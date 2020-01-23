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 Политика Украины, Экономика
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 "Нафтогаз" назначил Алексеенко новым гендиректорм "Укртрансгаза"

НАК "Нафтогаз Украины" как единоличный акционер АО "Укртрансгаз" принял решение об утверждении нового устава общества, который предполагает структурные изменения в компании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

"Полномочия членов правления" Укртрансгаза" прекращены, при этом генеральным директором компании назначен Сергей Алексеенко, который с марта 2019 временно исполнял обязанности президента общества", - говорится в сообщении.

Таким образом, в Укртрансгазе коллегиальный исполнительный орган (правление общества) заменили на единоличный орган управления.

"Изменения является частью процесса трансформации группы Нафтогаз, что должно повысить эффективность, усилить персональную ответственность и прозрачность в принятии решений", - пояснили в компании.

Алексеенко был назначен в состав правления "Укртрансгаза" в марте 2017 года. Ранее он работал в должности советника председателя правления и уполномоченного по перспективным проектам в НАК "Нафтогаз Украины". До прихода в НАК занимал ряд руководящих позиций в компаниях, занимающихся инвестиционной и банковской деятельностью.

По приказу Министерства финансов Украины, Алексеенко С.А. (по совместительству) является членом Наблюдательного совета АО КБ "ПриватБанк".

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Источник: https://censor.net.ua/n3171573
 
 
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В начале 2016 года на острове Мэн для Сергея Алексеенко была основана офшорная компания для вывода валюты за границу вопреки валютным ограничениям, которые действовали в Украине, сообщает Hromadske со ссылкой на расследование «Paradise Papers». Речь идет о создании компании Pioneer Foundation, которая просуществовала 14 месяцев. ЗЕднеприводные свидетели антикоррупционного Хриплокрыса, только на основании этой информации это чмо НЕ НУЖНО БЫЛО назначать на столь высокую должность.
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