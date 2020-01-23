 "МГБ ДНР" пыталась завербовать бизнесмена из Днепра, который собирался навестить своих родителей на оккупированном Донбассе, - контрразведка СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что в декабря 2019 года во время пересечения линии разграничения с временно оккупированной территорией Донецкой области террористы так называемой "МГБ ДНР" похитили бизнесмена из Днепра, который собирался навестить родителей в родном Донецке. Террористы безосновательно обвинили мужчину в деятельности в ущерб самопровозглашенной "Донецкой народной Республике", в частности в работе на украинские спецслужбы.
После предъявления "обвинения" оккупанты две недели незаконно удерживали украинца в подвальном помещении, применяя методы психологического и физического давления, лишив возможности нормального питания. Угрожая расправой над родными они склонили коммерсанта к конфиденциальному сотрудничеству.
Террористы поставили ему задачу собирать и передавать информацию о патриотических организациях, с которыми он поддерживал контакты.
Согласие на сотрудничество полностью не удовлетворило оккупантов, поэтому еще одним условием освобождения стала конфискация сотрудниками так называемого "МГБ ДНР" значительной суммы наличных и авто бизнесмена.
Сразу после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию мужчина обратился с соответствующим заявлением в СБ Украины. Сейчас гражданин предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах. По результатам проверки было установлено, что он не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины.
якщо вже відкрили статтю - читайте трохи далі заголовку.
й вам користь й дурниць не писатиме.
Менше льоду, ніж тепла.
удивительно что отпустили (а не оставили в обменном фонде)
Еще один из "перестать стрелять" и "там такие же украинци" проведал родню...
дыныыровцам и эсбэушникам
Большого ума человеком надо быть для такого. Или точно знать, что тебя не тронут (есть связи).
Мне думается, что идиот не смог бы хоть как-то рулить бизнесом. Значит у этого днепровского кекса таки были связи в ДНР. А это уже значит, что его не вербовали, а просто не сошлись в цене.
Ну Днепр, судя по последним событиям, ментально от Донецка не далеко ушел. "Бати" у них разные, а суть одна.