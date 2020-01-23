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 Экс-гендиректор ГП "Укрвакцина" предстанет перед судом по подозрению в завладении четвертью миллиона гривен

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывших генерального директора и главного бухгалтера ГП "Укрвакцина" Минздрава Украины по факту завладения средствами госпредприятия в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в ГУ ГФС в г. Киеве.

Установлено, что в течение 2016 - 2017 годов бывшим руководителем ГП "Укрвакцина" Минздрава Украины при пособничестве главного бухгалтера незаконно получены средства госпредприятия на сумму 245 тыс. грн под видом премий, надбавок и неправомерно завышенного должностного оклада.

По результатам проведенного под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева досудебного расследования сотрудниками налоговой милиции г. Киева получены достаточные доказательства для направления обвинительного акта в суд по обвинению экс-чиновников в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 и ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 УК Украины соответственно. Прокуратурой города Киева обвинительный акт направлен в суд.

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С целью обеспечения возмещения нанесенного государственному предприятию ущерба на имущество обвиняемых наложен арест.

Также в настоящее время продолжается судебное рассмотрение другого уголовного производства в отношении бывшего гендиректора ГП "Укрвакцина" по факту растраты денежных средств указанного государственного предприятия на общую сумму свыше 1,5 миллиона гривен (ч. 5 ст. 191 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Также читайте: Экс-гендиректор ГП "Укрвакцина" незаконно получил 245 тыс. грн в виде премий и надбавок, - прокуратура Киева

Источник: https://censor.net.ua/n3171572
 
 
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Так Полиция и весь Кабмин Гончарука заметет за охер... енные премии?? Ждем,,
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Зеты, теперь страна узнает, какого происхождения, что и за какие деньги колят украинским детям со 2-го дня жизни ?
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Фігня! Ніщєброд! 1/8 зарплати очільника Укрпошти...
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