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 Происшествия, Здоровье
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Все про:вирус (112) Китай (1037) Супрун Ульяна (610)

 Умершие от уханского коронавируса имели слабый иммунитет и были преимущественно пожилыми людьми, - Супрун о новом китайском заболевании

Жертвами нового китайского коронавируса стали люди со слабым иммунитетом, а многие из них были преклонного возраста.

Об этом пишет в Facebook бывшая и.о. главы Минздрава Украины Ульяны Супрун, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, новый штамм коронавируса пока известен под названием 2019-nCOV. Вспышку пневмонии, вызванной этим до сих пор не известным возбудителем, зафиксировали в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Отсюда и название штамма.

"На сегодня зафиксировали 570 случаев заболевания и 17 смертей. Реальное количество людей, зараженных вирусом, может быть намного больше, поскольку людей с легкими симптомами скорее всего не обнаружили.

Врачи сообщают, что выздоровление в основном зависит от иммунитета человека. Пока известно, что люди, которые умерли в результате заражения вирусом, имели проблемы со здоровьем, в частности, слабый иммунитет. Также из умерших большинство людей пожилого возраста. У многих из них были сопутствующие заболевания, такие как цирроз печени, гипертония, сахарный диабет или болезнь Паркинсона", - отмечает Супрун.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая подтвердила передачу вируса человеку от человека, добавила она, уточнив, что вакцины против коронавирусов не существует.

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Напомним, в Китае зарегистрированы 550 лабораторно подтвержденных случаев инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом (nCoV). 17 человек погибли. Помимо Китая, случаи заболевания зарегистрированы в Таиланде, Японии и Южной Корее.

Ранее Министерство здравоохранения Украины предупредило Госпогранслужбу о ситуации с распространением вируса и призвало украинцев, посещающих Китай, чаще мыть руки и не контактировать с больными.

Посольство Украины в Китае выпустило рекомендации для тех, кто собирается посетить эту страну. Им советуют избегать контактов с людьми с признаками ОРВИ и животными и мыть руки с мылом.

Умершие от уханского коронавируса имели слабый иммунитет и были преимущественно пожилыми людьми, - Супрун о новом китайском заболевании 01
Умершие от уханского коронавируса имели слабый иммунитет и были преимущественно пожилыми людьми, - Супрун о новом китайском заболевании 02
Умершие от уханского коронавируса имели слабый иммунитет и были преимущественно пожилыми людьми, - Супрун о новом китайском заболевании 03

Источник: https://censor.net.ua/n3171529
 
   
 Топ комментарии
 
Вот это специалист, так с лету раз и все понятно стало.
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Для лаптеногих само то.Пенсии платить не надо.Думаем уже ухватились за тему.
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Була така казочка, що якщо вишикувати всіх китайців у колону по чотири і почати рух з Китаю назовні, то та колона ніколи не закінчиться. Умершие от уханского коронавируса имели слабый иммунитет и были преимущественно пожилыми людьми, - Супрун о новом китайском заболевании - Цензор.НЕТ 4077
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Озвучила то же, что и наш МОЗ. Повторение мать учения?)))
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кущай хорошо укрепляй иммунитет
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Для лаптеногих само то.Пенсии платить не надо.Думаем уже ухватились за тему.
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А хто ж у нас придумав таку реформу, що лікарь, навіть до дитини, до дому не приходить вже? Збивайте температуру і везіть в поліклініку (розносити заразу) або викликайте швидку?
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А в Данії і Швеції інша. Навіщо було скасовувати візит лікаря додому на своїй дільниці? Що лікарям за це зараз більше платять? Або у всіх є машини і можливість доїхати до поліклініки на таксі? Простий приклад. Везеш ти свою хвору дитину з вірусом до поліклініки, наприклад в Києві. Навіть не на маршрутці, а в таксі (тільки водій в групі ризику, а скільки він потім пасажирів перевезе, то таке...). В поліклініці записаний на обраний час(тут зручно не сперечаюсь). А поряд кабінети фізіотерапії, окуліста, невролога тощо куди приводять здорових дітей. Далі пояснювати? І про "весь світ так живе". Це брехня. Багато країн турбується про здоров"я своїх громадян. В їхніх клініках йде постійна санобробка. А в наших - баба Маня з брудною тряпкою рознесла грязюку по всіх кабінетах.
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заплатиш-і приїде приватний..

а ще у них є така 'фішка' як хороші а не вбиті дороги. в будь-якому селі..
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Весь мир так живёт. Только без опции со скорой.
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на вашу хвору дитину знайдеться ще десять з просто кашлем і десять пенсіонерок у яких щось 'встрілило у вусі'. І все. бюджет швидкої вичерпано.. а когось-не довезуть взагалі..
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А почему Супрун в аватарку не вставила свою фотографию 😀
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Вот это специалист, так с лету раз и все понятно стало.
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Еще ВОНА с Тамафлю объявится,и все ,конец эпидемии.Померлі від Уханського коронавірусу мали слабкий імунітет і були переважно похилого віку, - Супрун про нове китайське захворювання - Цензор.НЕТ 865
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там по ссылки есть видео поедания всяких зверюшек...
кому интересно..

Mikhail Golub

@golub

·28 мин

Китайский вирус, вероятнее всего, был передан человеку от всяких несъедобных животных, которые китайцы любят есть
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7920573/Revolting-footage-shows-Chinese-woman-eating-bat-scientists-link-coronavirus-animal.html

Умершие от уханского коронавируса имели слабый иммунитет и были преимущественно пожилыми людьми, - Супрун о новом китайском заболевании - Цензор.НЕТ 2164 Умершие от уханского коронавируса имели слабый иммунитет и были преимущественно пожилыми людьми, - Супрун о новом китайском заболевании - Цензор.НЕТ 4825
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Вот с срускими они братья, две лишнехромосомных ветви эволюции.
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більш ймовірна версія-від морепродуктів.. важко сказати..
Китай дуже екологічно брудна країна-хороше середовище для мутацій вірусів...
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Предприимчивые китайцы будут продавать уханский вирус странам, нуждающимся в оптимизации пенсионной системы...
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Можна шуткувати з цього приводу хоч до зеленого поносу. Але добре шуткує той хто шуткує останнім .. Доведеться для приколістів з 95 сортиру викликати дух святої Юлії Непорочної 😕
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Просто - ожидаемо - самые слабые начали умирать раньше.
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Все не угомонится, без ее советов не справится МИНЗДРАВ.
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А что, кучка зедиотов с 3 классами образования то минздрав?
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"Умершие от уханского коронавируса имели слабый иммунитет и были преимущественно пожилыми людьми"___________________"утешила"...
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Короче главное кредо либерального мира - нам на вас плевать, но не паникуйте - иначе умрете еще и обосравшись, а мы убирать не хотим.
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Супрун у свому стилі-
їште часник-і ніяка китайська зараза вас не візьме!

от лише зараз ця фахова народна цілителька вже ні за що не відповідає Померлі від Уханського коронавірусу мали слабкий імунітет і були переважно похилого віку, - Супрун про нове китайське захворювання - Цензор.НЕТ 2493
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Скажи п р о щ е.
Больные у м е р л и от недостатка ж и з н и .
Что делать , Украинцам , когда

этот вирус
из стран " золотого миллиарда" перекочует в нашу с т р а н у ( вопрос).
Ведь все службы эпидемиологической защиты -
умножены президентами Украины на *о*.
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нас врятують розбиті дороги і слабка "контактність' з іноземцями.. (
під певною загрозою Київ , але,думаю,до початку епідемії ліки вже знайдуть
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