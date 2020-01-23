 Бекешкина раскритиковала электронную перепись от Дубилета

Об этом заявила в комментарии изданию "Гордон" социолог Ирина Бекешкина, информирует Цензор.НЕТ.
"Прежде всего, нужно посмотреть методику оценки численности населения. Вопрос в том, насколько она позволяет охватить все население. Все ли жители страны учтены в реестрах, которые использовались. Например, можно взять данные по мобильным телефонам. Да, они есть у многих, но не у всех. Хорошо, можно тогда взять данные из Пенсионного фонда. Но и это не дает гарантий, ведь не все, у кого нет мобильных телефонов, обязательно являются пенсионерами. К тому же, у нас немало переселенцев, зарегистрированных на старом месте жительства. Поэтому у меня есть подозрения, что часть населения просто была не учтена", — отметила Бекешкина.
По ее мнению, нынешняя численность населения Украины не меньше 37 млн.
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"По сведениям Госстата, население составляло почти 42 млн. Наверняка там отталкивались от данных, полученных ранее. Реалистичный ли результат, который озвучен сейчас, – сложно сказать. Как минимум, население в Украине не меньше 37 млн. Тут вопрос – сколько людей не учли? Это касается тех же пенсионеров на оккупированных территориях, которые получают пенсии. Учли их или нет? Не стоит забывать и о том, что немало людей выехали в Россию. Задача подсчета населения остается довольно сложной. Конечно, хорошо, что хоть что-то подсчитали. Но этот подсчет не заменит настоящей переписи – действительно очень сложной процедуры", – подчеркнула Бекешкина.
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Единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей.
От невже людина не може задати собі питання, а звідки черги у супермаркетах, всіляких конторах, і забиті вагони метро і трамваїв ? Кілометрові пробки на дорогох? Для кого йде будівля багатоповерхівок?
Де пустуючі безлюдні будівлі? Хто зїдає кожен день сотні тисяч тонн продуктів?
Хто зібрав 90 мільйонів зернових?
Після 1992 величезна їх кількість повернулась до Россіі.
Ну і демографічні проблеми...
А щодо 15-25 мільйонів, то вже проблеми ватяного інтелекту.
Потрібно визнати, що первинно, а що наслідок !
Тобто Кондитер породив ЗЕфілію ...
Ага.
А у соседней многодетной семьи - горе: половина или в бегах, или вымерла.....
І от планувати дороги Києва, чи громадський транспорт, виходячи із кількості в 3,7 млн. жителів - це зовсім не те саме, що планувати, виходячи з 5 млн.!
Что касается статистики вообще, то учитывая когда была последняя перепись, наличие войны цифры более менее правдивы.
Ось тому потрібен повноцінний перепис. Бо, на відміну від статистики, він дасть відповіді на багато інших потрібних питань - етнічний склад населення, мовний склад населення, релігія, соціальний стан, мобільність, маятникові міграції, професії і тд і тп...
У моей знакомой оба ребенка родились в Германии, там живут, но являются гражданами Украины и тут прописаны у бабушки.
На электронной - никто. Вот и бесятся...
Українець, як народився вже винен беніним єдиновірцям.
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Статистика знает все.
Точно учтено количество пахотной земли в СССР с подразделением на чернозем, суглинок и лёсс. Все граждане обоего пола записаны в аккуратные толстые книги, так хорошо известные Ипполиту Матвеевичу Воробьянинову, - книги загсов. Известно, сколько какой пищи съедает в год средний гражданин республики. Известно, сколько этот средний гражданин выпивает в среднем водки с примерным указанием потребляемой закуски. Известно, сколько в стране охотников, балерин, револьверных станков, собак всех пород, велосипедов, памятников, девушек, маяков и швейных машинок.
Как много жизни, полной пыла, страстей и мысли, глядит на нас со статистических таблиц!
Кто он, розовощекий индивид, сидящий с салфеткой на груди за столиком и с аппетитом уничтожающий дымящуюся снедь? Вокруг него лежат стада миниатюрных быков. Жирные свиньи сбились в угол таблицы. В специальном статистическом бассейне плещутся бесчисленные осетры, налимы и рыба чехонь. На плечах, руках и голове индивида сидят куры. В перистых облаках летают домашние гуси, утки и индейки. Под столом сидят два кролика. На горизонте возвышаются пирамиды и вавилоны из печеного хлеба. Небольшая крепость из варенья омывается молочной рекой. Огурец, величиною в пизанскую башню, стоит на горизонте. За крепостными валами из соли и перцу пополуротно маршируют вина, водки и наливки. В арьергарде жалкой кучкой плетутся безалкогольные напитки - нестроевые нарзаны, лимонады и сифоны в проволочных сетках.
Кто же этот розовощекий индивид - обжора, пьянчуга и сластун?
Гаргантюа, король дипсодов? Силач Фосс? Легендарный солдат Яшка Красная Рубашка? Лукулл?..
Это не Лукулл. Это - Иван Иванович Сидоров, или Сидор Сидорович Иванов, - средний гражданин, съедающий в среднем за свою жизнь всю изображенную на таблице снедь. Это - нормальный потребитель калорий и витаминов - тихий сорокалетний холостяк, служащий в госмагазине галантереи и трикотажа.
От статистики не скроешься никуда. Она имеет точные сведения не только о количестве зубных врачей, колбасных шприцев, дворников, кинорежиссеров, проституток, соломенных крыш, вдов, извозчиков и колоколов, - но знает даже, сколько в стране статистиков.
И одного она не знает. Не знает и не может узнать. Она не знает, сколько в СССР стульев.
Стульев очень много. Последняя статистическая перепись определила численность населения союзных республик в 143 миллиона человек. Если отбросить 90 миллионов крестьян, предпочитающих стульям лавки, полати, завалинки, а на Востоке - истертые ковры и паласы, - то все же останется 53 миллиона человек, в домашнем обиходе которых стулья являются предметами первой необходимости. Если же принять во внимание возможные просчеты в исчислениях и привычку некоторых граждан Союза сидеть между двух стульев, то, сократив на всякий случай общее число вдвое, найдем, что стульев в стране должно быть не менее 26 1/2 миллионов. Для верности откажемся еще от 6 1/2 миллионов. Оставшиеся двадцать миллионов будут числом минимальным.
Среди этого океана стульев, сделанных из ореха, дуба, ясеня, палисандра, красного дерева и карельской березы, среди стульев еловых и сосновых - герои романа должны найти ореховый гамбсовский стул с гнутыми ножками, таящий в своем, обитом английским ситцем, брюхе сокровища мадам Петуховой.
И как в таких условиях провести перепись?