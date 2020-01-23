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 Коронавирус в Китае: ВОЗ пока не рекомендует запрещать перемещение людей и товаров через границу

Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует запрещать торговлю, перевозку товаров и перемещения людей через границу из-за вспышки нового коронавируса в Китае.

Об этом сообщил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"ВОЗ не вводит ограничения ни на перемещение людей, ни на перевозку товаров из Китая", - сказал он.

Кроме того Хабихт добавил, что бюро ВОЗ рекомендует странам повышать готовность к чрезвычайным ситуациям, так как количество случаев заболеваемости будет расти.

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Напомним, Министерство здравоохранения Украины предупредило Госпогранслужбу о ситуации с распространением вируса и призвало украинцев, посещающих Китай, чаще мыть руки и не контактировать с больными.

Посольство Украины в Китае выпустило рекомендации для тех, кто собирается посетить эту страну. Им советуют избегать контактов с людьми с признаками ОРВИ и животными и мыть руки с мылом.

23 января в Минздраве сообщили, что санитарно-карантинные подразделения Украины будут спрашивать о самочувствии у пассажиров самолетов, прилетевших из Китая. Это нужно, чтобы избежать попадания на территорию нашей страны нового коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3171532
 
 
 Топ комментарии
 
министерство охраны здоровья на страже! Не бойтесь!

На скріні переписка народного депутата Павла Павлиша і заступника міністра охорони здоров'я Андрія Семиволоса про «Мішу» Радуцького. (с)

Коронавирус в Китае: ВОЗ пока не рекомендует запрещать перемещение людей и товаров через границу - Цензор.НЕТ 7603
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Щоб так потім не вийшло, що забороняти буде запізно... Та і нікому.
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Пока тормоза и бюрократы растелятся, боюсь, поздно будет! Ложка дорога к обеду.
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Щоб так потім не вийшло, що забороняти буде запізно... Та і нікому.
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Пока тормоза и бюрократы растелятся, боюсь, поздно будет! Ложка дорога к обеду.
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Спакойна! Украина не пострадает! Запасов "Тамифлю" хватит на 100 лет. А если не хватит, то ВОНА всегда поможет
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Беспечность следует относить на счёт глупости.
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Знал людей которые Спиртом руки мыли , то Те и самые первые Отошли , так Что все под Богом ходим и Иммунитетом.
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Вы это той китаянке скажите, которая припёрлись с своего Уханя в Париж, похвастались в соцсетях как ловка надурила санитарный контроль.
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Главное лекарство - мыть руки. Доступно, дешево и надежно.
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боже храни рошенолюбов
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министерство охраны здоровья на страже! Не бойтесь!

На скріні переписка народного депутата Павла Павлиша і заступника міністра охорони здоров'я Андрія Семиволоса про «Мішу» Радуцького. (с)

Коронавирус в Китае: ВОЗ пока не рекомендует запрещать перемещение людей и товаров через границу - Цензор.НЕТ 7603
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Товары с Али Экспресс теперь страшно получать . ОЗК что-ли надевать?
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Схожа симптоматика вже мала місце в 2008 році і мала всі ознаки легеневої чуми. При вскритті померлих легень як таких не було, лише незрозуміла субстанція чорного кольору . Незважаючи на запропонований тоді ВОЗ протокол лікування як у випадку з вірусним захворюванням, реально вдавалося витягнути захворілих з допомогою антибактеріальної терапії, передбаченої для лікування чуми.
Розумний це зрозуміє , а для зебілів - какая разница.
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_А в ответ им - вирус. На упрежденьице... А вообще в г. Ухань недавно построенная биолаборатория, работающая с самыми опасными вирусами. Может быть и совпадение, х. з...
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А ще трохи там якусь генну модифікацію провести з відомими збудниками і ядрьоної бімби не потрібно...
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ВОЗ еще та шкура, как прикажут так они и скажут
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