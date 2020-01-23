 Минэкономики определило 20 больших предприятий для первоочередной приватизации, - Милованов

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.
"Минэкономики провело ревизию госсектора и определило 20 первоочередных крупных и более полутысячи малых госпредприятий для приватизации", — написал он.
Милованов отметил, что уже в этом году бюджет может получить до 6 млрд гривен от большой приватизации.
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Министр добавил, что Украина открывает рынки, упрощает регулирование и отменяет ненужные советские нормы, а также реформирует занятость населения.
"Поэтому Украина имеет все шансы для (экономического) прорыва", — подытожил он.
(преЗЕдент сказал что они (няньки) на пяти языках шпарить будут))))
також не здивуюсь, якщо тендери виграють афільовані з клованом, або самокатником особи
Но еще больше мне не нравится когда из моего кармана оплачивается убыток огромных деграданских госконтор, застрявших в 80х.
Я бы вообще принял закон отдавать такие предприятия за 1 гривну крупнейшим компаниям их отрасли из США/Европы. Только чтобы не усилять местных олигархов которым наруку отуплять и доводить до нищеты население через ящик и гречку.
3 винзавод и завод шампанских вин вообще все уничтожены.
Осталось всего 2 пивзвода. Откуда могут поступать средства в
бюджет города ,кто производит отчисления ?
А сколько предприятий уничтожено в Киеве. Остались единицы.