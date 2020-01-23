 Украинцы получат "паспорт в смартфоне" к концу февраля, - МВД

Об этом сообщает пресс-служба МВД на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Идея биометрического документа в мобильном приложении уже длительное время прорабатывается специалистами Миграционной службы. Наработки и предложения ГМС были поддержаны и сейчас воплощаются в рамках проекта по диджитализации государства", - говорится в сообщении.
"Цифровой вариант ID-карты и загранпаспорта может потребоваться, например, во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны или в других жизненных ситуациях, о чем мы впоследствии обязательно расскажем подробнее", - добавили в МВД.
ага...- фотка с банка казначейства США...
ни в чем себе не отказывайте..
Джихад джигитов диджитализации.
А в остальном - 1. тренируй память, чтобы всюду где нужны пароли использовать бессмысленные, а значит трудноподбираемые, наборы символов,
2. если не пользуешься плэймаркетом и подобным, не пишешь комментов в соц.сетях и т.п., то выходи из учетной записи. В этом случае, если я правильно понимаю, от твоего имени воспользоваться гаждетом будет проблематично.
Ранее Зеленский заявил, что он сам и другие члены украинской делегации отказываются от своих мест на форуме в пользу выживших жертв Холокоста, которым сложно попасть на мероприятие из-за ограниченного количества мест, пишет РБК. Зеленскому объяснили, что все оставшиеся в живых жертвы Холокоста, обратившиеся к организаторам в последние дни, получили ответ на свои запросы. Кроме того, музей не в состоянии привлечь пожилых людей к участию в церемонии в последний момент, сообщили в Яд ва-Шем.
Как и сказано мной ранее: как то гаденько это всё выглядит.