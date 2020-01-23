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Все про:курятина (18) Евросоюз (12746) Качка (16)

 Украина проведет консультации с ЕС о возобновлении поставок курятины, - торговый представитель

На этой и на следующей неделе Украина и Европейский Союз проведут консультации для возобновления поставок украинской курятины, которые ЕС приостановил из-за вспышки птичьего гриппа.

Об этом в Facebook написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка, передает Цензор.НЕТ.

"Решение ЕС по ограничению ввоза мяса птицы из-за случая птичьего гриппа в Винницкой области значительно строже, чем должно было быть. Тем не менее, мы активно и совместно работаем над тем, чтобы оперативно скорректировать это решение. Сейчас есть все возможности для того, чтобы скорректировать его в правильную сторону. На этой и на следующей неделе мы проведем все необходимые консультации в Брюсселе", - написал он.

Качка подчеркнул, что из-за срочности этого вопроса для Украины, стороны вынуждены приостановить работу по другим важным задачами сотрудничества с ЕС в сфере санитарии и фитосанитарии. При этом он надеется на скорый поиск решения и возвращение к обычному режиму сотрудничества.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171560
 
 
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Заборона пов'язана не тільки з курячим грипом. Мабуть ЄС починає дистанціюватися від України.
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Очень важный государственный вопрос, как это клоун не участвует?
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В топ-10 мировых поставщиков курятины <2018г.> Украина заняла 6-е место, опередив Россию <таки сделали москалей!> и Канаду.

Украина проведет консультации с ЕС о возобновлении поставок курятины, - торговый представитель - Цензор.НЕТ 4587
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