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Все про:Обама (1646) помощь (3188) Трамп (2766)

 Трамп обвинил Обаму в задержке помощи Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация его предшественника Барака Обамы задерживала помощь многим странам, в том числе и Украине.

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Демократы и Шифти Шифф, чье выступление перед Сенатом было преисполнено лжи и искажений, отказываются признать, что администрация Обамы задерживала помощи многим странам, включая Украину, Пакистан, Филиппины, Египет, Гондурас и Мексику," — написал Трамп.

Он добавил, что считает ситуацию со своим импичментом "охотой на ведьм".

Напомним, 19 декабря 2019 года Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу на основании обвинений в давлении на Украину.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171538
 
   
 Топ комментарии
 
Наверное Трамп про попередников у Моники научился
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Это говорит человек, который эту помощь вообще хотел заблокировать...
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Как у Лоха Оманского, во всем виноват Порошенко, так и у трампона, во всем виноват Обама. Только разница между Порошенко и лохом оманским, что Порох стал на защиту и любит Украину, а ЛохОманский сливает Украину хуйлу и коломойскому! Трампон благодаря хуйлу стал президентом США, как и зеленский благодаря коломойскому и хуйлу!
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Это говорит человек, который эту помощь вообще хотел заблокировать...
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Чого "хотів"? Блокував деякий час. Хоча Обама теж не надто з військовою допомогою поспішав.
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Наверное Трамп про попередников у Моники научился
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Осталось ему 122 раза Обаму упомянуть, чтобы догнать Монику на пресс-марафоне...
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Дональд! Це Порошенко і порохоботи у всьому винні! Так на імпічменті і кажи, ага!!!
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Хорошо, что Обама негр. Был бы еврей, Трампу уже прилетело бы за антисиметизм.
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Років 10 тому кацапи роздмухали зраду, що Обама - антихрист. І чё?
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Так у него же мама белая... Так что может быть самым настоящим евреем...
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Точно! А ще хай нобелівську премію миру поверне, миротворець гуталіновий. Трамп обвинил Обаму в задержке помощи Украине - Цензор.НЕТ 8237
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По-ходу , Трамп - древлянин .
Замаскированный ...
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Та не... больше на полянина похож... чи на вятича???
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Доня, давай ти будеш відповідати за своїх тараканів.
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а всетаки прав был азиров микола бимбавич. ва всьом винаваты папиредники, шоб им пусто было. всьо зло от них
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Как у Лоха Оманского, во всем виноват Порошенко, так и у трампона, во всем виноват Обама. Только разница между Порошенко и лохом оманским, что Порох стал на защиту и любит Украину, а ЛохОманский сливает Украину ***** и коломойскому! Трампон благодаря ***** стал президентом США, как и зеленский благодаря коломойскому и *****!
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Вы правы, только почему Порошенко во время своего президентства летал на своем самолете на территорию раши с аэропорта Жуляны.
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При малейших непонятках,вали всё на попередков.Трамп ты за себя отвечай.А Обама за себя ответит Трамп звинуватив Обаму в затримці допомоги Україні - Цензор.НЕТ 3636
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куйло крепко подцепил трамплина , устроив ему в рабсее в бытность "дявишник" Трамп звинуватив Обаму в затримці допомоги Україні - Цензор.НЕТ 6185
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Це він в бубочки навчився??? Тому теж досі Порох заважає...😁
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гандурас, гандурас, мы стобой в нелехкий час; гандурас гандурас ищо многа многа рас...
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