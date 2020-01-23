 20-летний студент из Одессы распространял вирус для скрытого майнинга криптовалюты, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Киберполиция установила: получая техническое образование, парень использовал знания для совершения противоправных действий. Будучи участником хакерских форумов, он приобрел вредоносное программное обеспечение и модифицировал его. Вирус предназначался для скрытого майнинга криптовалюты с помощью мощностей инфицированной компьютерной техники. В дальнейшем он продавал это вредоносное программное обеспечение на хакерских форумах.
Полицейские провели обыск по месту жительства одессита и изъяли компьютерную технику, которая направлена на экспертизу.
Уголовное производство начато по ст.361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины. Сейчас студенту уже сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Если у вас МАК, то открываете утилиту "мониторинг системы"
Если у вас компьютер на Windows, открываете утилиту "диспетчер задач".
И если на компьютере, который подключен к интернету, но на котором не запущенно ни одно приложение, вы видите, что нечто использует ресурсы центрального процессора на 60 и более процентов, Вас можно поздравить: Вы стали участником рынка криптовалют!
С каждого понемножку и готов Ролс-Ройс!
Я хоч і чайник, але продвинутий
По статистике, чаще всего для майнинга используют не программы-вирусы, а сайты паразиты.
Кстати сказать, небезызвестный Korrespondent.net использует мощности пользователей для скрытого майнинга.
Цензор дещо перегружає ЦП, на кілька секунд при відкритті нової сторінки.
І прощавай операційна система ...
Я от ніяк не можу встановити оновлення, бо не можу почистити диск С.
Боюсь там потрібне видалити.
дуже файні
ін зе річменс ворлд
учится.... учился... отучился
(теперь другому научат! в местах не столь отдаленных)