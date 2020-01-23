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 Общество
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Все про:брак (78) Укроборонпром (850) БТР (155) Згурец (4)

 Сутки на решение вопроса: руководство "Укроборонпрома" поручило разобраться с информацией о бракованных корпусах для БТР

Руководство госконцерна "Укроборонпром" дало директору Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени O.O. Морозова и владельцу "Лозовского кузнечно-механического завода" 24 часа для выяснения достоверности обнародованной в СМИ информации о низком качестве сварки корпусов БТР-4Е.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу госконцерна.

"Директор Харьковского конструкторского бюро машиностроения им. Морозова (ХКБМ) Яков Мормиль получил приказ срочно создать комиссию и в течение суток провести верификацию обнародованных фотографий и информации о состоянии корпусов для изготовления БТР-4Е по контракту с Министерством обороны Украины", — сказано в сообщении.

Директора и владельца "Лозовской кузнечно-механический завод" (ЛКМЗ) руководство "Укроборонпрома" вызвало в Киев для объяснений.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Лозовський ковальско-механічний завод" поставил бракованные корпуса для БТР-4, которые могут быть легко пробиты вражескими пулями, - военный эксперт Згурец. ФОТО

При этом в "Укроборонпроме" считают, что информация о низком качестве корпусов для БТР, озвученная военным экспертом Сергеем Згурцом, содержит ряд манипуляций.

Так, условия контракта делают невозможным замену исполнителя, а изготовление БТР-4Е именно из стали марки 71 было условием контракта, подчеркнули в концерне.

"Приглашаем журналистов и экспертов к совместной работе над проверкой обнародованных фактов", – добавили в "Укроборонпроме".

Также на Цензор.НЕТ: "Укроборонпром" распилил средства на разрекламированном разведывательном коптере, - Касьянов

23 января директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, член правления "Лиги оборонных предприятий" Сергей Згурец сообщил в блоге на Цензор.НЕТ, что "Лозовський ковальско-механічний завод" поставил бракованные корпуса для БТР-4, которые могут быть легко пробиты вражескими пулями.

Источник: https://censor.net.ua/n3171559
 
   
 Топ комментарии
 
Верблюдоебу Наему зарплату повысьте еще на 150-200к
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Да что разбираться - руководителя завода и его зама раздеть до нитки и буквально, и в финансовом плане - а потом отправить работать дворниками.
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Якість зварювання залежить і від хімічного складу сталі. Деякі джерела кажуть що ст.71 виготовляють Ахметкини заводи. Можливо там зварили фуфлову сталюку не відповідаючу вимогам.
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Да что разбираться - руководителя завода и его зама раздеть до нитки и буквально, и в финансовом плане - а потом отправить работать дворниками.
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в броневик і на передову разом і пуштуном абрмсом.
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Дядя, там задержка финансирования пол года, зарплаты забыли когда выплачивали, кредиты, долги перед поставщиками, народ увольняется. Забыл, что Ишак 6 ноября нанес визит на Малышева? С тех пор все летит в пропасть.
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Малышева? Морозова? какая хрен разница да? кредиты, долги перед поставщиками, народ увольняется - 20 лет уже.
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Пока не будет политической воли ( яйца нужны ) так и будут пилить деньги которые каждый Украинец платит !!! За такое раньше стреляли без суда и следствия -- максимальные сроки с конфискацией без всяких гребанных залогов Сутки на решение вопроса: руководство "Укроборонпрома" поручило разобраться с информацией о бракованных корпусах для БТР - Цензор.НЕТ 4646
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*********** Наему зарплату повысьте еще на 150-200к
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Молодцы за оперативность решения о проверке!
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Якість зварювання залежить і від хімічного складу сталі. Деякі джерела кажуть що ст.71 виготовляють Ахметкини заводи. Можливо там зварили фуфлову сталюку не відповідаючу вимогам.
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А потом что? По законам военного времени расстрел?)
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В БТР тих директорів ...і розстріляти ! Сутки на решение вопроса: руководство "Укроборонпрома" поручило разобраться с информацией о бракованных корпусах для БТР - Цензор.НЕТ 3518
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