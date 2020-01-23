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Все про:Зеленский (4358) Израиль (1004) Холокост (122)

 "Загадочное решение", - мемориальный центр жертв Холокоста о решении Зеленского отдать места на торжествах пережившим геноцид

Решение президента Владимира Зеленского отдать места украинской делегации на Всемирном форуме памяти Холокоста людям, пережившим геноцид, вызывает удивление. Ведь в Израиле проживают около 100 тысяч таких людей. А мероприятие, о котором идет речь, является собранием мировых лидеров.

Об этом сказано в заявлении мемориального комплекса "Яд Вашем" в Израиле, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Times of Israel.

"Сегодня утром президент Украины объявил, что передаст свои места тем, кто пережил Холокост", — сказано в заявлении мемориального центра.

"Президенту объяснили, что мы согласились на присутствие переживших Холокост, которые обратились к нам в последние дни. Поэтому его решение вызывает недоумение, что он делает такой шаг на мероприятии под названием "Помни Холокост, чтобы бороться с антисемитизмом", — добавили в мемориальном центре.

В официальном сообщении "Яд Вашем" пояснил, что форум — это не публичное мероприятие, а встреча мировых лидеров.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский посетил Стену плача и присоединился к молитве за мир в Украине, - ОП. ФОТО

На форуме присутствуют по меньшей мере 47 мировых лидеров или высокопоставленных дипломатов, среди которых 26 президентов, четыре короля (Испании, Голландии, Бельгии и Люксембурга) и четыре премьер-министра.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 января Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация передала свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста тем, кто выжил после этого акта геноцида.

Он отметил, что при этом украинская делегация примет участие во всех остальных запланированных в Израиле мероприятиях.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский начал рабочий визит в Израиль, - ОП. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3171554
 
   
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А кстати да, ждём землетрясения баллов так в 9.
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Нет, это чересчур. Надеюсь такого не будет. Но там где Зеленский, там всегда ...опа. Могу только пожелать всем, чтобы она оказалась не слишком большой.
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несмотря на кривляния на сцене, все слова в его речи путаются местами и часто не доходят до конца предложения, теряясь в логике и смысле.
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Ви не розумієте - Бубочка не може довго сидіти і не рухатись, його починає крутити. Люди, які компетентні в оцінці такої поведінки, кажуть що це ломка.
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"Ведь в Израиле проживают около 100 тысяч таких людей."

Вижили мабуть дивом.
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А сразу после войны таких было случайно не 6 миллионов?
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Я была против того, чтобы президент Украины Зеленский ехал в Израиль на гибридный и подлый форум "памяти жертв Холокоста", чтобы оказаться статистом, зрителем для путинской лжи. К сожалению, решение ехать в Израиль все-таки было принято. Но, к счастью, присутствовать на триумфе Путина над исторической правдой и цивилизованным миром президент Украины отказался. Одобряю это решение. Даже не представляю, как выглядел бы наш президент среди аплодирующих оруэлловской лжи Путина.
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Нанял бы несколько специалистов по имиджу, связям с общественностью.
А то понабирал в команду таких же мудаков, как и сам.
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Еще вопрос, захотят ли специалисты хоть по имиджу, хоть по связям с общественностью, хоть по экономике или международным делам вообще идти на сотрудничество с этой шоблой. Репутация стоит дорого, а потерять её, связавшись с этими дебилами вполне вероятно.
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И здесь облажался. Да что ж такое? Надели б на него смирительную рубашку,что ли?
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"Яд Вашем" пояснил, что форум - это не публичное мероприятие, а встреча мировых лидеров.

