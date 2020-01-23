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 Экономика
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Все про:приватизация (931) Милованов Тимофей (139)

 Минэкономики определило 20 больших предприятий для первоочередной приватизации, - Милованов

Уже в этом году бюджет может получить от приватизации госпредприятий до 6 млрд гривен.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

"Минэкономики провело ревизию госсектора и определило 20 первоочередных крупных и более полутысячи малых госпредприятий для приватизации", — написал он.

Милованов отметил, что уже в этом году бюджет может получить до 6 млрд гривен от большой приватизации.

Читайте на Цензор.НЕТ: В 2020 году должны приватизировать более 300 государственных объектов, - Гончарук

Министр добавил, что Украина открывает рынки, упрощает регулирование и отменяет ненужные советские нормы, а также реформирует занятость населения.

"Поэтому Украина имеет все шансы для (экономического) прорыва", — подытожил он.

Минэкономики определило 20 больших предприятий для первоочередной приватизации, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171525
 
 
 Топ комментарии
 
та пагадите...мож инвестор попрет...нянек готовьте!
(преЗЕдент сказал что они (няньки) на пяти языках шпарить будут))))
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Коли це таке було і де, що б країна в стані війни (особливо з таким монстром як кацапія) була макростабільною? Що воно несе, імбецильне?
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А скільки б'юджет може в цьому році отримати не від розпродажу майна, а від економічного зростання? Носити з дому речі, щоб міняти на бухло - це метод алкоголіка. Хвалитися нема чим - плакати треба.
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та пагадите...мож инвестор попрет...нянек готовьте!
(преЗЕдент сказал что они (няньки) на пяти языках шпарить будут))))
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Продавать не строить. тем более почти даром своим хозяевам. дебилы они и есть дебилы.
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Выбрали "руководителей сРаны", великих управленцев с новыми харями. Продать предприятия, землю, а если что то останется, в концессию или аренду, и можно в Израиль, ксивы у всех на Кармане, а деньги в Омане!
Мінекономіки визначило 20 великих підприємств для першочергової приватизації, - Милованов - Цензор.НЕТ 2595
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бєні все мало...
також не здивуюсь, якщо тендери виграють афільовані з клованом, або самокатником особи
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Коли це таке було і де, що б країна в стані війни (особливо з таким монстром як кацапія) була макростабільною? Що воно несе, імбецильне?
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А скільки б'юджет може в цьому році отримати не від розпродажу майна, а від економічного зростання? Носити з дому речі, щоб міняти на бухло - це метод алкоголіка. Хвалитися нема чим - плакати треба.
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А Милованов все списки составляет. Списочник.
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Молодой команде уже сейчас стоит подумать о будущем и заводить инвестиции в почки своих адептов. Ведь стоимость одной почки куда выше стоимости 1 гектара земли! Конечно можно инвестировать и в сердце и частично в печень. Мозг - табу!
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Сперва Одесский припортовый продайте, умники!
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что строить то планируем,сколько рабочих мест создать?
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В 90-х предыдущие грабители Украины доколомойские, дофирташи, допинчуки раздавали украинцам за отнятые заводы красивые бумажки-ваучеры.Сейчас нет даже этого.Кагал Коломойского уверен что ему позволено всё.
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Мне не нравится когда гос предприятия отдают за копейки, ведь всё решается тем что вводится совет правления и назначается гендир с огромной ЗП от прибыли если такая есть.
Но еще больше мне не нравится когда из моего кармана оплачивается убыток огромных деграданских госконтор, застрявших в 80х.
Я бы вообще принял закон отдавать такие предприятия за 1 гривну крупнейшим компаниям их отрасли из США/Европы. Только чтобы не усилять местных олигархов которым наруку отуплять и доводить до нищеты население через ящик и гречку.
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А з чого він зробив висновок, що Україна стає інвестійно привабливою країною? Як зелені вміють безсоромно брехати та самовихвалятись.
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В Киеве закрыто половина хлебзаводов ,а предприятия виноделия
3 винзавод и завод шампанских вин вообще все уничтожены.
Осталось всего 2 пивзвода. Откуда могут поступать средства в
бюджет города ,кто производит отчисления ?
А сколько предприятий уничтожено в Киеве. Остались единицы.
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