 Зеленский не задекларировал расходы после отдыха в Омане, - нардеп Гончаренко обратился в НАПК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Во время пребывания в Омане президент Украины Зеленский В.А. проживал вместе с женой и детьми в 5-звездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Только стоимость проживания в президентском люксе этого отеля, где якобы было зафиксировано его проживания, составляет около 100-135 тыс. грнв сутки. А вообще эта поездка в Оман стоила президенту Украины не менее 2,5 млн грн, - причем в эту сумму не входит стоимость перелета президента Украины вместе с членами его семьи из Киева в Оман и из Омана в Киев", - сообщает Гончаренко.

"9 января 2020 Зеленский вернулся в Киев чартерным рейсом, стоимость которого составляет от 63 тыс. до 75 тыс. долларов США", - говорится в обращении народного депутата.

Согласно закону "О предотвращении коррупции", президент Зеленский должен был в десятидневный срок, то есть до 20 января 2020 года, внести изменения в свою декларацию.

"Однако по состоянию на 21 января в Едином государственном реестре деклараций соответствующее сообщение отсутствует", - отмечает Гончаренко. Народный депутат сообщает НАПК о возможном факте коррупционных нарушений, допущенных президентом Владимиром Зеленским, и требует от НАПК предоставить соответствующую правовую оценку.

Ранее Гончаренко направил запрос в СБУ и Минобороны относительно информирования Зеленского об опасности поездки в Оман.

Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

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