 Внесение в список на обмен стоит денег, - экс-узник "ЛНР" Секацкий

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ экс-узник террористов "ЛНР" Денис Секацкий.

"Я за свою свободу платил деньги. То есть, они требовали с меня выкуп - за то, чтобы меня не убили, чтобы подтвердили, что внесли меня в списки на обмен со стороны "ЛНР". Приезжали люди, и отдавали деньги через моего адвоката", - рассказал он, добавив, что за свою свободу заплатил 32 тысячи долларов.

Смотрите также: Тот опыт, который мы принесли из плена, по большому счету никому не нужен, - освобожденный журналист Асеев. ВИДЕО

В то же время, как отмечает Секацкий, военных это не касалось.

"Им повезло - по крайней мере, тем ребятам, которые с нами из Луганска приехали. Потому что о них сразу узнали журналисты, о них упоминали в новостях - и они были неприкосновенны. Так, их также содержали в нечеловеческих условиях. Но о них все знали сразу, и замылить их невозможно было, невозможно было сказать, что их нет. Это нас можно было скрывать, не показывать, сказать, что нас никогда не было. Я лично был "пропавшим без вести" 5 месяцев", - сообщил экс-узник террористов.

Полное интервью с Денисом Секацким читайте здесь.