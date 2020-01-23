 Законопроект о медиа будет дорабатываться с учетом мнения журналистского сообщества, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сказал сегодня на брифинге в Одессе, отвечая на вопрос журналистов о том, когда он ожидает голосования по вызвавшему много негативных откликов законопроекту о медиа.

"По состоянию на сегодня действительно много жарких дискуссий. Я думаю, что этот законопроект будет дорабатываться, в том числе с учетом мнения журналистского сообщества. Там есть и правильные вещи, и вещи, которые требуют дополнительных консультаций", - сказал Разумков.

Напомним, 28 декабря "Слуги народа" зарегистрировали в Раде закон о медиа.

Инициаторами законопроекта стали 10 нардепов от "Слуги народа" и 1 из депутатской группы "За майбутнє", в частности, от СН экс-руководитель канала 1+1, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, а ныне глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект закона о дезинформации требует проведения краш-теста, - Бородянский