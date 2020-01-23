 "Загадочное решение", - мемориальный центр жертв Холокоста о решении Зеленского отдать места на торжествах пережившим геноцид

Об этом сказано в заявлении мемориального комплекса "Яд Вашем" в Израиле, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Times of Israel.

"Сегодня утром президент Украины объявил, что передаст свои места тем, кто пережил Холокост", — сказано в заявлении мемориального центра.

"Президенту объяснили, что мы согласились на присутствие переживших Холокост, которые обратились к нам в последние дни. Поэтому его решение вызывает недоумение, что он делает такой шаг на мероприятии под названием "Помни Холокост, чтобы бороться с антисемитизмом", — добавили в мемориальном центре.

В официальном сообщении "Яд Вашем" пояснил, что форум — это не публичное мероприятие, а встреча мировых лидеров.

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На форуме присутствуют по меньшей мере 47 мировых лидеров или высокопоставленных дипломатов, среди которых 26 президентов, четыре короля (Испании, Голландии, Бельгии и Люксембурга) и четыре премьер-министра.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 января Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация передала свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста тем, кто выжил после этого акта геноцида.

Он отметил, что при этом украинская делегация примет участие во всех остальных запланированных в Израиле мероприятиях.

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