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 Захоронений замученных террористами людей в Луганске очень много, почти все могу показать, - экс-узник "ЛНР" Секацкий

В оккупированном Луганске существует большое количество захоронений заключенных, замученных до смерти террористами "ЛНР".

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ экс-узник террористов "ЛНР" Денис Секацкий.

"У нас вывозили мертвых в штольни. В воздухоотводники шахт сбрасывали тела. В копанки сбрасывали. Я думаю, что если Украина туда зайдет - там найдут целые могильники. В 2014 году людей сжигали в Луганске прямо на ремонтном заводе. Захоронений очень много ... Я, кстати, почти все могу показать - те, которые я знаю по Луганску, по 2014 году. Исчезло очень много людей. Официальные цифры существенно приуменьшены", - рассказал он.

Секацкий также отметил, что людей убивали из-за непрофессионализма.

"Как представители любой спецслужбы, сотрудники ФСБ знают предел человеческих возможностей - в тех же уколах, шокотерапии, воде. Они знают, когда нужно остановиться, их этому учат. Местные террористы этих норм не знают. О чем можно говорить, если он был дворником и стал "дознавателем"?" - рассказывает луганчанин.

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Полное интервью с Денисом Секацким читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3171558
 
 
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а в Украйне считают, что Ордло нужно расширять, войска отводят
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Анри Малосс: Евросоюз не должен был заставлять Украину выбирать между ЕС и Россией
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ОЧЕРЕДНАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ И ВБРОС ШЛЮШКИ НА ЗАРПЛАТЕ КРЕМЛЯ.
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Я, кстати, почти все могу показать - те, которые я знаю по Луганску, по 2014 году. Исчезло очень много людей.Источник: https://censor.net.ua/n3171558
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Он что, в плену по Донбассу шарахался? Бред же.
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Сивоха как насчет пенсий по 14-18 тыс гривен сепаратистам и стрелкам Лугандонии выплатил?????
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