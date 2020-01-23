 Британская полиция решила удалить Государственный герб Украины из "Руководства по противодействию экстремизму"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении контртеррористического управления британской полиции.
"Мы имеем тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и не намерены никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов", - говорится в сообщении.
В полиции пояснили, что трезубец попал в пособие, поскольку "праворадикальные группы имеют историю неправомерного использования государственной символики в своих эмблемах".
"И именно поэтому некоторые национальные флаги и символика появились в этом документе", - отметили британские правоохранители.
Посольство Украины в Великобритании в своем Twitter отметило роль дипломатов в достижении этого решения.
"В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! Слава Украине!", - говорится в сообщении посольства.
Напомним, ранее полиция Британии включила трезубец в список экстремистских символов. Посольство Украины требует удалить. Аналогично, МИД Украины требует от Великобритании исключить изображение трезубца из "Руководства по противодействию экстремизму".
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС, про це в четвер заявив глава делегації РФ, віцеспікер Держдуми Пьотр Толстой.
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"Делегація поставить питання про порушення базових принципів Ради Європи з боку України щодо російської мови на Україні. Ми вважаємо, що 20 млн наших співвітчизників мають право і повинні мати можливість навчатися і розмовляти російською мовою, ніякі посилання на те, що є мови ЄС і є мова українська, а інших мов немає, вони в Раді Європи не пройдуть", - сказав Толстой.
Він зазначив, що росіян підтримує цілий ряд делегацій, "які також вважають, що закон про освіту і ряд інших мовних рішень, які були прийняті на Україні останнім часом, мають дискримінаційний характер щодо частини населення цієї країни".
Також, за словами Толстого, делегація РФ представить проєкт декларації, яка засуджує руйнування пам'ятників радянським солдатам і спроби перегляду історії Другої світової війни.
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"Ми плануємо запропонувати нашим колегам - парламентарів країн Європи - прийняти декларацію, в якій засудити спроби руйнування військових поховань і меморіалів переможців, які зараз відбуваються в деяких країнах Східної Європи, спроби перегляду історії і спроби поставити під сумнів, що Другу світову війну виграв СРСР разом з союзниками", - сказав Толстой.
Нагадаємо, українська делегація в ПАРЄ не має наміру співпрацювати з представниками РФ в організації.
Зимова сесія ПАРЄ розпочнеться 27 січня в Страсбурзі. Нагадаємо, українська делегація відмовилась брати участь в останній осінній сесії Асамблеї у зв'язку з поверненням Росії до сесійної зали ПАРЄ без виконання резолюцій Асамблеї.https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/01/23/7105500/
Треба було ще українському посольству вимагати роз*яснень, на яких підставах цей символ був взагалі включений в список.
Яких конкретно терористів і де, було "спіймано" саме з українським гербом!
едина пізнаваєма річ...яка на загрузла в смтті ))))
пам"ятаю!
БО В ДРУГИЕ СТРАНЫ ПОСЫЛАЮТ ДИПЛОМАТОВ ВООБЩЕ не говорящих . Словакия, Венгрия- тому пример
Власне населення все ніяк не може її опанувати.
А ведь это рука мацквы через каких то британских запроданцев
Хоч щось вдалось.
А надо вылавливать тех , кто создает проблемы Украине
Именно изза толерантности у Украины постоянные проблемы
Я можу тут галасувати, віртуально бити нагайкамивладу по хребту, але який з цього зиск ?
Вони просто не пошевелять своєю кормою, бо А - нездібні, і Б- ледачі.
З того всього радію, що хоч щось вдалось зробити.
Шукати провокаторів в Британії наші явно не будуть і від місцевої влади не вимагатимуть.
Зеля сам соромиться нашого прапору і гербу.
Не хочет слышать - ПОРА ГОТОВИТЬ АДЕКВАТНУЮ ЗАМЕНУ. Вот я бы проголосовала за ЗЕРКАЛЬ
Він такий, кажуть с прідиханєм, сердешний, так старається, але кляті порохоботи йому заважають..
И хрен бы кто вытирал об нас ноги, как сейчас...