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 Политика Украины
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Все про:ВР (24323) законопроект (2306)

 Депутаты хотят сократить время рассмотрения неотложных законопроектов, - законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается сократить время рассмотрения на пленарном заседании неотложных законопроектов во втором чтении.

Как сообщается на сайте парламента, автор законопроекта №2796 народный депутат Сергей Фролов (фракция "Слуга народа") предлагает внести изменения в статью 101 регламента "Особенности рассмотрения законопроектов, определенных как неотложные", передает Цензор.НЕТ.

Фролов предлагает подготовленный ко второму чтению неотложный законопроект, при наличии представления в его поддержку, подписанного большинством народных депутатов от конституционного состава Рады, по решению парламента, принятому на пленарном заседании, рассматривать в следующем порядке: выступление председателя комитета или представителя от главного комитета до 3 минут, выступление представителей от каждой депутатской фракции (депутатской группы) продолжительностью до 3 минут и открытое поименное голосование за законопроект в редакции главного комитета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы мы не нарушали регламент, то не приняли бы и четверти уже проголосованных законопроектов, - Разумков

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан для повышения эффективности работы парламента и оптимизации законодательного процесса.

В пояснительной записке также говорится, что анализ работы Верховной Рады предыдущих созывов свидетельствует о злоупотреблении процедурами и практике блокировки работы парламента путем многомесячного рассмотрения искусственно подготовленных предложений (поправок) ко второму чтению с целью затягивания рассмотрения вопросов повестки дня и длительной отсрочки принятия важных для общества законов.

В соответствии со статьей 93 Конституции Украины, законопроекты, определенные президентом как неотложные, рассматриваются Радой вне очереди.

В соответствии с регламентом, парламент может принять решение об определении законопроекта безотлагательным после включения его в повестку дня сессии парламента или в ходе его дальнейшего рассмотрения. Законопроект, определенный как неотложный, после завершения его предварительного рассмотрения или доработки включается в повестку дня ближайшего пленарного заседания и рассматривается вне очереди.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171555
 
 
 Топ комментарии
 
Небезпека в тому, що наступних може і не бути
(або це будуть кацапські генерал-губернатори)
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Щоб населення не встигло навіть відреагувати, коли Україна перетвориться на режимний концтабір - а потім наступний крок: союзное триединое государство.
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Они помогают множиться законопроектам так, как буд-то кролики родятся))
По большому счету, как там говорят... Спешка нужна только в двух случаях (есть вариант, что в трех))
- при ловле блох;
- при поносе;
- и при ..... с чужой женой
Теперь остается только догадываться, к какому виду спешки относится работа Верховной Рады)).
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Щоб населення не встигло навіть відреагувати, коли Україна перетвориться на режимний концтабір - а потім наступний крок: союзное триединое государство.
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Там сплошное нарушение Конституции

Депутаты хотят сократить время рассмотрения неотложных законопроектов, - законопроект - Цензор.НЕТ 7247
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пусть что хотят то и делают! придут следующие и все отменят!
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Небезпека в тому, що наступних може і не бути
(або це будуть кацапські генерал-губернатори)
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Ахаха))
Вперёд!
Тем быстрее снесут это недоразумение
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Все вірно, але тоді це непорозуміння може бути вже підсилене росгвардією, ФСБ, ОМОНом та іншими федеральними силовиками.
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Так давай быстрее на майдан, а то уже омон в двери стучится, если к утру не скинуть Зеленского - пропало фсе.
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Я понимаю, что мы так легко не отделаемся, уничтожая их. Но! То, что отстоим - уже никогда не захочет "взад дружить с мышебратьями". Это как ампутация.
И она должна случится. И 73% нарид ещё ох#*ет, когда при тру хунте поживёт.
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Вчера точно также офигел от этой новости:

Смотрящие от Зеленского. Идеи Давоса - Итоги днаhttps://youtube.com/watch?v=GsMvvewiUGE&t
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може поднятием рук из буфета начнёте голосовать, чего уж там......
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Они помогают множиться законопроектам так, как буд-то кролики родятся))
По большому счету, как там говорят... Спешка нужна только в двух случаях (есть вариант, что в трех))
- при ловле блох;
- при поносе;
- и при ..... с чужой женой
Теперь остается только догадываться, к какому виду спешки относится работа Верховной Рады)).
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«Очень люблю, - признался Гвоздик. - Я всегда люблю что-нибудь делать. Когда нечего делать - я не знаю, что делать, и начинаю делать то, чего вовсе не нужно делать» - Носов, "Незнайка".
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Повна профанація Верховної Ради. Що Міндєль язиком з жопи Вофкі Віслюка намалює на клаптику туалетного паперу, за те "слуги урода" і прокнопкодавлять в "супертурборежимі" 😕
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