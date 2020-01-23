 На поддержку крымскотатарского телевещания предусмотрено 50 млн грн, - Бородянский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Бородянский сообщил в Telegram.
"Поддержка крымскотатарского народа, как коренного народа Украины, является для нашего государства одним из важнейших приоритетов. В том числе это касается развития и поддержки крымскотатарского телевизионного вещания", - говорится в сообщении.
В рамках Украинского культурного фонда планируется запуск программы, которая будет направлена на поддержку и развитие крымскотатарской культуры. Также прорабатывается вопрос запуска онлайн-платформы для изучения крымскотатарского языка.
"Кроме того неизменной остается поддержка со стороны Министерства культуры, молодежи и спорта деятельности Государственного предприятия "Крымский дом", - отметил Бородянский.
и желательно с Крыма...
Татары пусть сами зарабатывают, в том числе на свои мероприятия, рейды, вещание и т.д.
Хватит уже всем, кому не лень, пытаться сесть на шею украинцев.
Ни хай им турки помогают и прочие братья- мусульмане!
Люди спіймали, відразу втикають задню: «Нєт нєт! Ето просто у чєловека кошелєк почти випадал із кармана, а я хотєл его затолкать поглубже»...