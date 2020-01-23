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Все про:Львовщина (1814) Нацполиция (10783) заробитчане (388)

 Полиция задержала группировку, которая вымогала деньги у заробитчан на Львовщине

Сотрудники Национальной полиции сообщили о подозрении группировке, которая вымогала деньги у возвратившихся с заработков жителей Львовской области.

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

Во время обысков правоохранители изъяли у подозреваемых наличные на общую сумму более 50 тыс. долларов.

В состав группировки входили жители Самборского и Старосамборского районов Львовской области возрастом от 25 до 30 лет. Они запугивали своих жертв, а если это не давало результата, прибегали к физическому насилию.

Трем участникам преступной группы следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса.

Им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171526
 
   
 Топ комментарии
 
Розстріляти гадів! Ми в Польщі працюємо не покладаючи рук, а вони нас грабують, уроди!
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Я бы таких вешал на площадях по субботам
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Вот так перераспределение материальных средств, Робин Гуду такое и не снилось))))
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Розстріляти гадів! Ми в Польщі працюємо не покладаючи рук, а вони нас грабують, уроди!
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Успокойся, имеется ввиду налоговая! Или нет?
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Вот твари, после такого вообще не захочется возвращятся домой
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Підросло покоління безбатченків, батьки ж бо на заробітках...
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Вот так перераспределение материальных средств, Робин Гуду такое и не снилось))))
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Такое было раньше в поездах из Москвы, сейчас не знаю как....
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"Групіровка" працювала митниками на п.п.Смільниця? Без митників там точно не обійшлося. Мали бути принаймні навідниками.
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Я не думаю что грабила заробитчан, у них заработки невысокие, чтобы 50 тыс. награбить надо много и по мелочи грабить.
Скорее всего грабили контрабандистов, те пожаловались и в полиции сказали что "заробитчане".
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100%.
Это если человек де-то в Павлограде или Козятине работает - у него можно зарплату отобрать, нагрузив базаром шо у тебя брат мусор и дядя прокурор.
А честных заробитчан, которые из Польши возвращаются, картина мира в другую сторону повёрнута, они там привыкли шо придёт полицай и всех бандитов закроет.
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Пару тел тупо замочити , решта вже не буде дьоргатись, бо вони тільки у зграі Ремби
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Вот для таких случаем нужен нормальный закон о самообороне и свободном обращении оружия...
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Так а шо мешает самообороняться?
Бандиты эти вроде без автоматов были.
Если денег мало - топор стоит 150 грн, покупайте, и самообороняйтесь на здоровье.
Если есть деньги - можете бензопилу купить.

Она, кстати, дешевле пистолета втрое.
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