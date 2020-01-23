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Все про:Израиль (1004) Путин (25396) Россия (74803)

 Путин уравнял антисемитизм и русофобию во время выступления в Израиле

Президент России Владимир Путин во время выступления на открытии памятника героям и защитникам обороны Ленинграда "Свеча памяти" в Израиле поставил в один ряд антисемитизм и русофобию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Би-би-си".

"Здесь, как и в России, обеспокоены попытками отрицать Холокост, пересмотреть итоги Второй мировой войны, отбелить убийц и преступников", — заявил Владимир Путин.

По словам Путина, в Израиле живут почти 1300 "блокадников" и здесь уважают своих героев.

"Здесь, как и в России, понимают значимость уроков Второй мировой войны, не позволяют мира забыть, к чему приводит национальный эгоизм, раздоры, содействие любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии", — заявил Путин.

При этом он не уточнил, в чем именно заключается русофобия и кто ее проявляет.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Кремле заявили, что украинская сторона запрашивала встречу с Путиным, но тот может встретиться только "на ногах"

Источник: https://censor.net.ua/n3171570
 
 
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до свого статусу почесного антисеміта готовий додати статус постійного та радикального русофоба!
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"Те, кто затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот это,затевают все вот это. Это я… Этим людям я это и адресовываю. Доиграетесь. С этой русофобией, которую вы затеваете," - Залдостанов Александр Сергеевич
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А евреи не обиделись?
Ведь что ни говори, а ***** их здорово оскорбил, сравнив с кацапами.

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А скільки євреїв вбито російським шовіністом Сталіним?
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а скільки людей інших національностей було вбито сіоністами-полукровками леніним, сталіним. свердловим, троцьким, зіновєвим, ягодою, кагановичем, єжовим та іншими?
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Причому і кацапів вони вбивали мільйонами, але зараз кацапи їх боготворять... Парадокс!
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Сталіна і Леніна, ще можно назвати "полукровками", а інші гордість єврейського народу.
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Ва бл*дєй ненавидить весь світ. Всюди пхаєте своє рило в лаптях.
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Боюсь форумчане Цензора сдержанно не согласятся с Владимиром Владимировичем
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Канэчно.
Дипломатически сдержанно Путин уравнял антисемитизм и русофобию во время выступления в Израиле - Цензор.НЕТ 2056
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ага! а втреча с х.лом? что просто так хлопнуть дверью и отбить себе ж*пу?
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добре що наш віслюк звідти злиняв, то було б величезне приниження для України бути на підтанцьовках у вбивці українців
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ну з тієї частини, де ***** було і виступало.
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ааа! а я вже...подумав гордість у бубочки вилізла і він дверима гепнув і поїхав додому...
та де там!
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Кернес выиграл суд у Кабмина: проспект маршала Жукова может вернуться на карту Харькова.
Суд принял решение по иску Кернеса.

Путин уравнял антисемитизм и русофобию во время выступления в Израиле - Цензор.НЕТ 3584
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А Кернес у більше всього треба? Мабуть його мала гешефт з кровожерливим маршалом.
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А шо Гена Адольфовіч? Для мене несподіванка
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Беларусь и РФ решили все спорные вопросы по интеграции
митинг за независимость. Около сотни человек протестовали, в частности, против возможной интеграции с Россией. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/v-minske-lyudi-vyshli-na-protest-protiv-vozmozhnogo-obedineniya-s-rossiey-1422366.html
Ти краще розберись чому з 10млн - 100патріотів А ХТО РЕШТА?
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Путин уравнял антисемитизм и русофобию во время выступления в Израиле - Цензор.НЕТ 2159Путина встречают в Израиле.

Тель-Авив, мост Мира, над главной транспортной артерией - нетив Аялон
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ой то наверное какие-то...укро-евры-бандеровцы
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А шо....
Для кацапів теж були концтабори. Взагалі держава рашка наслідувач гітлерівської Німеччина, просто якщо німці нищили євреїв, то кацапи нищать самі себе.
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09.07.17 21:02
Ирина Геращенко ответила Путину насчет "русофобии": "Это гораздо серьезнее и уже навсегда" "Нет, это не русофобия. Это гораздо серьезнее и уже навсегда. Это понимание, кто враг и убийца, мародер и грабитель, захватчик и оккупант, подлый сосед, который ненавидит Украину и при этом требует от украинцев любить березы, балалайки и русский мир, российские танки и "зеленых человечков" без шевронов. От такого безумного соседа надо держаться подальше. Это не фобия, а констатация факта и прагматизм. "Прощай, немытая Россия" - это наша цель, оторваться, для выживания Украины".
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Руссофобии не существует. Фобия - это от греч. слова "фобос" - страх. А рашкованцев не боятся, их презирают.
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Сталин перебил больше всего русских, и ничего. Он у них сейчас очень даже в почете.
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ну скажет так...по версии руцких кто-кто... а евреи всегда ...при чем )))))
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Путин, как нацисты во времена Холокоста, торгует евреями. За свободу и здоровье еврейки, Путин получил недвижимость в Иерусалиме для своей банды.Путин уравнял антисемитизм и русофобию во время выступления в Израиле - Цензор.НЕТ 5195
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Повертаються часи єврейських погромів та гонінь. За шайби - аж 7,5 років.
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Интересно, Зебил ***** сандалики там в засос целовал или просто лизал? Путин уравнял антисемитизм и русофобию во время выступления в Израиле - Цензор.НЕТ 169
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Michael Avrinsky‏ @gsl2k10 2 ч.2 часа назад

Путина встречают в Израиле.
Тель-Авив, мост Мира, над главной транспортной артерией - нетив Аялон

Путин уравнял антисемитизм и русофобию во время выступления в Израиле - Цензор.НЕТ 9583
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А на що вони розраховували і що чекали від чекіста? А кажуть,євреї мудрі! Такіж самі дебіли,як і ми з вами!( Я не голосував за віслюка, але не знімаю з себе вини за інших).
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кажуть,так,лише самі!!! Більшої тупості ніж їх історія й видумати поготів Путин уравнял антисемитизм и русофобию во время выступления в Израиле - Цензор.НЕТ 7719
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Возомнил себя богом. Ху..о Не меньше зло, чем Гитлер.
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русские похожи больше на фашистов, чем на их жертву. Волк прикидывается овечкой!
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не понял. карликовое куйло назвало кацапню людьми? что за бред у него такой?
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Веселенькое там "чествование жертв Освенцима". И Зеленский походу вписался...
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а митька мендель не при делах...никто его в ерушлаим не приглашает Путин уравнял антисемитизм и русофобию во время выступления в Израиле - Цензор.НЕТ 1407

Путин уравнял антисемитизм и русофобию во время выступления в Израиле - Цензор.НЕТ 5615
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а как быть с израильтянами-русофобами... тупарь кремлевский
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А от це, антисемітізьм, чи руссафобія ?
«23 января 2020
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе.
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. В материале «Фиаско Зеленского на Всемирном форуме в Давосе» на сайте канала журналисты отметили, что украинский лидер выступал перед пустым залом и говорил абсурдные вещи.»
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провал зеленского и целование евреями путена в жопу..
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Путин в Израиле танцует как хочет.И ведь никто ему рот не заткнет!..А наговорил он ну о-очень много..У мальчика Зеленского пятки не вспотели?
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