EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  1917  45
Все про:Великобритания (2280) герб (69) Тризуб (73)

 Британская полиция решила удалить Государственный герб Украины из "Руководства по противодействию экстремизму"

Полиция Великобритании сообщила о решении удалить изображение Государственного герба Украины из "Руководства по противодействию экстремизму", распространенного ранее правоохранительными органами страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении контртеррористического управления британской полиции.

"Мы имеем тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и не намерены никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов", - говорится в сообщении.

В полиции пояснили, что трезубец попал в пособие, поскольку "праворадикальные группы имеют историю неправомерного использования государственной символики в своих эмблемах".

"И именно поэтому некоторые национальные флаги и символика появились в этом документе", - отметили британские правоохранители.

Посольство Украины в Великобритании в своем Twitter отметило роль дипломатов в достижении этого решения.

"В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! Слава Украине!", - говорится в сообщении посольства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Четкого ответа нет", - Украина считает недостаточным заявление Великобритании о трезубце в Руководстве по противодействию экстремизму

Напомним, ранее полиция Британии включила трезубец в список экстремистских символов. Посольство Украины требует удалить. Аналогично, МИД Украины требует от Великобритании исключить изображение трезубца из "Руководства по противодействию экстремизму".

Источник: https://censor.net.ua/n3171509
 
   
 Топ комментарии
 
Есть. Рашисты постарались и потратились, а герб из списка таки убирают.
 показать весь комментарий
 
Допетрали британці, що тризуб э державним та історичним символом.
Британская полиция решила удалить Государственный герб Украины из "Руководства по противодействию экстремизму" - Цензор.НЕТ 5091
 показать весь комментарий
 
А расследовать КТО ПОСОДЕЙСТВОВАЛ ТУДА ГЕРБУ ПОПАСТЬ слабо?
А ведь это рука мацквы через каких то британских запроданцев
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Есть. Рашисты постарались и потратились, а герб из списка таки убирают.
 показать весь комментарий
 
 
Російська делегація в ході зимової сесії ПАРЄ планує підняти питання про порушення Україною прав російськомовного населення на освіту.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС, про це в четвер заявив глава делегації РФ, віцеспікер Держдуми Пьотр Толстой.

Читайте також

Рада ухвалила постанову про повернення України до роботи в ПАРЄ

"Делегація поставить питання про порушення базових принципів Ради Європи з боку України щодо російської мови на Україні. Ми вважаємо, що 20 млн наших співвітчизників мають право і повинні мати можливість навчатися і розмовляти російською мовою, ніякі посилання на те, що є мови ЄС і є мова українська, а інших мов немає, вони в Раді Європи не пройдуть", - сказав Толстой.
Він зазначив, що росіян підтримує цілий ряд делегацій, "які також вважають, що закон про освіту і ряд інших мовних рішень, які були прийняті на Україні останнім часом, мають дискримінаційний характер щодо частини населення цієї країни".
Також, за словами Толстого, делегація РФ представить проєкт декларації, яка засуджує руйнування пам'ятників радянським солдатам і спроби перегляду історії Другої світової війни.

Читайте також

РФ планує розгорнути "історичну війну" з Польщею у ПАРЄ

"Ми плануємо запропонувати нашим колегам - парламентарів країн Європи - прийняти декларацію, в якій засудити спроби руйнування військових поховань і меморіалів переможців, які зараз відбуваються в деяких країнах Східної Європи, спроби перегляду історії і спроби поставити під сумнів, що Другу світову війну виграв СРСР разом з союзниками", - сказав Толстой.
Нагадаємо, українська делегація в ПАРЄ не має наміру співпрацювати з представниками РФ в організації.
Зимова сесія ПАРЄ розпочнеться 27 січня в Страсбурзі. Нагадаємо, українська делегація відмовилась брати участь в останній осінній сесії Асамблеї у зв'язку з поверненням Росії до сесійної зали ПАРЄ без виконання резолюцій Асамблеї.https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/01/23/7105500/
 показать весь комментарий
 
 
Чому би нам не підняти тоді питання про відсутність українських шкіл, українського книговидавництва, українськомовної періодики у Раскє Фєдєраскє?
 показать весь комментарий
 
 
Нормально що? Те що всунули в "пособіє", чи те що видалили?
Треба було ще українському посольству вимагати роз*яснень, на яких підставах цей символ був взагалі включений в список.
Яких конкретно терористів і де, було "спіймано" саме з українським гербом!
 показать весь комментарий
 
 
А емблему полку "Азов" залишили. Томе посольств ще працювати і працювати.
 показать весь комментарий
 
 
Це британці Цензор читають та нас налякалися. Пам'ятаєте наше розслідування у хаті з вибухом? Британська поліція вирішила видалити Державний герб України з "Посібника з протидії екстремізму" - Цензор.НЕТ 4719
 показать весь комментарий
 
 
думаєте теж прочитали? (наші підказки та сумніви)
 показать весь комментарий
 
Американці ж читають Цензор, чому б і британцям цього не зробити. У тій хаті на всю стіну був британський прапор. Welt одразу припустив, що це MI-6. Британська поліція вирішила видалити Державний герб України з "Посібника з протидії екстремізму" - Цензор.НЕТ 5845
 показать весь комментарий
 
 
так так...
едина пізнаваєма річ...яка на загрузла в смтті ))))
пам"ятаю!
 показать весь комментарий
 
Допетрали британці, що тризуб э державним та історичним символом.

