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Все про:контрразведка (215) СБУ (14271) Донбасс (20505) вербовка (147)

 "МГБ ДНР" пыталась завербовать бизнесмена из Днепра, который собирался навестить своих родителей на оккупированном Донбассе, - контрразведка СБУ

Контрразведка СБУ разоблачила очередную попытку террористической организации "МГБ ДНР" завербовать гражданина Украины для осуществления преступной деятельности в ущерб государственной безопасности нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в декабря 2019 года во время пересечения линии разграничения с временно оккупированной территорией Донецкой области террористы так называемой "МГБ ДНР" похитили бизнесмена из Днепра, который собирался навестить родителей в родном Донецке. Террористы безосновательно обвинили мужчину в деятельности в ущерб самопровозглашенной "Донецкой народной Республике", в частности в работе на украинские спецслужбы.

После предъявления "обвинения" оккупанты две недели незаконно удерживали украинца в подвальном помещении, применяя методы психологического и физического давления, лишив возможности нормального питания. Угрожая расправой над родными они склонили коммерсанта к конфиденциальному сотрудничеству.

Террористы поставили ему задачу собирать и передавать информацию о патриотических организациях, с которыми он поддерживал контакты.

Согласие на сотрудничество полностью не удовлетворило оккупантов, поэтому еще одним условием освобождения стала конфискация сотрудниками так называемого "МГБ ДНР" значительной суммы наличных и авто бизнесмена.

Сразу после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию мужчина обратился с соответствующим заявлением в СБ Украины. Сейчас гражданин предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах. По результатам проверки было установлено, что он не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171501
 
 
 Топ комментарии
 
А де у Игорь Валерьича родня живет?
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Краще самих есбеушників перевірити на причетність до шпигунства на користь рф, впевнений результат сильно здивує
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Пытались котороый собирался... Мыслепреступление, однако.
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во время пересечения линии разграничения с временно оккупированной территорией Донецкой области террористы так называемой "МГБ ДНР" похитили бизнесмена из Днепра, который собирался навестить родителей в родном Донецке Источник: https://censor.net.ua/n3171501
якщо вже відкрили статтю - читайте трохи далі заголовку.

й вам користь й дурниць не писатиме.
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Там, там, там, тільки там, де нас нема
Менше льоду, ніж тепла.
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Краще самих есбеушників перевірити на причетність до шпигунства на користь рф, впевнений результат сильно здивує
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думаю он мог предполагать что такое может случится...
удивительно что отпустили (а не оставили в обменном фонде)
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Ватные родители сдали сына -бандеровца ? Скрепы "русского мира" они такие .)))
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Щось давно не було Льоні з Дніпра, бо щось би нам пояснив на Цензорі. "МГБ ДНР" пыталась завербовать бизнесмена из Днепра, который собирался навестить своих родителей на оккупированном Донбассе, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 6763
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Скорее всего авто недешовое и свежее, вот и вся причина.
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....условием освобождения стала конфискация сотрудниками так называемого "МГБ ДНР" значительной суммы наличных и авто бизнесмена.
Еще один из "перестать стрелять" и "там такие же украинци" проведал родню...
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По результатам проверки было установлено, что он не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности, читатели интересуются а как проверили, и установили, так быстро, человека жалко, но по моему субьективному мнению, заехал богатенький на криминальную территорию, где все друг друга знают, и решили они его потрусить, и тп., и тд.
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Бред какой-то. Если он бизнесмен, то забирай родителей, и поселяй их у себя (где ты там живёшь). Либо ты "бизнесмен"-ларёчник, барыжащий труселями на рынке как Грося. Тогда исправьте в статье этого "мэна" на продавца.
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да планы были коварные, при продаже труселей незаметно распрашивать о военных тайнах.
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он - ЖЛОБ, а жлоб платит даже не дважды
дыныыровцам и эсбэушникам
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Одно непонятно - какого иглесиаса садиться в дорогое авто и ехать в Гарлем на ночь глядя?
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ти че телик не смотришь? Мир-дружба, перестать стрелять, сивоха, зеленский - вотєто все. Короче, там же наши люди - не бандьори какие-то...
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Вот прикинь: Гражданин Израиля на дорогом авто едет в сектор Газа.

Большого ума человеком надо быть для такого. Или точно знать, что тебя не тронут (есть связи).
Мне думается, что идиот не смог бы хоть как-то рулить бизнесом. Значит у этого днепровского кекса таки были связи в ДНР. А это уже значит, что его не вербовали, а просто не сошлись в цене.

Ну Днепр, судя по последним событиям, ментально от Донецка не далеко ушел. "Бати" у них разные, а суть одна.
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еще и денег взял значительную сумму, на всякий случай, вдруг в Обжоре какая акция.
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Денег отжали и отпустили, поездка к родным забрал бы уже их отуда
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без лоха жызнь плоха. какова хрена ты туда папёрся?!
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