Кому пояснил? Зеле? У зели мозгов нет. У зели туман в голове, это если культурно сказать. Разницы между 95 кварталом и встречей мировых лидеров зеля не понимает.
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Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства», - написал Зеленский.
Он добавил, что считает такое решение правильным. «К тому же это никак не отменяет почтения памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины», - отметил Зеленский. При этом он сообщил, что будет участвовать во всех предусмотренных мероприятиях и проведет запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Государства Израиль. «Но на основное мероприятие должны попасть те, кто этого больше заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг, - сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить», - подытожил президент.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10842035-zelenskiy-s-delegaciey-otdali-svoi-mesta-na-forume-v-izraile-tem-kto-perezhil-holokost.html
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Може його якось зробити невиїздним, він думає що далі на гастролях кварталу.
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Якщо нев'їздним, тоді Разумков президент.
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"Загадочное решение", - мемориальный центр жертв Холокоста о решении Зеленского отдать места на торжествах пережившим геноцид" - неужели Вовчик такой наивный, в этом мемориальном центре никому нет дела до жертв Холокоста, цель этого сборища, типа "собрание мировых лидеров" - это усиление роли сионистов в мире, при активной поддержке, к большому сожалению, Штатов.
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Але почесті ***** були найбільшими в Ізраїлі - при закритих очах на його "миротворчі" дії у світі
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дуже лицемірний народ, тому їх ніхто і не любить , але мовчать через ґвалт про антисемітизм
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Держите "Стену плача" и мечеть Аль-Акса.. боюсь, рухнут...
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"Наркомани на городі!!! Хватай, Гапко, граблі, бо останній мак, на пиріжки, покрадуть!!!"
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Зашквар за зашкваром. Щось не нравиця мені все це. Досидить воно до кінця року чи нє? Питання вже не однозначне. Як він взагалі попав в очистку? Де Швондєр?.. Ану провірити його на наркоту. Бо дуже вже схоже.
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Он что, зря красные труселя с собой брал? Уже и скупнуться уставшему президенту нельзя, пока все заседают! Вон, Порошенко целый раз за 5 лет отдыхал, а Бубочка только шестой или девятый раз за 8 месяцев.
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ой вэй, неудивительно, все у него, как всегда...ну было ли хотя бы раз,чтобы ЗеЧмо не обосралось? с тех пор, как оно решило стать ************, а ЗеБилы его избрали, шмаркля ни дня без того,чтобы прилюдно не обосраться, все у него невпопад, все глупо и тупо. ЗеЧмо таки реально упоротый идиот и фигляр.










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Кровавий ******** миротворець ***** у такій почесті , як керівник країни , представниці СРСР - це стидобище Ізраілю, який довів що для нього не кримські татари, не українські тисячі загиблих від рукі ***** це такі ж жертви, як вязні таборів ... євреї понад усе?
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Й так приємно бичити , як гандонні змі Кремля в растєрянності - Зєлєнскій что! вместе с Дудой і Прібалтамі?
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Вперше аплодую Зе.
Хтось каже - мав би не їхати.
Але він поїхав і насрав путлєру на стіл.
Це треба вміти!!!
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Це не його заслуга ,хтось щось зважив... але вдалий дуже вдалий демарш саме проти Х уйла
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Он не Путина насрал, а евреям. На их территории. Он не лох, он ДЕБИЛ.
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Саме путлєру, бо це все решта підтанцовка.
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Масовкою для Путіна стануть усі лідери 40 держав, які будуть там присутні, незалежно від того, нададуть їм слово чи ні. Тому що саме для Путіна це - тріумфальне публічне повернення на світову сцену як визнаного лідера однієї з великих держав, а не просто як найбільшого міжнародного бандита, з яким хочеш - не хочеш, але мусиш домовлятися
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и что Вы от евреев хорошее видели для Украины? когда -нибудь Исраиль Украину поддерживал реально? Они только отъявленных проходимцев и их наворованное бабло прячут и с ****** торгуют на чужой крови.
так что если им поднасрал маланец Вовочка -мне пох, было бы намного хуже, если бы он там жался и жалко лыбился где-то на уровне ширинки уйла.
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ОБЗОР ИЗРАИЛЬСКИХ СМИ О СОЛНЦЕЛИКОМ.
(зеленофилам лучше не читать)
Радиостанция и новостной сайт "Arutz 7":
"Вечером в среду, 22 января, состоялось выступление Зеленского перед аудиторией. Точнее - практически перед пустым залом. На выступлении президента Украины аудитория составила лишь несколько десятков человек. В то время, к примеру, как выступавший перед Зеленским премьер-министр Пакистана Имран Хан собрал аншлаг.
Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего как политик и является крайне ограниченным человеком. В самом же выступлении Зеленского в Давосе было много абсурдных вещей. В частности, он зачем-то попросил, чтобы Евросоюз взял Украину к себе вместо покидающей ЕС Великобритании.
Кроме того, Зеленский в ходе выступления стал вдруг жаловаться на свою тяжелую судьбу: «Я президент Украины уже 248 дней. И все эти дни я работал на Украину и не имел времени на свою судьбу. Мне тяжело объяснить своим детям, почему я не с ними дома».
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Раші від того не холодно і не жарко.Той,хто мокнув пуйла в лайно,це президенти країн,що офіційно відмовилися брати участь в тому вертепі і нікуди не поїхали.
Поведінка ж Зе лише приносить шкоду і втрати для іміджу України,а не рашки чи пуйла.
Чого воно взагалі поперлося туди
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А вот педрофилы любят плескацца в фейспуках. Они уже привыкли. Вадичка тёпленькая, пусть и желтоватая.
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Вероятно приехал ради встречи с Путиным, а текст на мероприятие ему написать тупо забыли, вот он и отморозился.
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Я майже впевнена - його піарщики далекі від патріотизму . Але... Кремль розкрив ніби його прохання про зустріч з Хублом, відмовили, пообіцявши хіба тільки "на ногах" - от його піарщкики й порекомендували йому "зробити ноги" . У раша змі це дуже велика бімаба - й тепер цікаво , що далі. Бо на сцені поряд Хублом в новинах плюс - зеленський зі знаком мінус ....
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Хотят ли русские войны?

"Двадцать лет в Крыму евреи жили спокойно. Пришли русские солдаты, и на синагоге появилась надпись "Смерть жидам!" - Главный раввин Украины.

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Не забывайте Беслан!
Картинки о русском народе
Когда такой маленький карлик, как русский народ, отбрасывают такую длинную тень - значит, мы живем при их закате. Читать дальше...
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Гидке Каченя
Осиновый кол Россее
«Никто другой, как Украина, забьет осиновый кол
в могилу Московской империи»
Павло Штепа Читать дальше...
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Я так розумію, що вже і самі ізраїльтяни припухли від ідіотизму Вовкі Віслюка Оманського ... Шкода, що вони ще не все бачили і чули від цього Єдінорога . А то б напевно заріклися бачити цього недоумка на своїй землі
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Также израильское СМИ пишет, что на выходных Зеленский заявлял о своем намерении посетить форум. Он сказал, что должен был бы выступить на мероприятии, поскольку каждый четвертый еврей, погибший в Холокосте, был украинцем.

В то же время никого не смутило, что президент Российской Федерации Владимир Путин вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху как двое политиков, один из которых - глава государства-оккупанта, которое ведет войну против Украины, фактически открыто спекулируют на тему Второй мировой войны.

Наконец израильтяне, видимо, забыли, что после разгрома гитлеровской Германии лагеря смерти в Польше (в частности, Освенцим) продолжили работу, но уже на благо СССР и польских коммунистов. Так, в том же Освенциме размещались силы НКВД, который, как СС и Гестапо, также проводил репрессии против несогласных. Об этом пишет пользователь "Твиттера" Андрей Мальгин.
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Після чергової ганьби в Давосі,хтось іншого очікував ???
"Загадкове рішення", - меморіальний центр жертв Голокосту про рішення Зеленського віддати місця на урочистостях людям, які пережили геноцид - Цензор.НЕТ 5602
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Все попытки остановить развал России, как экономический, так и социальный, обречены на провал. Причина тому - уже состоявшийся духовный распад! Если сам Патриарх Гундяй говорит, что Сталин был неплохим руководителем - это значит, что сам Дьявол вселился в души русских и всех остальных россиян. Как нация русские мертвы. Как физическая оболочка, - живут последнее поколение. «Русские люди» - это обычные бандиты с куринным мозгом величиной с лесной орешек. Мораль, честь и порядочность этой своре недоумков неведомы от рождения.
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Вперше я рада вчинку Зеленського - іноді справді йому личить мовчати... й робити вчинок, навіть якщо там зовсім інші цілі: хтось може вдало зіграв в піарних цілях, але так вийшло на користь Україні.
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много они понимают... Зе всё делает ради рейтинга быть красивым и умным
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