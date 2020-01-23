 Полиция задержала группировку, которая вымогала деньги у заробитчан на Львовщине

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Львовской области, передает Цензор.НЕТ.
Во время обысков правоохранители изъяли у подозреваемых наличные на общую сумму более 50 тыс. долларов.
В состав группировки входили жители Самборского и Старосамборского районов Львовской области возрастом от 25 до 30 лет. Они запугивали своих жертв, а если это не давало результата, прибегали к физическому насилию.
Трем участникам преступной группы следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса.
Им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
Скорее всего грабили контрабандистов, те пожаловались и в полиции сказали что "заробитчане".
Это если человек де-то в Павлограде или Козятине работает - у него можно зарплату отобрать, нагрузив базаром шо у тебя брат мусор и дядя прокурор.
А честных заробитчан, которые из Польши возвращаются, картина мира в другую сторону повёрнута, они там привыкли шо придёт полицай и всех бандитов закроет.
Бандиты эти вроде без автоматов были.
Если денег мало - топор стоит 150 грн, покупайте, и самообороняйтесь на здоровье.
Если есть деньги - можете бензопилу купить.
Она, кстати, дешевле пистолета втрое.