 показать весь комментарий
 
 
Видимо слава богу посол знал английский и смог объяснить.
БО В ДРУГИЕ СТРАНЫ ПОСЫЛАЮТ ДИПЛОМАТОВ ВООБЩЕ не говорящих . Словакия, Венгрия- тому пример
 показать весь комментарий
 
 
Мадярська мова найважча з усіх європейських мов, її не кожен дятел з МЗС подолає
 показать весь комментарий
 
 
Потому и проблемы с Венгрией. Хотят работать послами- должны знать язык страны командировки, культуру и историю страны
 показать весь комментарий
 
 
Найважча мова то українська...
Власне населення все ніяк не може її опанувати.
 показать весь комментарий
 
 
А мадяра з прикарпаття найти послом не можна?
 показать весь комментарий
 
А расследовать КТО ПОСОДЕЙСТВОВАЛ ТУДА ГЕРБУ ПОПАСТЬ слабо?
А ведь это рука мацквы через каких то британских запроданцев
 показать весь комментарий
 
 
Вот к Ксения - у тебя толерантно - соглашательская политика. 😀😀😀
А надо вылавливать тех , кто создает проблемы Украине
Именно изза толерантности у Украины постоянные проблемы
 показать весь комментарий
 
 
Ні, Софійка...Не так.
Я можу тут галасувати, віртуально бити нагайкамивладу по хребту, але який з цього зиск ?
Вони просто не пошевелять своєю кормою, бо А - нездібні, і Б- ледачі.
З того всього радію, що хоч щось вдалось зробити.
Шукати провокаторів в Британії наші явно не будуть і від місцевої влади не вимагатимуть.
Зеля сам соромиться нашого прапору і гербу.
 показать весь комментарий
 
 
Ну не стоит мириться с фобиями ЗЕ.
Не хочет слышать - ПОРА ГОТОВИТЬ АДЕКВАТНУЮ ЗАМЕНУ. Вот я бы проголосовала за ЗЕРКАЛЬ
 показать весь комментарий
 
 
Люмпен і досі зачарований Вовачкай.
Він такий, кажуть с прідиханєм, сердешний, так старається, але кляті порохоботи йому заважають..
 показать весь комментарий
 
придурки, блін. Наче Україна це якийсь іділ...
 показать весь комментарий
 
 
если Украина вела бы себя как ИГИЛ, поверь - ты удивился бы, как бы они старались Украину не обидеть...
И хрен бы кто вытирал об нас ноги, как сейчас...
 показать весь комментарий
 
 
тобто, в світі потрібно бути покидьком та негідником, щоб тебе поважали? Я не поділяю вашої позиції.
 показать весь комментарий
 
Не придурки, а бюрократы. Англичане очень неповоротливые в этом деле. Где-то пришла информация о какой-то организации, типа Азова, где-то рашистские кляузы в Интерпол. Они неуклюже склеили обрывки информации. Потом пока расдуплились от результата, пока получили претензию от Украины...
 показать весь комментарий
 
а такі допоміжні речі як наприклад каталог національних державних символів світу ні? Не використовується? А даремно.
 показать весь комментарий
 
пис: то чого ми тоді обурюємось нашими службами, коли навіть в Британії бюрократія така.
 показать весь комментарий
 
Блин, да Европа вообще-то "славится" своей бюрократией. Вы посмотрите, что с ЕС творится, в большей степени из-за бюрократии. Британцы, конечно, обособлены от континентальной Европы, но... Они слишком озабочены своей безопасностью, что выливается вот в такие приколы. Вы вспомните, в ЕС лугандонцы свои представительства открывали. Европейцы год раздуплялись, пока не начали их закрывать. Потому что пока им предоставили доказательства, что это террористы, пока те сопоставили факты...
 показать весь комментарий
 
і?? Нічого поганого я в ЄС не побачив. Повернувся два місяці тому з Австрії. В нас, оно по вулицях Києва кацапські журнашлюхи без остраху ходять.. А ми все в чужих очах шукаємо "сорінкі".
 показать весь комментарий
 
Кацапы и тут отхватали по хамуре... по наглой, рыбоглазой, ботоксной хамуре, дыбилымля !!! Британская полиция решила удалить Государственный герб Украины из "Руководства по противодействию экстремизму" - Цензор.НЕТ 2471
 показать весь комментарий
 
 
Экстремисты это те у кого тату тризуба, а не те кто руки с такой наколкой пацанам отрубал? Не те кто Рыбака за флаг Украины запытал, кто Степана Чубенко за сине-желтую ленточку на рюкзаке зверски убили и сотни других украинцев?
 показать весь комментарий
 
 
Ой, а касапы и наши сепарские СМИ аж из штанов выпрыгивали, бегали с этими руководствами, вот мол...
 показать весь комментарий
 
 
Явно не благодаря "успешной политике" зелебобиков. Скорее вопреки...
 показать весь комментарий
 
 
Таки зрада. Ничего не попишешь. Усьо пропало.
 показать весь комментарий
 
Дипломаты молодцы !!! Цапы нахрен за поребрик !!! Просто мне вот интересно если бы осталось у нас ЯО (Ядерное оружие) как бы себя вели импотенты из ЕС ? Наверное сидели бы переляканные боялись бы перднуть а не то что позорить символику Народа Украины
 показать весь комментарий
 
 
Тю! Зеля со своих роликов и со своего пиджака давно тризуб удалил!
 показать весь комментарий
 
...пушнины маловато подогнали кацапы..тайга наполовину сожжена или китайцами с кореянцами на родину вывезена, не сработало ..и символ Азова отбить тоже нужно ...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх