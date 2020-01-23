 Штепа заявила, что будет снова баллотироваться в мэры Славянска

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире "S-plus".

"Те, кто надеются, что меня закроют и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы. Я подам, я успею, никто не меня не закроет, потому что эта статья неконституционна", - сказала она.

Штепа добавила, что "не осуществляет правонарушений", не пьет, не курит, не употребляет наркотиков, также "замужем со Славянском".

Неля Штепа возглавляла города в 2010-2014 годах.

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