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Все про:военнопленные (545) СИЗО (1141) наемники РФ (1033)

 В СИЗО "республик" на данный момент сидит процентов 20 россиян, приехавших убивать, - экс-узник "ЛНР" Секацкий

В тюрьмах террористов "ЛНР" около 20% от общего количества заключенных составляют российские наемники.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ экс-узник террористов "ЛНР" Денис Секацкий.

"В СИЗО "республик" на данный момент сидит процентов 20 россиян. Они приехали сюда не просто воевать - они приехали зарабатывать - и они такие же люди, и так же сидят. Я сидел с бойцами спецподразделения российского МВД. Почти все их подразделение сейчас в СИЗО. Они убивали валютчиков, отжимали деньги, и даже в "ЛНР" на это не закрыли глаза", - рассказал он.

При этом Секацкий отметил, что "к любым зэкам, убийцам, маньякам там относились лучше, чем к нам".

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Полное интервью с Денисом Секацким читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3171549
 
   
 Топ комментарии
 
Пусть не отчаиваются. Сейчас их Зеля выменяет.
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Выменять, вылечить, одарить квартирой...непременно в Киеве, потому что кривой рог не камильфо...
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Головне, потім надати їм подвійне громадянство. Зєліні люді.
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Пусть не отчаиваются. Сейчас их Зеля выменяет.
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Головне, потім надати їм подвійне громадянство. Зєліні люді.
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Когда Лугадонии придет капец эти все "сидельцы" будут в судах выставлять денежные иски этим всем самозванцам "прокурорам" и "судьям" и местные братки тоже в стороне не останутся..
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Выменять, вылечить, одарить квартирой...непременно в Киеве, потому что кривой рог не камильфо...
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Зєля всіх обміняє. Правда вони потім відмовляться покидати Диниру.
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чого відмовляться? Підуть на службу в ГБР до портнова.
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Бо валютчики платили данину потрібним людям, а дебіли з мвс расєйки позбавили потрібних людей грошей.
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А есть же люди, которые утверждают, что "их там нет". Ни "людей", ни "Чебурашек", ни "Тюльпанов", ни "Пионов", ни "Снежинок"....
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