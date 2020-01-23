Как передает Цензор.НЕТ, об этом 23 января сообщила пресс-служба госагентства в Фейсбуке.
В частности, в 2020 году планируется продолжить строительство объездных дорог в Житомире, Ровно, Полтаве, Днепре, Дунаевцах (на участке между Черновцами и Хмельницким). Также начнутся работы по строительству объездных трасс во Львове и Тернополе.
Кроме того, в планах компании в ходе строительства скоростного шоссе Н-31 Днепр-Решетиловка построить объездную города Кобеляки в Полтавской области. Также запланировано строительство объездной города Берегово в Закарпатской области, что может значительно повысить привлекательность Украины на рынке международных автомобильных перевозок.
В этом году "Укравтодор" также планирует подготовить технико-экономическое обоснование и проектную документацию для таких дополнительных объездных дорог в Дубно, Хмельницком, Белой Церкви, Стрые и Кременчуге.
"Укравтодор": В 2020 году в Украине построят 9 объездных дорог
В этом году Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует построить и реконструировать девять объездных путей общей протяженностью 101,5 км.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 23 января сообщила пресс-служба госагентства в Фейсбуке.
Тем временем в кетае закрыты уже три (!) города на 20 млн. чел...
Ну і по Р-60 (Пирятин-Лохвиця-Ромни) - всі бачили, що за останні 3 роки капітально відновили процентів 60% цієї дороги, залишився Пирятинський і Роменський район і окремі невеликі ділянки в Лохвицькому, а також відновити міст в Млинах. Так ось в планах на 2020 рік - все ті ж уже відновлені ділянки - Чорнухинський і Лохвицький райони, і жодних планів по тих ділянках, які залишилось зробити насправді.
Отже, ми мали всі шанси десь через 3-4 роки отримати 2 відмінних альтернативних шляхи, а тепер не матимемо жодного - наголосували!
максимум Кобыляки (-:
Треба всього-навсього нещасні 7-8 км об'їздної збудувати...
БОРИСПОЛЬ !!!
Вы ехали через Борисполь хоть раз?