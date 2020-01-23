 1 украинский воин ранен, зафиксированы 8 вражеских обстрелов, в т.ч. из 82-мм миномета и ПТРК, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Пять обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

возле Талаковки - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 8 мин;

дважды возле Опытного - из противотанкового ракетного комплекса - 2 выстрела и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Широкино - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Три вражеских обстрела были зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

дважды вблизи населенного пункта Хутор Вильный - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

рядом с Орехово - из гранатометов различных систем.

Сегодня, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

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Ситуация на участках разведения сили средств

На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляются автобусом и двумя электромобилями. Перевезено более 4 тыс. пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь. На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима "Тишина".

Итоги за прошедшие сутки

22 января вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность. Факты вражеского огня были зафиксированы возле населенных пунктов Водяное, Лебединское, Павлополь, Талаковка, Майорское и Шуми. За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

Вчера представителями Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии из состава Объединенных сил, среди гражданского населения раскрыто 2 случая незаконного завладения транспортным средством, 13 краж, 2 факта незаконного оборота огнестрельного оружия и 10 фактов хранения наркотиков. Также выявлено 80 административных правонарушений.

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Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 20 243 человека и 2 169 транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 20 626 человек и 2 219 транспортных средств. В пропуске через линию разграничения, по разным причинам, было отказано 32 лицам.

Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции работают в режиме "Желтый", который введен 28 октября 2019 года.