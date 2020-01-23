 Королева Великобритании Елизавета ІІ одобрила закон о Brexit

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sky News со ссылкой на вице-спикера Палаты общин Наджела Эванса.
"Brexit-соглашение (премьера, — ред.) Бориса Джонсона стало законом в Великобритании, открыв путь для выхода страны из ЕС на следующей неделе", - говорится в сообщении.
По словам Эванса, королева Елизавета II одобрила законопроект сегодня.
Ранее законопроект о выходе Великобритании из ЕС в среду, 22 января, прошел все этапы утверждения в парламенте.
Как сообщалось, выход Великобритании из Евросоюза состоится 31 января. В июне 2016 года на референдуме в Великобритании 52% граждан высказались за выход страны из ЕС, 48% выступили за то, чтобы остаться в составе Европейского Союза.
Сейчас уже смотрят 10 млн.
Поговори об этом с Oljikом. Он в курсе.
А вот советовать, занять её Украине, я бы не стал спешить.
Уже очевидно, что договор об ассоциации Украины с ЕС корысть принес только ЕС.
Нам же всё квотировано и движение товара направлено только в одну сторону.
Это неоколониализм в чистом виде.
Душу прапоррцом не накроешь, только тело, когда его в домовину поховают.
узнали бы кто сейчас главный экспортер для Украины...
Long live our noble Queen!
God save the Queen!
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us:
God save the Queen
и Шотландия тоже...
И как жаль что Украина так и не обзавелась к этому моменту этноцентричным правительством.
Хаты в европах подорожают...