, лимонады и сифоны в проволочных сетках.
Кто же этот розовощекий индивид - обжора, пьянчуга и сластун?
Гаргантюа, король дипсодов? Силач Фосс? Легендарный солдат Яшка Красная Рубашка? Лукулл?..
Это не Лукулл. Это - Иван Иванович Сидоров, или Сидор Сидорович Иванов, - средний гражданин, съедающий в среднем за свою жизнь всю изображенную на таблице снедь. Это - нормальный потребитель калорий и витаминов - тихий сорокалетний холостяк, служащий в госмагазине галантереи и трикотажа.
От статистики не скроешься никуда. Она имеет точные сведения не только о количестве зубных врачей, колбасных шприцев, дворников, кинорежиссеров, проституток, соломенных крыш, вдов, извозчиков и колоколов, - но знает даже, сколько в стране статистиков.
И одного она не знает. Не знает и не может узнать. Она не знает, сколько в СССР стульев.
Стульев очень много. Последняя статистическая перепись определила численность населения союзных республик в 143 миллиона человек. Если отбросить 90 миллионов крестьян, предпочитающих стульям лавки, полати, завалинки, а на Востоке - истертые ковры и паласы, - то все же останется 53 миллиона человек, в домашнем обиходе которых стулья являются предметами первой необходимости. Если же принять во внимание возможные просчеты в исчислениях и привычку некоторых граждан Союза сидеть между двух стульев, то, сократив на всякий случай общее число вдвое, найдем, что стульев в стране должно быть не менее 26 1/2 миллионов. Для верности откажемся еще от 6 1/2 миллионов. Оставшиеся двадцать миллионов будут числом минимальным.
Среди этого океана стульев, сделанных из ореха, дуба, ясеня, палисандра, красного дерева и карельской березы, среди стульев еловых и сосновых - герои романа должны найти ореховый гамбсовский стул с гнутыми ножками, таящий в своем, обитом английским ситцем, брюхе сокровища мадам Петуховой.
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нужно понимать, что такие организации, как у Бекешкиной. зарабатывают не малые деньги на переписи населения. А тут, как то без них обошлось. Вот и критика. Хотя Бекешкину уважаю, как социолога.
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Перепис проводить не організація Бекешкіної... Бекешкина раскритиковала электронную перепись от Дубилета - Цензор.НЕТ 9497
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Бабушке харчеваться не дали,вот и не годует.Надо по старинке пустить кучу людей з бумажками по квартирам,где как не откроют ,так нахер пошлют)))
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Блін, та не контора Бекешкіної цим займається!
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знаешь сколько таких бикешкиных руки потирали?))) у них создана сеть из людей, которых к сожалению нужно кормить
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конечно раскритиковала , 4 млрд мимо носа проплыло))))
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Ще один... Перепис проводить організація Лібанової, а не Бекешкіної)))
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а работники (сетка) у них одна. читай по губам если не понимаешь)))
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простой вопрос...нет несколько)))) - Украина единственная в мире стран, которая хочет провести перепись? есть ли какой-то опыт переписи населения в цивилизованных и развитых странах? как он там проводился? по каким методикам и с какой погрешностью? фсё!
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Если бумажная перепись, 25% не открыли дверь, что тогда? Дубилет говорит, что 3 разных типа электронной оценки. Результаты практически одинаковые, погрешность 2.5%
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37 млн,плюс 3млн лугандонцев,плюс 5 млн крымчан, плюс 4 млн заробитчан (их ни кто не считал),не плохо получается.Хоть формально,но их считать надо если сравнивать.
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Довелось как-то собирать подписи в подъезде по хозяйственному вопросу. 36 квартир. Провёл где-то 20-25 рейдов в разное время суток и разные дни недели. Звонки, домофоны не работают. У кого работают - сидят как мыши - окна светятся. 4 квартиры посетить так и не удалось, хотя повесил общее объявление с моими телефонами в подъезде и персональные - каждому на дверь.
И как в таких условиях провести перепись?
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Так же, как раньше проводили - ходили в вечернее время и переписывали, предварительно оповестив жителей о времени.
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Данные о мне и так есть в налоговой, в банках, у сотовых операторов. Тот же гугл точно знает где я хожу и каким транспортом пользуюсь. Ок, данные гугла им никто не даст, все остальные(включая кстати некоторые банки которые тоже отлично собирают данные по геолокации) этой информацией обладают. Они же знают информацию о моих доходах, предпочтениях в языке, каким транспортом я пользуюсь и какими маршрутами(ладно, не все, но тот же киевский метрополитен точно знает на какой станции и во сколько я захожу). Таможня знает какие страны и как на долго я посещаю. И тут главное вопрос: если все эти данные и так есть(были бы у меня льготы/пенсии/дети/брак/etc, они бы тоже знали) почему я должен тратить своё время на интервьюера с бумажкой(ладно, планшетом на покупку которых нужно потратить мои налоги в том числе) который собирает данные которые у государства и так есть? Не фанат Зе власти от слова совсем, но спасибо, что хоть у кого-то мозгов хватило сделать то, отсутствие чего меня бесило ещё со времён последней переписи. Ждём онлайн дашборд.
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Ну да, только попытка лично посетить почти 40 миллионов человек учитывает всех. А дальше "Хм. Дверь не открывают. Наверное сидят там вчетвером: мужчина, женщина, ребёнок, пенсионер. Так и запишем". Её Зе не кусал случайно? Бекешкина раскритиковала электронную перепись от Дубилета - Цензор.НЕТ 8621
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