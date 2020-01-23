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 Зеленский не задекларировал расходы после отдыха в Омане, - нардеп Гончаренко обратился в НАПК

Народный депутат Алексей Гончаренко обратился в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о нарушении президентом Украины Владимиром Зеленским требований законодательства об обязательном декларировании расходов после отдыха в Омане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Во время пребывания в Омане президент Украины Зеленский В.А. проживал вместе с женой и детьми в 5-звездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Только стоимость проживания в президентском люксе этого отеля, где якобы было зафиксировано его проживания, составляет около 100-135 тыс. грнв сутки. А вообще эта поездка в Оман стоила президенту Украины не менее 2,5 млн грн, - причем в эту сумму не входит стоимость перелета президента Украины вместе с членами его семьи из Киева в Оман и из Омана в Киев", - сообщает Гончаренко.

"9 января 2020 Зеленский вернулся в Киев чартерным рейсом, стоимость которого составляет от 63 тыс. до 75 тыс. долларов США", - говорится в обращении народного депутата.

Согласно закону "О предотвращении коррупции", президент Зеленский должен был в десятидневный срок, то есть до 20 января 2020 года, внести изменения в свою декларацию.

"Однако по состоянию на 21 января в Едином государственном реестре деклараций соответствующее сообщение отсутствует", - отмечает Гончаренко. Народный депутат сообщает НАПК о возможном факте коррупционных нарушений, допущенных президентом Владимиром Зеленским, и требует от НАПК предоставить соответствующую правовую оценку.

Ранее Гончаренко направил запрос в СБУ и Минобороны относительно информирования Зеленского об опасности поездки в Оман.

Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Справжнє лакшері": журналисты посетили места отдыха Зеленского в Омане. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3171522
 
   
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И номер рейсового самолета до Омана Бубочка в тайне держит. Нехорошо.
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зебики забили на своих же зебиков и на свои же законы... прэлесно
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в каждой дырке затычка
(хорошо хоть фото есть)
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барыга Зеленский должен сесть в тюрьму...
ему уголовных статей уже лет на 15 хватит...
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Йому в тюрму нільзя - у нього сім"я, діти і паше він як раб на галєрах - навіть нема часу доріжку втягнути.
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Малоросс, раньше у тебя Порошенко должен был сесть, а Зелемойского - расстрелять. Что поменялось? Не нашел - Что Порошенко украл и смарадёрил и обоим, автоматически, наказание уменьшил?
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І, началі:
Гончаренко риг, барижний прихвостень...... Зеленский не задекларировал расходы после отдыха в Омане, - нардеп Гончарук обратился в НАПК - Цензор.НЕТ 4028
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Продолжаем. Сынок Костусева, несостоявшийся министр здравоохранения...
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Спасибо, не употребляю продукцию данной торговой марки, аллергия у меня. Моральная.
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в святом деле затаптывания зелупы в говно - приветствуем всех соратников.
"враг не в кремле, а на Банковой", правда ж, бобики? - вы ж так говорили?
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Шатун под влиянием 5го канала мутировал в Тортуга?Интересно барыга на вас влияет...
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я раньше думал не ошибаеться тот кто ничего не делает, оказываеться можно нихера не делать и обсираться на каждом вдохе.
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Стефанчук же сказав, що вони не знають: що таке ЗАКОН, а Арахамія і зовсім концептуально видав "А до чого тут Конституція?"... Закони - то для всіх, хто не СН, а їм можна бо "новьіє ліца" і "дайте їм ще 100 днів"...
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ГОНЧАРЕНКО, Гончаренко, блин!
Гончарук - то премьер, он не успевает у бубочки вылизывать.
А Гончаренко - Европейская Солидарность, от Пороха.
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Жжешь)))))))
Откуда пэтья с льошиком вылезли?
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Як всі люди, а ви як розмножуєтесь? Зеленский не задекларировал расходы после отдыха в Омане, - нардеп Гончаренко обратился в НАПК - Цензор.НЕТ 6201
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гончарук -то премьер...а в напк обратился гончаренко
чи новые пленки с гончаруком обнаружили?
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У меня племянница с Гоа сегодня возвращается, пару тысяч за глаза хватает на отдых.
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кажуть, що за законом, якщо платила жінка, декларувати не треба
мажемо, шо платила перша Лєна України?
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