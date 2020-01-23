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 "Эффективные усилия и сотрудничество", - послы G7 о действиях Зеленского после катастрофы самолета МАУ в Иране

Послы стран Большой семерки отметили эффективные усилия президента Украины Владимира Зеленского после катастрофы самолета МАУ в Иране.

Об этом сказано в сообщении на странице председательства США в группе послов "Большой семерки" в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Послы стран G7 продуктивно пообщались с главой Офиса президента Украины Андреем Богданом по необходимым шагам для дальнейшего прогресса в амбициозной программе реформ в Украине. Послы стран G7 также отдали должное работе президента Зеленского за его эффективные усилия и сотрудничество в преодолении последствий трагической авиакатастрофы самолета PS 752", - сказано в сообщении.

Эффективные усилия и сотрудничество, - послы G7 о действиях Зеленского после катастрофы самолета МАУ в Иране 01

Ранее глава посольства США в Украине Кристина Квин отметила, что украинская власть в ситуации, когда военнослужащие Ирана сбили вылетевший из Тегерана самолет компании "МАУ", действовала профессионально и эффективно.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский и премьер-министр Нидерландов Рютте обсудили в Давосе расследование гибели МН17 и украинского самолета в Иране. ФОТО

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Также на Цензор.НЕТ: Катастрофа рейса МАУ: Иран подтвердил намерение оставить у себя черные ящики как "неотъемлемую часть инцидента"

Источник: https://censor.net.ua/n3171517
 
 
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Ізраїльський меморіальний центр Яд Вашем спантеличений і зажурений заявою українського президента Володимира Зеленського про те, що він передав місця своєї делегації на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту тим, хто пережив ту трагедію.
Джерело: "The Times of Israel"
Дослівно: "Сьогодні вранці президент України оголосив про своє відкликання, заявивши, що передає участь жертвам Голокосту.
Президенту пояснили, що ми дали згоду на присутність тих, хто вижив, хто звернувся до нас в останні дні. Тому його рішення спантеличує, і прикро, що він робить такий крок щодо заходу за назвою "Пам'ятай про Голокост для боротьби з антисемітизмом".
Деталі: Минулого тижня Army Radio повідомляло, що лише 30 із 800 місць на церемонії були зарезервовані для жертв Голокосту. У четвер речник Яда Вашема Сіммі Аллен заявив, що очікується "близько 100" тих, хто вижив.
Згодом Яд Вашем пояснив, що форум пам'яті - це не публічна церемонія, а радше зібрання лідерів. Зазначалося, що в Ізраїлі проживають близько 100 тисяч людей, що пережили Голокост, тож неможливо запросити навіть частину з них.
На форум прибули щонайменше 47 світових лідерів чи високопоставлених дипломатів, серед яких 26 президентів, чотири королі (з Іспанії, Голландії, Бельгії та Люксембургу) та чотири прем'єр-міністри.https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/23/7238221/
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Озадачил Вова своих обрезанных братьев.
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Добра,Али.Так и Давосе остались только те кого разбудить не смогли.Как узнали,что случилось после его поездок в Оман и Японию,ломились как сайгаки волосы назад.Человек-беда он.
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За год падение промпроизводства ускорилось до 7,7%

Промышленное производство в декабре сократилось на 7,7% по сравнению с декабрем 2018 года.
За 12 месяцев спад промпроизводства к аналогичному периоду 2018-го составил 1,8%.

"Эффективные усилия и сотрудничество", - послы G7 о действиях Зеленского после катастрофы самолета МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 2525
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- Тато, тато мене люди хвалять!
- Які люди синку?
- Та мама з бабусею...
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А що вони могли сказати ?
Як завжди все дипломатично і коректно.
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Похвалить- не денег отвалить.Это у Петро не прокатывало словами причесывать,а от этого лопуха просто монпансье отделаться можно.
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За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку.
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Мені цікаво, а що там робить канцеляр Богдан ?
Чому посли ДЖИ7 з ним взагалі спілкуються на державні теми ?
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Лицедій. Працює лицем. Воно у нього--робочий орган.
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Краще б був на на фронті на... там де наші воїни ждуть коли кремлівський ворог почне їх розстрілювати ,та кричав би на весь світ,що агрессор тільки імітує відведення військ...який же ти в ср..ці гарант?
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Краще б був на на фронті на... там де наші воїни ждуть коли кремлівський ворог почне їх розстрілювати ,та кричав би на весь світ,що агрессор тільки імітує відведення військ...який же ти в ср..ці гарант?
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- Послы!
- Послы...
- Да нет, послы, болваны!
- Послы и болваны...
- Вон сзади вас пасется два посла!
- И два болвана...
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Важко знайти привід для підтримки більш вдалий, ніж явну зацікавленність усих цих країн до справедлиого розслідування , останні кроки ПРоПУйлівської ЗЄБЄвлади послам вже пофіг .
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Треба уточнити, яку саме роботу посли оцінили - професійного фіґляра, чи президента - аматора.
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Послам тут жити, негоже послам про ослів погано щось казати, бо осли образливі істоти.
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Весь світ хоче миру. Світ хоче щоб закінчилась війна в Україні і не важливо капітуляцією чи перемогою. Обирати перемогу чи капітуляцію може тільки Україна. То що обрала Україна?
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