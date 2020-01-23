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 Внесение в список на обмен стоит денег, - экс-узник "ЛНР" Секацкий

Удерживаемые в тюрьмах террористов "ЛНР" украинцы, о которых не писали в СМИ и не говорили в новостях, вносились в списки на обмен за деньги.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ экс-узник террористов "ЛНР" Денис Секацкий.

"Я за свою свободу платил деньги. То есть, они требовали с меня выкуп - за то, чтобы меня не убили, чтобы подтвердили, что внесли меня в списки на обмен со стороны "ЛНР". Приезжали люди, и отдавали деньги через моего адвоката", - рассказал он, добавив, что за свою свободу заплатил 32 тысячи долларов.

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В то же время, как отмечает Секацкий, военных это не касалось.

"Им повезло - по крайней мере, тем ребятам, которые с нами из Луганска приехали. Потому что о них сразу узнали журналисты, о них упоминали в новостях - и они были неприкосновенны. Так, их также содержали в нечеловеческих условиях. Но о них все знали сразу, и замылить их невозможно было, невозможно было сказать, что их нет. Это нас можно было скрывать, не показывать, сказать, что нас никогда не было. Я лично был "пропавшим без вести" 5 месяцев", - сообщил экс-узник террористов.

Полное интервью с Денисом Секацким читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3171544
 
 
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Зеленський вже вісім місяців наживається на війні! Барррига пліснявий! Внесение в список на обмен стоит денег, - экс-узник "ЛНР" Секацкий - Цензор.НЕТ 9355
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нормальный бизнес наладили с орками. На Оман должно хватить.
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47 миллионов разделить на 32 тысячи, так почти полторы тысячи Зелемойский может освободить...
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у зеленского все по совести
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Давно понял, что бубонька использует тему обмена пленных в основном для того, чтобы ему не ставили в упрек постоянные контакты с ******. Отмазка всегда готова, типа не договаривается о газе и бизнесе, а о пленных заботится.
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47 миллионов разделить на 32 тысячи, так почти полторы тысячи Зелемойский может освободить...
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Ты хотел сказать получить 23,5 ляма, он тебе что лох, на 42 годике шизни! Внесение в список на обмен стоит денег, - экс-узник "ЛНР" Секацкий - Цензор.НЕТ 4083
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нормальный бизнес наладили с орками. На Оман должно хватить.
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Зеленський вже вісім місяців наживається на війні! Барррига пліснявий! Внесение в список на обмен стоит денег, - экс-узник "ЛНР" Секацкий - Цензор.НЕТ 9355
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по аналогии со сказкой "Золушка" я не Барыга я только учусь...
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и это какой-то процент "выкупа" уходит монике.
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