 Умершие от уханского коронавируса имели слабый иммунитет и были преимущественно пожилыми людьми, - Супрун о новом китайском заболевании

Об этом пишет в Facebook бывшая и.о. главы Минздрава Украины Ульяны Супрун, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, новый штамм коронавируса пока известен под названием 2019-nCOV. Вспышку пневмонии, вызванной этим до сих пор не известным возбудителем, зафиксировали в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Отсюда и название штамма.
"На сегодня зафиксировали 570 случаев заболевания и 17 смертей. Реальное количество людей, зараженных вирусом, может быть намного больше, поскольку людей с легкими симптомами скорее всего не обнаружили.
Врачи сообщают, что выздоровление в основном зависит от иммунитета человека. Пока известно, что люди, которые умерли в результате заражения вирусом, имели проблемы со здоровьем, в частности, слабый иммунитет. Также из умерших большинство людей пожилого возраста. У многих из них были сопутствующие заболевания, такие как цирроз печени, гипертония, сахарный диабет или болезнь Паркинсона", - отмечает Супрун.
Национальная комиссия по здравоохранению Китая подтвердила передачу вируса человеку от человека, добавила она, уточнив, что вакцины против коронавирусов не существует.
Напомним, в Китае зарегистрированы 550 лабораторно подтвержденных случаев инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом (nCoV). 17 человек погибли. Помимо Китая, случаи заболевания зарегистрированы в Таиланде, Японии и Южной Корее.
Ранее Министерство здравоохранения Украины предупредило Госпогранслужбу о ситуации с распространением вируса и призвало украинцев, посещающих Китай, чаще мыть руки и не контактировать с больными.
Посольство Украины в Китае выпустило рекомендации для тех, кто собирается посетить эту страну. Им советуют избегать контактов с людьми с признаками ОРВИ и животными и мыть руки с мылом.
а ще у них є така 'фішка' як хороші а не вбиті дороги. в будь-якому селі..
там по ссылки есть видео поедания всяких зверюшек...
кому интересно..
Mikhail Golub
@golub
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Китайский вирус, вероятнее всего, был передан человеку от всяких несъедобных животных, которые китайцы любят есть
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7920573/Revolting-footage-shows-Chinese-woman-eating-bat-scientists-link-coronavirus-animal.html
Животных жрать НЕЛЬЗЯ !
Китай дуже екологічно брудна країна-хороше середовище для мутацій вірусів...
їште часник-і ніяка китайська зараза вас не візьме!
от лише зараз ця фахова народна цілителька вже ні за що не відповідає
Скажи п р о щ е.
Больные у м е р л и от недостатка ж и з н и .
Что делать , Украинцам , когда
этот вирус
из стран " золотого миллиарда" перекочует в нашу с т р а н у ( вопрос).
Ведь все службы эпидемиологической защиты -
умножены президентами Украины на *о*.
під певною загрозою Київ , але,думаю,до початку епідемії ліки вже знайдуть