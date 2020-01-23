 20-летний студент из Одессы распространял вирус для скрытого майнинга криптовалюты, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Киберполиция установила: получая техническое образование, парень использовал знания для совершения противоправных действий. Будучи участником хакерских форумов, он приобрел вредоносное программное обеспечение и модифицировал его. Вирус предназначался для скрытого майнинга криптовалюты с помощью мощностей инфицированной компьютерной техники. В дальнейшем он продавал это вредоносное программное обеспечение на хакерских форумах.

Полицейские провели обыск по месту жительства одессита и изъяли компьютерную технику, которая направлена на экспертизу.

Уголовное производство начато по ст.361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины. Сейчас студенту уже сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

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