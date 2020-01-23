За последние 10 лет из Украины выехали около 3,8 млн человек, - Дубилет.

Такие цифры озвучил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
"Единственное что мы можем сделать – это понять, какое количество людей за последние 10 лет уехало и не вернулось. Если я не ошибаюсь, то за последние 10 лет у нас получилось минус 4 миллиона человек. Но, видимо, этого цитировать не нужно, потому что это не точно. Около 3,8 миллиона человек за последние 10 лет. Это те люди, которые не вернулись, потому что они остались заробитчанами или по другой причине – это же открытый вопрос. Это открытая статистика", - сказал Дубилет.
2 млн ФОПов, платят 43 млрд грн налогов в бюджет за год =1,7 млрд $.
Находящиеся в ЕС заробитчане, присылают 12 млрд$ (официально).
Зачем клоуны придумали увеличение налогов и кассовые аппараты?
Так что там больше чем 1.7млрд)
ну чтоб понять, для кого Закон о двойном гражданстве тулите
Для тех, кто скупит украинскую землю, внезапно став гражданином Украины.
Набагато більше. Бо як інакше пояснити, що перепис населення робиться через одне місце?
Счетчик сломался при новой власти?
Нет новостей о нем.
Они выдавали цифру тех, кто пересек Украину в направлении Украина-ЕС, за цифру чуть ли не бесповоротно выехавших.
Хотя люди даже с элементарным наличием логики говорили, писали, что в это число входят и отдыхающие, и выезжающие в краткосрочные командировки, и те челночники, которые живут в приграничных населенных пунктах и мотаются туда-сюда по несколько раз в неделю.
я со своей семьей так же выехал, и не вернулся и не вернусь надеюсь
НО подавалась она совершенно иначе, писали, заявляли на всяких шоу, только о цифрах выехавших.
С этим недосайтом изначально все было понятно, но многие, даже цензор помню несколько раз на него ссылался.
Это называется - безвозвратные потери... Как на войне.
4 млн - это безвозвратные потери на войне, которую ведёт государство 10 лет в лице коррумпированной власти, чиновников, олигархов против народа Украины.
4 млн. человек уже пропали для Украины навсегда, причём не самых худших граждан.
Потрібно стимулювати економіку та народжуваність.
Документ опубликован для публичного обсуждения, которое продлится до 28 ноября https://112.ua/politika/minsocpolitiki-predlagaet-vyplachivat-pomoshh-pri-rozhdenii-rebenka-ne-vsem-semyam-513619.html
уважуха...
"...Якщо я не помиляюся, то за останні 10 років у нас вийшло мінус 4 мільйони осіб. Але, мабуть, цього цитувати не потрібно, тому що це не точно. Близько 3,8 мільйона осіб за останні 10 років." Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3171499
Так называемый «депутат» российской Госдумы от оккупированного Крыма Андрей Козенко в открытую заявил о том, что самопровозглашенные на востоке Украины «днр» и «лнр» являются особыми субъектами РФ.
Видео с выступлением «депутата» публикует в Twitter журналист Денис Казанский.
«Мы публично говорим, что «днр» и «лнр» сегодня являются особыми субъектами Российской Федерации», - заявил Козенко.
"Соціальна держава" форева))
Поэтому решить все проблемы смогут только те, которые вне власти.
Не смогут. Потому как чтобы эти проблемы решить как раз то власть и нужна.
- Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать!
- Зачем?
- Удовольствие получать.
Ну поняли примером. Дальше что?
про налоги в странах станах соседках и почему в Украине половина бизнеса в тени