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 Общество
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Все про:вещание (164) телевидение (587) крымские татары (2233) Бородянский Владимир (72)

 На поддержку крымскотатарского телевещания предусмотрено 50 млн грн, - Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что министерство начинает консультации с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и представителями Меджлиса крымскотатарского народа относительно приоритетных направлений предоставления государственной финансовой поддержки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Бородянский сообщил в Telegram.

"Поддержка крымскотатарского народа, как коренного народа Украины, является для нашего государства одним из важнейших приоритетов. В том числе это касается развития и поддержки крымскотатарского телевизионного вещания", - говорится в сообщении.

В рамках Украинского культурного фонда планируется запуск программы, которая будет направлена на поддержку и развитие крымскотатарской культуры. Также прорабатывается вопрос запуска онлайн-платформы для изучения крымскотатарского языка.

"Кроме того неизменной остается поддержка со стороны Министерства культуры, молодежи и спорта деятельности Государственного предприятия "Крымский дом", - отметил Бородянский.

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На поддержку крымскотатарского телевещания предусмотрено 50 млн грн, - Бородянский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171537
 
 
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понимание умница зеленский
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И сам себе другим ником лайкнул😂😂🌷Это же самолайк😂🌷
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И сразу пропали Бакти еги,викторы щербинины и прочие😂😂
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мляяя, пускай татары и платят!!!
и желательно с Крыма...
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Думаю, деньги (50 миллионов гривен) будут выброшены на ветер.
Татары пусть сами зарабатывают, в том числе на свои мероприятия, рейды, вещание и т.д.
Хватит уже всем, кому не лень, пытаться сесть на шею украинцев.
Ни хай им турки помогают и прочие братья- мусульмане!
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Финансировать из наших налогов частные телеканалы - это преступление!
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З яких це пір Лахта -2 платить податки Україні?
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Тактика карманного злодюжки.
Люди спіймали, відразу втикають задню: «Нєт нєт! Ето просто у чєловека кошелєк почти випадал із кармана, а я хотєл его затолкать поглубже»...
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