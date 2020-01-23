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 Политика Украины
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Все про:Штепа (135) Славянск (2236)

 Штепа заявила, что будет снова баллотироваться в мэры Славянска

Бывшая городская голова Славянска Неля Штепа, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, планирует баллотироваться на эту должность снова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире "S-plus".

"Те, кто надеются, что меня закроют и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы. Я подам, я успею, никто не меня не закроет, потому что эта статья неконституционна", - сказала она.

Штепа добавила, что "не осуществляет правонарушений", не пьет, не курит, не употребляет наркотиков, также "замужем со Славянском".

Неля Штепа возглавляла города в 2010-2014 годах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа получила от Украины 3600 евро компенсации по решению ЕСПЧ, - адвокат

Источник: https://censor.net.ua/n3171563
 
 
 Топ комментарии
 
при Порохе оно сидело и не вякало. забыло?
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дык ее кум твоего кумира судил..та так шо штепа выиграла в еспч)))
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не знаю про наладки, но орать шо это зедыбил сделал - быть самому дыбилом....
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Думаю что скоро Виктор Фёдорович будет баллотироваться с такими раскладками....
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Предательства с нее никто не снимал. Нечего рашистов с хлебом-солью встречать.
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я ж не против!, собираем доки, судим за госизмену...так ее 5 лет картавый судил-отпускал, отпускал судил....
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виглянь в окно, - видишь как бежить рябошапка собирать доки судить штепу?
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Штепа заявил, что будет снова баллотироваться в мэры Славянска

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гиркин уже начал собирать банду ихтамнетов.... Штепа заявил, что будет снова баллотироваться в мэры Славянска - Цензор.НЕТ 7506
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а то куда еще ЕВРЕЙКЕ податься то...не НА ПАНЕЛЬ...же... ВОЗРАСТ ДА И ВООБЩЕ шо то не встречал почетных евреев комбайнеров трактористов плавильщиков у мартена,шахтеров летчиков машинистов поезда все какие то базовые крысы подсобные мыши снабжающие подонки ювелирные негодяи стоматологические ублюдки... или *********** с прямо варьете.. шоу..
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Хто заважав твоєму свинорилому потроху за п"ять років при владі її посадити? Так ваші куми прокурори так напрацювали що ЄСПЧ ще й компенсацію їй призначив з кишень платників податків.Тож заткни свою смердючу пельку пебіл.
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Хто заважав? а ти не пам'ятаєш, хто заважав? мабуть ті, кому вдалось скинути Порошенка та прийти до влади?
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А може крадіжки і продаж справ всім ригам починаюи від махніцкого і закінчуючи луциком ? Злодійскому свинарнику було не до штепи бо треба було думать як більше вкрасти кожного дня.
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Скинути?)) А хіба він не програв зі свистом на чесних виборах? А скидати його треба було ще в 15-му році, коли воно почало з пуйлом у піддавки гратися...
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я уже х.з. чему удивлюсь.
ниже ролик выложил, если не видел, от Шапошникова - мрак.
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Та ні, це з сивочолим петром конституційну реформу проводили
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Лахта то зазвичай пуйломовна така як ти пебіл.
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у тебя устаревшие сведения, засранец. терь она в основном украиноязычна (гугл-перевод, выучили пару фраз, манкурты тоже имеются). а вот на вопросики по грамматике она ответить неспособна. ответь, почему на украинский проблематично перевести эту загадочку: Кем приходится министру отец сына министра? За сутки хоть справишься.
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Взагалі то я з пуйломовною худобою не спілкуюсь і ти звичайно ж не випадок свинарчучок. Ліміт часу відведений на тебе вичерпано.
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предсказуемо. повёл себя как типичный кацап. обосрался, но ушёл с очень гордым видом... это у вас обычная практика. к Бородинскому сражению уже была обычной. Штепа заявила, що знову балотуватиметься в мери Слов'янська - Цензор.НЕТ 3121
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Не чіпай хворого. Бач воно від радості за "Пабеду над барігами" не зна на кого визвіритись Штепа заявила, що знову балотуватиметься в мери Слов'янська - Цензор.НЕТ 3097
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Уже транс пергидрольный... ты б на нее залез? Значит штепа - он...
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А как вам: Неля Штепа возглавляла городА в 2010-2014 годах.
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Спасибопетраликсеич!
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Так сидело, что теперь Украине платить ей компенсацию по решению ЕСПЧ (в евро).
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Несколько тысяч всего. Пусь бы пожизненно сидела, как евремов и тд. Украинцы не обеденели бы за такое дело, скинулись бы по несоколько центов с человека.
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нда... значение выражения "сидеть и не рыпаться" не знаешь, али дурочку включил?
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Иди к супрунихи
20 сентября 2017 года суд изменил меру пресечения и выпустил Штепу под домашний арест, удовлетворив ходатайство адвоката.[18]
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"Штепа заявил, что будет" Ей там что, пол поменяли? Во что крест хунта животворящая делает!
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Доиграются, штепа и ей подобные, что будут висеть вниз головой.
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Не здивуюся, якщо у цього страхіття є зуй.

