 1 украинский воин ранен, зафиксированы 8 вражеских обстрелов, в т.ч. из 82-мм миномета и ПТРК, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Пять обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
- возле Талаковки - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 8 мин;
- дважды возле Опытного - из противотанкового ракетного комплекса - 2 выстрела и стрелкового оружия;
- вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Широкино - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Три вражеских обстрела были зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
- дважды вблизи населенного пункта Хутор Вильный - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- рядом с Орехово - из гранатометов различных систем.
Сегодня, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил был ранен.
Ситуация на участках разведения сили средств
На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляются автобусом и двумя электромобилями. Перевезено более 4 тыс. пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь. На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима "Тишина".
Итоги за прошедшие сутки
22 января вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность. Факты вражеского огня были зафиксированы возле населенных пунктов Водяное, Лебединское, Павлополь, Талаковка, Майорское и Шуми. За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.
Вчера представителями Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии из состава Объединенных сил, среди гражданского населения раскрыто 2 случая незаконного завладения транспортным средством, 13 краж, 2 факта незаконного оборота огнестрельного оружия и 10 фактов хранения наркотиков. Также выявлено 80 административных правонарушений.
Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 20 243 человека и 2 169 транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 20 626 человек и 2 219 транспортных средств. В пропуске через линию разграничения, по разным причинам, было отказано 32 лицам.
Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции работают в режиме "Желтый", который введен 28 октября 2019 года.
у нас мир с 1.01.2020!