 "Эффективные усилия и сотрудничество", - послы G7 о действиях Зеленского после катастрофы самолета МАУ в Иране

Об этом сказано в сообщении на странице председательства США в группе послов "Большой семерки" в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Послы стран G7 продуктивно пообщались с главой Офиса президента Украины Андреем Богданом по необходимым шагам для дальнейшего прогресса в амбициозной программе реформ в Украине. Послы стран G7 также отдали должное работе президента Зеленского за его эффективные усилия и сотрудничество в преодолении последствий трагической авиакатастрофы самолета PS 752", - сказано в сообщении.

Ранее глава посольства США в Украине Кристина Квин отметила, что украинская власть в ситуации, когда военнослужащие Ирана сбили вылетевший из Тегерана самолет компании "МАУ", действовала профессионально и эффективно.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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