 Соглашение с Deutsche Bahn является инициативой Кабмина, - Укрзализныця

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вопрос будет рассмотрен, как только наблюдательный совет получит больше информации относительно этого документа.

"Подписание этого документа является инициативой и прерогативой правительства Украины", - говорится в заявлении.

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В четверг, 23 января на украинском завтраке в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать компанию "Укрзализныця" (УЗ) в управление Deutsche Bahn . "Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - отметил Гончарук.

В Deutsche Bahn заявил, что будут консультировать "Укрзализныцю", а не руководить.