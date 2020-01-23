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 20-летний студент из Одессы распространял вирус для скрытого майнинга криптовалюты, - Нацполиция

Вирус использовался для скрытого майнинга криптовалюты на пораженном компьютере. Сейчас парню уже объявлено о подозрении, ему грозит до 5 лет заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Киберполиция установила: получая техническое образование, парень использовал знания для совершения противоправных действий. Будучи участником хакерских форумов, он приобрел вредоносное программное обеспечение и модифицировал его. Вирус предназначался для скрытого майнинга криптовалюты с помощью мощностей инфицированной компьютерной техники. В дальнейшем он продавал это вредоносное программное обеспечение на хакерских форумах.

Полицейские провели обыск по месту жительства одессита и изъяли компьютерную технику, которая направлена на экспертизу.

Уголовное производство начато по ст.361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины. Сейчас студенту уже сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171531
 
 
 Топ комментарии
 
Він просто квантумну діджіталізацію почав запроваджувати. 20-летний студент из Одессы распространял вирус для скрытого майнинга криптовалюты, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9567
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Счастливчик, намайнил криптовалюты аж на 5 лет 20-летний студент из Одессы распространял вирус для скрытого майнинга криптовалюты, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6984
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"приобретая техническое образование, парень использовал полученные знания для совершения противоправных действий" Ну звичайно! В Харкові за януковоча зловили банду квартирних крадіїв, які були студентами юридичної академії! 20-річний студент з Одеси поширював вірус для прихованого майнінгу криптовалюти, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1140
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Хто знає скільки по Україні заражених компів...
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Ksenia VB Якщо ви просунутий користувач пк,то проблем не повинно бути.
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Элементарно Ватсон!
Если у вас МАК, то открываете утилиту "мониторинг системы"
Если у вас компьютер на Windows, открываете утилиту "диспетчер задач".
И если на компьютере, который подключен к интернету, но на котором не запущенно ни одно приложение, вы видите, что нечто использует ресурсы центрального процессора на 60 и более процентов, Вас можно поздравить: Вы стали участником рынка криптовалют!

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Кстати сказать, "Цензор", иногда грузит процессор на 30-40%...
С каждого понемножку и готов Ролс-Ройс!

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Це перевіряла.
Я хоч і чайник, але продвинутий 20-річний студент з Одеси поширював вірус для прихованого майнінгу криптовалюти, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6972
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Ну тогда, просто наблюдайте периодически эти процессы при посещении новых сайтов.
По статистике, чаще всего для майнинга используют не программы-вирусы, а сайты паразиты.
Кстати сказать, небезызвестный Korrespondent.net использует мощности пользователей для скрытого майнинга.

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В мене навіть є розширення - но коін.
Цензор дещо перегружає ЦП, на кілька секунд при відкритті нової сторінки.
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Ksenia VB Ну то підовчіться.зараз в інтернеті повно інформації.
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А якщо не те щось натисну чи скачаю ?
І прощавай операційна система ... 20-річний студент з Одеси поширював вірус для прихованого майнінгу криптовалюти, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6965
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Ksenia VB Та не потрібно спочатку нічого скачувати.Є повно відео,або текстової інфи.Просто набираєте в пошуковій строці,те чого не знаєте,от і все.Головне,правильно набрати запит.
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Ще би знати, що шукаєш..
Я от ніяк не можу встановити оновлення, бо не можу почистити диск С.
Боюсь там потрібне видалити.
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Роліки я дивилась, але потрібно знати, що ти робиш, а не навмання тицяти.
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При майнінгу по лічильнику електрики одразу зрозумієшь, на звичайному офісному компі нічого не намайниш, підходять ігрові компи з потужною відеокартою... Йде максимальне навантаження. Скоріш за все через додатки до ігор і заражав компи, там завжди якась зараза сидить.
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Він просто квантумну діджіталізацію почав запроваджувати. 20-летний студент из Одессы распространял вирус для скрытого майнинга криптовалюты, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9567
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Тю. В кряках на поломанных игрушках такое зачастую.
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из Давида Брауна (Арахамии) команды, скорее всего..
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Счастливчик, намайнил криптовалюты аж на 5 лет 20-летний студент из Одессы распространял вирус для скрытого майнинга криптовалюты, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6984
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Один Создает программу и ее Продает , и живет припеваючи . Другой Ворует Виртуальною Валюту получая Реальный срок.
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ну так...талантливый ученик...не волшебник - только учится....учился... отучился
(теперь другому научат! в местах не столь отдаленных)
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Через пять лет выйдет, а там валюты намайнено...
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Вумный дюже студент.Уважаю.Это вам не мелочь по карманам тырить.
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Воры умнее, их даже в тюрьме уважают. А тут весь ум-купил молоток, дал прохожему по башке-забрал кошелёк, Отето интИлект!
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"приобретая техническое образование, парень использовал полученные знания для совершения противоправных действий" Ну звичайно! В Харкові за януковоча зловили банду квартирних крадіїв, які були студентами юридичної академії! 20-річний студент з Одеси поширював вірус для прихованого майнінгу криптовалюти, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1140
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То була навчальна практика. Певно, зараз вже скінчили навчання, та працюють за фахом 20-річний студент з Одеси поширював вірус для прихованого майнінгу криптовалюти, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7974
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Какой-то норвежец, тоже студент, купил на 30 долл. этих биткоинов, писал диссертацию, и забыл. Потом когда чегез годы краем глаза увидел курс, чуть не обосрался, лихорадочно вспоминая код. Так две квартиры в Осло купил. Наверное шпыняя себя что не на 300 долл. купил тогда 20-річний студент з Одеси поширював вірус для прихованого майнінгу криптовалюти, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1790
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