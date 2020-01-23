 Бекешкина раскритиковала электронную перепись от Дубилета

Об этом заявила в комментарии изданию "Гордон" социолог Ирина Бекешкина, информирует Цензор.НЕТ.

"Прежде всего, нужно посмотреть методику оценки численности населения. Вопрос в том, насколько она позволяет охватить все население. Все ли жители страны учтены в реестрах, которые использовались. Например, можно взять данные по мобильным телефонам. Да, они есть у многих, но не у всех. Хорошо, можно тогда взять данные из Пенсионного фонда. Но и это не дает гарантий, ведь не все, у кого нет мобильных телефонов, обязательно являются пенсионерами. К тому же, у нас немало переселенцев, зарегистрированных на старом месте жительства. Поэтому у меня есть подозрения, что часть населения просто была не учтена", — отметила Бекешкина.

По ее мнению, нынешняя численность населения Украины не меньше 37 млн.

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"По сведениям Госстата, население составляло почти 42 млн. Наверняка там отталкивались от данных, полученных ранее. Реалистичный ли результат, который озвучен сейчас, – сложно сказать. Как минимум, население в Украине не меньше 37 млн. Тут вопрос – сколько людей не учли? Это касается тех же пенсионеров на оккупированных территориях, которые получают пенсии. Учли их или нет? Не стоит забывать и о том, что немало людей выехали в Россию. Задача подсчета населения остается довольно сложной. Конечно, хорошо, что хоть что-то подсчитали. Но этот подсчет не заменит настоящей переписи – действительно очень сложной процедуры", – подчеркнула Бекешкина.

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Единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей.