 "Загадочное решение", - мемориальный центр жертв Холокоста о решении Зеленского отдать места на торжествах пережившим геноцид

Об этом сказано в заявлении мемориального комплекса "Яд Вашем" в Израиле, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Times of Israel.
"Сегодня утром президент Украины объявил, что передаст свои места тем, кто пережил Холокост", — сказано в заявлении мемориального центра.
"Президенту объяснили, что мы согласились на присутствие переживших Холокост, которые обратились к нам в последние дни. Поэтому его решение вызывает недоумение, что он делает такой шаг на мероприятии под названием "Помни Холокост, чтобы бороться с антисемитизмом", — добавили в мемориальном центре.
В официальном сообщении "Яд Вашем" пояснил, что форум — это не публичное мероприятие, а встреча мировых лидеров.
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На форуме присутствуют по меньшей мере 47 мировых лидеров или высокопоставленных дипломатов, среди которых 26 президентов, четыре короля (Испании, Голландии, Бельгии и Люксембурга) и четыре премьер-министра.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 января Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация передала свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста тем, кто выжил после этого акта геноцида.
Он отметил, что при этом украинская делегация примет участие во всех остальных запланированных в Израиле мероприятиях.
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Вижили мабуть дивом.
А то понабирал в команду таких же мудаков, как и сам.
Кому пояснил? Зеле? У зели мозгов нет. У зели туман в голове, это если культурно сказать. Разницы между 95 кварталом и встречей мировых лидеров зеля не понимает.
Он добавил, что считает такое решение правильным. «К тому же это никак не отменяет почтения памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины», - отметил Зеленский. При этом он сообщил, что будет участвовать во всех предусмотренных мероприятиях и проведет запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Государства Израиль. «Но на основное мероприятие должны попасть те, кто этого больше заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг, - сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить», - подытожил президент.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10842035-zelenskiy-s-delegaciey-otdali-svoi-mesta-na-forume-v-izraile-tem-kto-perezhil-holokost.html
https://www.youtube.com/watch?v=-LKcjriAfsw&t=338s
Хтось каже - мав би не їхати.
Але він поїхав і насрав путлєру на стіл.
Це треба вміти!!!
так что если им поднасрал маланец Вовочка -мне пох, было бы намного хуже, если бы он там жался и жалко лыбился где-то на уровне ширинки уйла.
(зеленофилам лучше не читать)
Радиостанция и новостной сайт "Arutz 7":
"Вечером в среду, 22 января, состоялось выступление Зеленского перед аудиторией. Точнее - практически перед пустым залом. На выступлении президента Украины аудитория составила лишь несколько десятков человек. В то время, к примеру, как выступавший перед Зеленским премьер-министр Пакистана Имран Хан собрал аншлаг.
Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего как политик и является крайне ограниченным человеком. В самом же выступлении Зеленского в Давосе было много абсурдных вещей. В частности, он зачем-то попросил, чтобы Евросоюз взял Украину к себе вместо покидающей ЕС Великобритании.
Кроме того, Зеленский в ходе выступления стал вдруг жаловаться на свою тяжелую судьбу: «Я президент Украины уже 248 дней. И все эти дни я работал на Украину и не имел времени на свою судьбу. Мне тяжело объяснить своим детям, почему я не с ними дома».
Поведінка ж Зе лише приносить шкоду і втрати для іміджу України,а не рашки чи пуйла.
Чого воно взагалі поперлося туди
"Двадцать лет в Крыму евреи жили спокойно. Пришли русские солдаты, и на синагоге появилась надпись "Смерть жидам!" - Главный раввин Украины.
Картинки о русском народе
Когда такой маленький карлик, как русский народ, отбрасывают такую длинную тень - значит, мы живем при их закате. Читать дальше...
Осиновый кол Россее
«Никто другой, как Украина, забьет осиновый кол
в могилу Московской империи»
Павло Штепа Читать дальше...
В то же время никого не смутило, что президент Российской Федерации Владимир Путин вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху как двое политиков, один из которых - глава государства-оккупанта, которое ведет войну против Украины, фактически открыто спекулируют на тему Второй мировой войны.
Наконец израильтяне, видимо, забыли, что после разгрома гитлеровской Германии лагеря смерти в Польше (в частности, Освенцим) продолжили работу, но уже на благо СССР и польских коммунистов. Так, в том же Освенциме размещались силы НКВД, который, как СС и Гестапо, также проводил репрессии против несогласных. Об этом пишет пользователь "Твиттера" Андрей Мальгин.