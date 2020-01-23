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 Общество, Технологии
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Все про:МВД (8034) паспорт (822) ID-карта (76) диджитализация (33)

 Украинцы получат "паспорт в смартфоне" к концу февраля, - МВД

В приложении "Дія" к концу февраля появится возможность получить паспорт гражданина Украины и загранпаспорт.

Об этом сообщает пресс-служба МВД на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Идея биометрического документа в мобильном приложении уже длительное время прорабатывается специалистами Миграционной службы. Наработки и предложения ГМС были поддержаны и сейчас воплощаются в рамках проекта по диджитализации государства", - говорится в сообщении.

"Цифровой вариант ID-карты и загранпаспорта может потребоваться, например, во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны или в других жизненных ситуациях, о чем мы впоследствии обязательно расскажем подробнее", - добавили в МВД.

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Украинцы получат паспорт в смартфоне к концу февраля, - МВД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171552
 
 
 Топ комментарии
 
Скоро зарплаты и пенсии в смартфоне будут. Чисто полюбоваться.
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Огромное поле деятельности для аферистов, воров и просто цыганских цыган
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а той паспорт матиме якусь вагу, чи то чергова спроба зелених єбанатів створити видимість роботи?
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Так что, заберут гроши у паспортных столов? Та не может быть!
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Та гляди. Скорее введут обязательную абонплату за это приложение.
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Скоро зарплаты и пенсии в смартфоне будут. Чисто полюбоваться.
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Украинцы получат "паспорт в смартфоне" к концу февраля, - МВД - Цензор.НЕТ 1283

ага...- фотка с банка казначейства США...
ни в чем себе не отказывайте..

Украинцы получат "паспорт в смартфоне" к концу февраля, - МВД - Цензор.НЕТ 1828
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Круть теперь кредит на тебя, квартиру на себя, смогут прям в кармане на мобильнике оформить)
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Обчистить карман прямо в кармане. Символично.
Джихад джигитов диджитализации. Украинцы получат "паспорт в смартфоне" к концу февраля, - МВД - Цензор.НЕТ 4007
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Огромное поле деятельности для аферистов, воров и просто цыганских цыган
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Как минимум, если украсть твой смартфон, то не будет возможности в твой электронный паспорт "вклеить" чужую морду лица как в бумажный.и пойти взять денег у микрокредиторов.
А в остальном - 1. тренируй память, чтобы всюду где нужны пароли использовать бессмысленные, а значит трудноподбираемые, наборы символов,
2. если не пользуешься плэймаркетом и подобным, не пишешь комментов в соц.сетях и т.п., то выходи из учетной записи. В этом случае, если я правильно понимаю, от твоего имени воспользоваться гаждетом будет проблематично.
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Круть теперь кредит на тебя, квартиру на себя, смогут прям в кармане на мобильнике оформить)
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Уже получили ID карточку, при этом, любая организация, которой требуются данные о прописке, требует дополнительную бумажную справку, формата А4...

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У нас в райцентре только у реестра виборцiв сканер ID паспортов есть. На Али 800 грн. стоит.
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а той паспорт матиме якусь вагу, чи то чергова спроба зелених ******** створити видимість роботи?
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По ситуации. Когда его мошенник удаленно уведет, и кредит на тебя оформит - да. А когда будешь потом пороги оббивать и что-то доказывать - нет.
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Ну так это ни чем не отличается от бумажного. Сейчас кредит на тебя могут оформить по ксерокопии или по украденному и доказывать, что ты не верблюд, будет не легче
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Тут позавчера гаишники мозг клевали по поводу страховки в смартфоне...инета нет...а бумажка на принтере распечатана.... о каком паспорте в смартфоне они песТню поют??
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Їм достатньо показати QR-код чи зі смартфона, чи на папері. Ось лише не раджу ліпити його до лобового скла, оскільки будь-хто просканує і дізнається усі дані власника.
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клас! Есть инет - есть паспорт, нету - значит нету)))
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Я так зрозумів, що всі ці додатки допомагають людині тратити гроші. А можна такий додаток, який навпаки - приносить власнику смартфону кошти? Чи в цій піраміді це не передбачено?
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додаток який приносить грощі це той що ти написав сам
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Тут Азербайджан пишет :Отказ президента Украины Владимира Зеленского от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста вызывает недоумение. Об этом сообщили в пресс-службе мемориального комплекса Яд ва-Шем, передает израильское издание Ynet.

Ранее Зеленский заявил, что он сам и другие члены украинской делегации отказываются от своих мест на форуме в пользу выживших жертв Холокоста, которым сложно попасть на мероприятие из-за ограниченного количества мест, пишет РБК. Зеленскому объяснили, что все оставшиеся в живых жертвы Холокоста, обратившиеся к организаторам в последние дни, получили ответ на свои запросы. Кроме того, музей не в состоянии привлечь пожилых людей к участию в церемонии в последний момент, сообщили в Яд ва-Шем.

Как и сказано мной ранее: как то гаденько это всё выглядит.
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Шоб я видел тебя в смартфоне, в белых тапках! Чтоб ты жил на одну субсидию!
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Это тоже "другой способ", просто другие другие, будут следующими
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... и все кавказцы \ закавказцы и пр. станут украинцами
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