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 Общество
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Все про:свобода слова (1030) Шустер (523)

 Новый сезон ток-шоу Савика Шустера стартует с обсуждения свободы слова

Савик Шустер возвращается в прямой эфир после межсезонного перерыва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Конец эпохи жадности, бедности, лжи?" - на такую ​​тему планируют поговорить в студии Шустера в первой программе нового сезона.

"Станет ли 2020 год тестом на профпригодность для правительства? Что уже изменилось в жизни украинцев за полгода? Имеет ли право государство контролировать информацию?" - такие вопросы озвучены в официальном анонсе на Facebook-странице шоу.

Поэтому, ждем зажигательную дискуссию об успехах и неудачах правительства и законопроект о медиа №2693.

По информации наших источников, в студию "Свободы Слова" Савика Шустера планирует прийти министр культуры Бородянский, - очевидно на разговор собственно о свободе слова.

Прямой эфир начнется в 21:00 на канале "Украина" в пятницу 24-го января.

Источник: https://censor.net.ua/n3171519
 
 
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Свобода фейку? Савік і правда це щось несумісне. За союза це називалося "психологічна війна". Новый сезон "Свободы Слова" Савика Шустера стартует 24 января - Цензор.НЕТ 9229
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Савік робить гроші на наших проблемах.
Здається, йому навіть це вигідно, що в нас все шкереберть.
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Новый русскоязычный сезон русскоязычной "Свободы Слова" русскоязычного Савика Шустера стартует 24 января. І до чого тут Україна?
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це тільки мені здається, що як тільки ця мавпа починає гратися в політичні шоу, так і починається йоханий кисдець?
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раскажет чем встреча закончилась.-21.09.19"Савик, верните два триста!" - Коломойский обвинил Шустера в присвоении денег, стороны встретятся в суде.
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Ошибки учли? Подсадных зрителей в студии будут менять, а не выдавать одну и ту же многоликую дочь офицера за разных людей?
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от сезона до сезона, а потом опять, беги Савик, беги.
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Що там дивитися? Як савік віслюку вилизує? Самі дивіться.
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І закінчиться програма тим що присутні в залі всі як один дружно підтримають введення цензури в Україні.
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