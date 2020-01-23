 Украина проведет консультации с ЕС о возобновлении поставок курятины, - торговый представитель

Об этом в Facebook написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка, передает Цензор.НЕТ.

"Решение ЕС по ограничению ввоза мяса птицы из-за случая птичьего гриппа в Винницкой области значительно строже, чем должно было быть. Тем не менее, мы активно и совместно работаем над тем, чтобы оперативно скорректировать это решение. Сейчас есть все возможности для того, чтобы скорректировать его в правильную сторону. На этой и на следующей неделе мы проведем все необходимые консультации в Брюсселе", - написал он.

Качка подчеркнул, что из-за срочности этого вопроса для Украины, стороны вынуждены приостановить работу по другим важным задачами сотрудничества с ЕС в сфере санитарии и фитосанитарии. При этом он надеется на скорый поиск решения и возвращение к обычному режиму сотрудничества.





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