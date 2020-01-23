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 Экономика
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Все про:дороги (1885) Укравтодор (390)

 "Укравтодор": В 2020 году в Украине построят 9 объездных дорог

В этом году Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует построить и реконструировать девять объездных путей общей протяженностью 101,5 км.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом 23 января сообщила пресс-служба госагентства в Фейсбуке.

В частности, в 2020 году планируется продолжить строительство объездных дорог в Житомире, Ровно, Полтаве, Днепре, Дунаевцах (на участке между Черновцами и Хмельницким). Также начнутся работы по строительству объездных трасс во Львове и Тернополе.

Кроме того, в планах компании в ходе строительства скоростного шоссе Н-31 Днепр-Решетиловка построить объездную города Кобеляки в Полтавской области. Также запланировано строительство объездной города Берегово в Закарпатской области, что может значительно повысить привлекательность Украины на рынке международных автомобильных перевозок.

В этом году "Укравтодор" также планирует подготовить технико-экономическое обоснование и проектную документацию для таких дополнительных объездных дорог в Дубно, Хмельницком, Белой Церкви, Стрые и Кременчуге.

Также читайте: 10% Дорожного фонда власти областей не смогли потратить на дороги, - Голик

Источник: https://censor.net.ua/n3171524
 
 
 Топ комментарии
 
Вітаю сумських зебілів! Ваш регіон не входить в перелік пріоритетних . Ні до Києва ні до Полтави та Харкова, ні до Чернігова нормальної дороги немає і в найближчому майбутньому не буде! Зато Порошенка скінулі, ага.
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понятно...значит магистраль польша-одесса забросили....
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Заголовок не соответствует планам -- грустно, судя из текста в этом году Укравтодор не собирается начинать практическую реализацию ни одного крупного проекта,
максимум Кобыляки (-:
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Меня больше интересуют днестровские плавни, как обстоят дела с пожаром?
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Судя по вчерашнему видео путь в Молдову был отрезан, во всяком случае сунутся в эту духовку машиной было бы не благоразумно. Но в новостях полная тишина. То ли дело в Китае вирус.
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Вітаю сумських зебілів! Ваш регіон не входить в перелік пріоритетних . Ні до Києва ні до Полтави та Харкова, ні до Чернігова нормальної дороги немає і в найближчому майбутньому не буде! Зато Порошенка скінулі, ага.
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причому зверни увагу, при Гройсмані запланували 7 млрд. грн. для повної капітальної реконструкції Н-07 (через Прилуки), в минулому році зробили ідеальний відрізок в Роменському районі (десь 10 км), а також збудували новий міст в Охіньках. В нових оприлюднених планах Кабміну цієї траси вже немає, але "планується" в 2020 році капітально відремонтувати якраз той самий відрізок, який вже зроблений в 2019. Ото і все.
Ну і по Р-60 (Пирятин-Лохвиця-Ромни) - всі бачили, що за останні 3 роки капітально відновили процентів 60% цієї дороги, залишився Пирятинський і Роменський район і окремі невеликі ділянки в Лохвицькому, а також відновити міст в Млинах. Так ось в планах на 2020 рік - все ті ж уже відновлені ділянки - Чорнухинський і Лохвицький райони, і жодних планів по тих ділянках, які залишилось зробити насправді.
Отже, ми мали всі шанси десь через 3-4 роки отримати 2 відмінних альтернативних шляхи, а тепер не матимемо жодного - наголосували!
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понятно...значит магистраль польша-одесса забросили....
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Все что будет передано России ремонту и реконструкции не подлежит..Восток Украины уже как я понял РАЗМЕНЯЛИ.
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Заголовок не соответствует планам -- грустно, судя из текста в этом году Укравтодор не собирается начинать практическую реализацию ни одного крупного проекта,
максимум Кобыляки (-:
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У Борисполі коли збудуєте? Там через місто весь транзитний транспорт їде і світлофорів купа. Місто маленьке, а їхати через нього довго.
Треба всього-навсього нещасні 7-8 км об'їздної збудувати...
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20 км все ж таки. і треба дуже якісну, бо фури розбивають там вщент дорогу
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Борисполь!
БОРИСПОЛЬ !!!
Вы ехали через Борисполь хоть раз?
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їду щотижня - лише вночі, бо вдень я манав - що Бориспіль проїхати, що потім до Пирятина - десь однаково по часу )))
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Объездная в Дунаевцах - ну просто мега-проект, почище гиперлупа! Для проезда всех Дунаевец со всеми (аж тремя) светофорами необходимо пять минут! За-то объездная в Одессе, по которой минимум минут сорок, без пробок, на максималке пилить, до сих пор во многих местах имеет по одной полосе в каждую сторону. А трафик далеко не Дунаевецкий.
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В Днепре доделайте, длинномеры все дороги разе*ашили.
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С ЕС закончили дела,пора лепить дороги в сторону куйла.
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Все что будет передано России ремонту и реконструкции не подлежит..Восток Украины уже как я понял РАЗМЕНЯЛИ.
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