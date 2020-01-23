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 В Польше растет нетерпимость к украинцам, - Совет Европы

Украинцы наравне с евреями, мусульманами и ромами все чаще становятся жертвами преступлений, совершенных поляками на почве ненависти.

Об этом говорится в докладе Совета Европы о защите национальных меньшинств в Польше, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".

Так, эксперты Совета Европы обратили внимание на то, что несмотря на значительное занижение соответствующей отчетности, статистика показывает явную тенденцию к росту числа высказываний на почве ненависти и инцидентов, мотивированных ненавистью.

"Причем, наиболее уязвимой группой являются мусульмане, а также еврейское меньшинство, ромы и все чаще украинцы", - говорится в докладе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Могилу воинов УПА осквернили, чтобы поссорить наши народы, - МИД Польши

В Совете Европы призвали Польшу срочно приложить усилия к решению этой проблемы.

"Необходимо срочно решить проблему недопонимания, недоверия к власти и отсутствия эффективного расследования и судебного преследования предполагаемых преступлений на почве ненависти", - отметили в Совете Европы.

Источник: https://censor.net.ua/n3171562
 
   
 Топ комментарии
 
Да у поляков и к евреям не особо большая любовь. И к русским, и к немцам, и к беларусам.
Они, так сказать, имеют чувство собственного достоинства и не забывают обиды, не то что некоторые восточнославянские народы угнетенные этническими группировками у власти.
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Живу і працюю в Польсце 3 роки. Про таку сітуацію часем чую тільки з новин ....
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Да у поляков и к евреям не особо большая любовь. И к русским, и к немцам, и к беларусам.
Они, так сказать, имеют чувство собственного достоинства и не забывают обиды, не то что некоторые восточнославянские народы угнетенные этническими группировками у власти.
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Так это скорее у евреев к полякам должна быть нелюбовь . Евреи поляков в Освенциме не колбасили и немцам не сдавали.
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Живу і працюю в Польсце 3 роки. Про таку сітуацію часем чую тільки з новин ....
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чего удивительного, народу хлынуло туда много из Украины и естественно возрастает ненависть, а мы для них чужие
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опять же...и народ разный (и не всегда воспитанный и трудолюбивый)
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Больше скажу, чаще всего невоспитанный. А насчёт трудолюбия, я бы сказал через чур трудолюбивый. Пахать по 13-16 часов за минимальную ставку 6 дней в неделю на чаще всего херовом месте - это трудолюбие, граничащее с идиотизмом.
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Ну тогда уже не von, а get'

Польские наци совсем тупые
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И это при том, что вся остальная Европа терпеть не может именно поляков
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французов...
к полякам норм отношение...
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В НЛ опрос проводили, поляки победили с треском .
Хотя французы - те ещё красавцы
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А есть ли ещё французы? В Польше растет нетерпимость к украинцам, - Совет Европы - Цензор.НЕТ 9405 По моим наблюдения там одни арабы и чернокожие. Тому французскому меньшинству что осталось конечно поляки будут ближе)
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Jest francuzi.Mne oni kak raz pokazalis kak ocen kulturnyje po 10 raz spasibo skazet.Po angliski tolko ploxo govoriat
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Не ходите дети в Африку, ой, Польшу, гулять....И работа в Украине за копейки...Пугают....
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Значит правильно пшеков бомбили на привозе в 90х.
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Якщо наші заробітчани бухають і співають як в Україні, то хто їх буде терпіти? Звичайно, що там ніхто особливо не церемониться.
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А нам ещё что-то за националистов закидывают... Не наблюдал ненависти к полякам в Украине. Хотя возможно если бы они к нам на заработки ехали то тоже возможно какая-то ненависть была бы. Там же украинцы тоже разные приезжают есть как нормальные так и всякое быдло, гопота.
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Це видається дуже дивним на фоні того,що українці ненавидять тільки кацапів (та й то не всі). а до ляхів ,жидів,негрів та інших народностей ставляться досить толерантно.Якщо вони себе чемно та виховано ведуть на території України.Інакше-їх приходиться виховувати .
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со ссылкой на "Корреспондент". - это ж мураевская параша. Тоже мне источник. В Польше растет нетерпимость к украинцам, - Совет Европы - Цензор.НЕТ 5394
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а поляков не любят в Англии соответственно) а киевляне не любят понаехавших... их нигде не любят...
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понаїхавшиї ніде не *******.Сиділи б у своїй лугандонії так їм трешу захотілося! В Польше растет нетерпимость к украинцам, - Совет Европы - Цензор.НЕТ 7529 А тепер у мене за стінкою на квартирі живуть переселенці з вигляду охайні -хлопчина років 15 ти,симпатична мама чоловік трохи бухає як годиться.Розмовляють українською. Але як та дитина починає на маму матюками кричати а вона на нього-аж волосся дибки стає.. ото виховання! Ніколи б не подумав що таке може бути...
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Поляки, єднайтесь з українцями, литвинами, прибалтами, бо буде всім нам велике горе від Московської орди!
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Самая большая нетерпимость к украинцам в Украине. Со стороны украинского правительства. А все остальное выдумки.
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Национальная нетерпимость? В стране евросоюза? - не может такого быть!!!
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Українці готові працювати за копійки, за які поляк працювати не буде. Штрейкбрехери.
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Комменты на Цензоре почитайте, вот где ненависть... Украинцев к Украинцам.
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Жалко выглядит евросоюз в попытках засунуть в Польшу негров с арабами. В Польше растет нетерпимость к украинцам, - Совет Европы - Цензор.НЕТ 4260
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