Штепа заявил, что будет снова баллотироваться в мэры Славянска - Цензор.НЕТ 2185
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Это просто цирк какой-то. Напишите уже нормальный Закон о сепаратизме. Любой призыв - в тюрьму, без права занимать государственный должности пожизненно.
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Причому напишуть, що будь-яке висловлювання проти преЗЕдента та СН - це сепаратизм, бо вони inseparable від корита "від України", так би мовити...
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Да какая разница... Пусть уже сразу Гиркин в министры обороны Украины баллотируется... Возьмут как взяли на дело расстрела Майдана адвоката Януковича.. и Тоже не найдут конфликта интересов. Скажут, сдача Штепой Гиркину Славянска в 2014 году, просто вырвано из контекста.
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О, так можно будет проверить сколько в Славянске сепаров осталось .
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Замужем за Славянском- так і запишемо,займається проституцією.
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Балотуватиметься від партії ;Слуга народа;?
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а чего бы т нет) оно же не осужденное еще)
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После этого:

«Чей Крым?» Аваков поставил украинца на колени за вопрос о Крыме

Я бы уже не удивился если бы туда балотировался тов. Пшонка, или сам Овощ. Поставили на колени реально и поволокли. И это перед кучей визжащих тупых п....
В Киеве! Не в Москве даже.
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Прівет адепт какаяразніца по срєдінє.
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Якщо Слав"янськ обере цю хвойду знов,то кожен народ вільний у виборі,одні обирають хернеса ,інші шкапу і т.д.
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Офіс Шмарія в Херсоні Штепа заявил, что будет снова баллотироваться в мэры Славянска - Цензор.НЕТ 6092
Хоч одна добра новина!
Штепа заявил, что будет снова баллотироваться в мэры Славянска - Цензор.НЕТ 9088
Штепа заявил, что будет снова баллотироваться в мэры Славянска - Цензор.НЕТ 7935
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А что же за 5 лет Юрик ничего не накопал? Или действительно ничего криминального не было?
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совместно с Кивой может получится крепкая ячейка общества!
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так казав же віслюк оманський - какаяразніца!
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Штепа может и заявил, а что Неля по этому поводу скажет
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И хрен запретишь - снова пожалуется в спортлото и Украина выплатит компенсацию.
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Готовится опять встречать в Славянске российских "зеленых человечков"? Теперь уже вместе с Медведчуком.
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Штепа заявив, а порох просрав всю внутрішню політику, нажаль! Думав, що саме загоїться.
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А повинна була виплатити генплокулатула зі своїх кишень.
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Погодите, скоро Янукович будет снова баллотироваться в президенты... наголосовали ж зебилы)))
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Дякуючи неучу луцику буде не дивно якщо ЄСПЧ виправдає і шлепера з виплатою компенсації.Які генплокулоли така з них і користь.
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Шанс для віслюка! Якщо не посадить-дебіл серед віслюків! Віслюк в квадраті( кварталі)!
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