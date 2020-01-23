 Путин уравнял антисемитизм и русофобию во время выступления в Израиле

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Би-би-си".
"Здесь, как и в России, обеспокоены попытками отрицать Холокост, пересмотреть итоги Второй мировой войны, отбелить убийц и преступников", — заявил Владимир Путин.
По словам Путина, в Израиле живут почти 1300 "блокадников" и здесь уважают своих героев.
"Здесь, как и в России, понимают значимость уроков Второй мировой войны, не позволяют мира забыть, к чему приводит национальный эгоизм, раздоры, содействие любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии", — заявил Путин.
При этом он не уточнил, в чем именно заключается русофобия и кто ее проявляет.
Читайте на Цензор.НЕТ: В Кремле заявили, что украинская сторона запрашивала встречу с Путиным, но тот может встретиться только "на ногах"
Ведь что ни говори, а ***** их здорово оскорбил, сравнив с кацапами.
Дипломатически сдержанно
та де там!
Суд принял решение по иску Кернеса.
митинг за независимость. Около сотни человек протестовали, в частности, против возможной интеграции с Россией. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/v-minske-lyudi-vyshli-na-protest-protiv-vozmozhnogo-obedineniya-s-rossiey-1422366.html
Ти краще розберись чому з 10млн - 100патріотів А ХТО РЕШТА?
Тель-Авив, мост Мира, над главной транспортной артерией - нетив Аялон
Для кацапів теж були концтабори. Взагалі держава рашка наслідувач гітлерівської Німеччина, просто якщо німці нищили євреїв, то кацапи нищать самі себе.
Ирина Геращенко ответила Путину насчет "русофобии": "Это гораздо серьезнее и уже навсегда" "Нет, это не русофобия. Это гораздо серьезнее и уже навсегда. Это понимание, кто враг и убийца, мародер и грабитель, захватчик и оккупант, подлый сосед, который ненавидит Украину и при этом требует от украинцев любить березы, балалайки и русский мир, российские танки и "зеленых человечков" без шевронов. От такого безумного соседа надо держаться подальше. Это не фобия, а констатация факта и прагматизм. "Прощай, немытая Россия" - это наша цель, оторваться, для выживания Украины".
Путина встречают в Израиле.
Тель-Авив, мост Мира, над главной транспортной артерией - нетив Аялон
«23 января 2020
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе.
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. В материале «Фиаско Зеленского на Всемирном форуме в Давосе» на сайте канала журналисты отметили, что украинский лидер выступал перед пустым залом и говорил абсурдные вещи.»