 Новый сезон ток-шоу Савика Шустера стартует с обсуждения свободы слова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Конец эпохи жадности, бедности, лжи?" - на такую ​​тему планируют поговорить в студии Шустера в первой программе нового сезона.

"Станет ли 2020 год тестом на профпригодность для правительства? Что уже изменилось в жизни украинцев за полгода? Имеет ли право государство контролировать информацию?" - такие вопросы озвучены в официальном анонсе на Facebook-странице шоу.

Поэтому, ждем зажигательную дискуссию об успехах и неудачах правительства и законопроект о медиа №2693.

По информации наших источников, в студию "Свободы Слова" Савика Шустера планирует прийти министр культуры Бородянский, - очевидно на разговор собственно о свободе слова.

Прямой эфир начнется в 21:00 на канале "Украина" в пятницу 24-го января.