 Умершие от уханского коронавируса имели слабый иммунитет и были преимущественно пожилыми людьми, - Супрун о новом китайском заболевании

Об этом пишет в Facebook бывшая и.о. главы Минздрава Украины Ульяны Супрун, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, новый штамм коронавируса пока известен под названием 2019-nCOV. Вспышку пневмонии, вызванной этим до сих пор не известным возбудителем, зафиксировали в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Отсюда и название штамма.

"На сегодня зафиксировали 570 случаев заболевания и 17 смертей. Реальное количество людей, зараженных вирусом, может быть намного больше, поскольку людей с легкими симптомами скорее всего не обнаружили.

Врачи сообщают, что выздоровление в основном зависит от иммунитета человека. Пока известно, что люди, которые умерли в результате заражения вирусом, имели проблемы со здоровьем, в частности, слабый иммунитет. Также из умерших большинство людей пожилого возраста. У многих из них были сопутствующие заболевания, такие как цирроз печени, гипертония, сахарный диабет или болезнь Паркинсона", - отмечает Супрун.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая подтвердила передачу вируса человеку от человека, добавила она, уточнив, что вакцины против коронавирусов не существует.

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Напомним, в Китае зарегистрированы 550 лабораторно подтвержденных случаев инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом (nCoV). 17 человек погибли. Помимо Китая, случаи заболевания зарегистрированы в Таиланде, Японии и Южной Корее.

Ранее Министерство здравоохранения Украины предупредило Госпогранслужбу о ситуации с распространением вируса и призвало украинцев, посещающих Китай, чаще мыть руки и не контактировать с больными.

Посольство Украины в Китае выпустило рекомендации для тех, кто собирается посетить эту страну. Им советуют избегать контактов с людьми с признаками ОРВИ и животными и мыть руки с мылом.





