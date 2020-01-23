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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (11537) Укрзализныця (1789)

 Соглашение с Deutsche Bahn является инициативой Кабмина, - Укрзализныця

Наблюдательный совет АО "Укрзализныци"заявил, ему стало известно о подписании Соглашения о намерениях между правительством Украины и железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn относительно дальнейшего сотрудничества по развитию "Укрзализници".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вопрос будет рассмотрен, как только наблюдательный совет получит больше информации относительно этого документа.

"Подписание этого документа является инициативой и прерогативой правительства Украины", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос о продаже или аренде УЗ не стоит: речь идет о стратегическом партнерстве, - Криклий о сотрудничестве с Deutsche Bahn

В четверг, 23 января на украинском завтраке в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать компанию "Укрзализныця" (УЗ) в управление Deutsche Bahn . "Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - отметил Гончарук.

В Deutsche Bahn заявил, что будут консультировать "Укрзализныцю", а не руководить.

Источник: https://censor.net.ua/n3171546
 
 
 Топ комментарии
 
Ггг) походу визначну пабеду не знають на кого спихнуть
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то есть Deutsche Bahn не при делах,укрзализныця тоже...это все самокатчики Соглашение с Deutsche Bahn является инициативой Кабмина, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 7071
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Ггг) походу визначну пабеду не знають на кого спихнуть
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то есть Deutsche Bahn не при делах,укрзализныця тоже...это все самокатчики Соглашение с Deutsche Bahn является инициативой Кабмина, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 7071
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Наблюдательный совет наблюдков недонадлюдал перспективы кабины машинистов относительно *********** про пердачу правления от сисястой руки говноступной ноге. Печалька.
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покруглішала мармиза у Лідера. Порошенко клятий, посивів від президенства, а у зелічки будочка скоро в телевізор не влізе.
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Студент кулинарного техникума, а не президент. А если добавить обруч, то и в попугаи сгодится.
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Таке враження складається, що вони разом десь палять шмаль і вигоняють якісь теми! Потім самі дивуються тому,що наговорити по обкурці.
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Называется-"Без меня меня женили". Обсер зелёненьким продолжается.
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Нет такой ситуации, из которой зеленая слизь не сумела бы выйти с позором
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Ви там з переляку премій собі не понавиписуйте з шістю нулями. А взагалі, під час війни, віддавати стратегічний об"єкт в концесію німцям які будують північний потік з кацапами інакше як зрада не назвеш.
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Та ладно, *******, при вашому безальтернативному теж "варяги" так нарулили, що плакать хочеться.
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Ну добре шо зараз все наладилось, як ти й хотів)
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Наш Кабмин во главе с Г+ так облажался, что надо было срочно создать сказочку о том, как Европа наперегонки кинулась в Украину с неограниченными инвестициями.
P.S. Моя бабуся про таке завжди говорила: "Дурень думкою багатіє"
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израильская пресса про бубочку нелоха

Соглашение с Deutsche Bahn является инициативой Кабмина, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 1987
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А на каком то канале вчера сказали-Фурор! ))))))))
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Я не смотрю, сказали, что сюжет на канале львовского мусорщика.
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июль 2019. "Допустим, год он еще на волне угасающей популярности сможет побыть тем самым, кому аплодировали миллионы. Актером, комиком, тамадой. После парламентских с любым исходом голосования он постепенно утратит все свои позиции, как любимец публики. Потому что бумеранг возвращается. Потому что стать хорошим президентом у него нет ни задатков, ни оснований. А комиком и актером он уже не будет как прежде. Его будут ненавидеть. Это будет жалко и противно даже для бывших почитателей "таланта". Не уйдет он с поста под овации. Это будет самый бездарный пример правления. А его выбор вообще сесть в это кресло - самый глупый и недальновидный в его карьере! Наверное, он сам задаст себе вопрос: Зачем я в это вляпался? Ведь у меня все было? Можно было подстраиваться под любого президента, высмеивать очередного спикера, копировать вечную Юлю и зарабатывать большие деньги. Можно было сняться еще в десятках фильмов и продать их в ту же Россию. Купить еще пару вилл в Италии и даже в Крыму. И жить до старости той жизнью, которой привык. В которой действительно ничего никому не был должен. Но в итоге мы наблюдаем эту поистине "аферу века". Вова уже все просрал."
Соглашение с Deutsche Bahn является инициативой Кабмина, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 8608
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Та не тільки старому зєлєнському , всім "богообраним" наша Україна "до аднаго мєста" , Взяти того шіфера , або бужанського з мєндель . В першій сотні СННН 76 осіб з "богообраних" . Зєбіли " ввоздух" очіпочки кидайте і кричіть : "Ура" .
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