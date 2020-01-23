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 Политика Украины
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Все про:демография (218) статистика (418) заробитчане (388) эмиграция (120) Дмитрий Дубилет (69)

 За последние 10 лет из Украины выехали около 3,8 млн человек, - Дубилет

За последние 10 лет из Украины выехали почти 4 млн граждан. Обратно они не вернулись и продолжают жить за границей.

Такие цифры озвучил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Единственное что мы можем сделать – это понять, какое количество людей за последние 10 лет уехало и не вернулось. Если я не ошибаюсь, то за последние 10 лет у нас получилось минус 4 миллиона человек. Но, видимо, этого цитировать не нужно, потому что это не точно. Около 3,8 миллиона человек за последние 10 лет. Это те люди, которые не вернулись, потому что они остались заробитчанами или по другой причине – это же открытый вопрос. Это открытая статистика", - сказал Дубилет. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Население Украины составляет 37,289 млн человек, - данные электронной переписи. ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3171499
 
 
 Топ комментарии
 
Не для тех, кто приедет жить.
Для тех, кто скупит украинскую землю, внезапно став гражданином Украины.
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а въехало и осталось?
ну чтоб понять, для кого Закон о двойном гражданстве тулите
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Рыба ищет где глубже а человек где лучше! Так что не удивлен За последние 10 лет из Украины выехали около 3,8 млн человек, - Дубилет - Цензор.НЕТ 9160
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Рыба ищет где глубже а человек где лучше! Так что не удивлен
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Стимулировать нужно! )))
2 млн ФОПов, платят 43 млрд грн налогов в бюджет за год =1,7 млрд $.
Находящиеся в ЕС заробитчане, присылают 12 млрд$ (официально).
Зачем клоуны придумали увеличение налогов и кассовые аппараты?
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ФОПы еще платят аренды, растаможку, покупают товары(в которые включено НДС), дают рабочие места
Так что там больше чем 1.7млрд)
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а въехало и осталось?
ну чтоб понять, для кого Закон о двойном гражданстве тулите
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Не для тех, кто приедет жить.
Для тех, кто скупит украинскую землю, внезапно став гражданином Украины.
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ото ж и я смеюсь над их потугами, объяснить все это - мечтой диаспоры вернуться ))))
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Подивіться офіційну статистику прикордонної служби , особливо щодо кількості громадян країни-окупанта , які виїхали в Україну минулого року . Думаю , будете вкрай неприємно здивовані .
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Це Дупєлєту таке штучний інтелект в смартфоні написав? Прикольно.
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👏👏👏👏👏. Перший розумний коментар. Звідки Дубілєт взяв цифру? Звідки він взагалі цифри бере? Якщо він про тих, хто виїхав на заробітки, то за 10 років цифра надто мала. Якщо про тих, хто виїхав на ПМП, то надто велика. І як він рахує кримчан з дамбаситами? Як на Мен, він просто ляпає те, що першим в голову прийде.
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Слава падлошенко і Ко
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За последние 10 лет из Украины выехали около 3,8 млн человек, - Дубилет.
Набагато більше. Бо як інакше пояснити, що перепис населення робиться через одне місце?
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Всю прошлую зиму и весну кошмарили людей показаниями чудо-счетчика на границе.
Счетчик сломался при новой власти?
Нет новостей о нем.
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а что о нем писать? к тому же это не счетчик на границе
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Зечем же о цифрах на нем ( некорректно трактируемых ) еженедельно писали всю предвыборную компанию?
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понятия не имею есть сайт укрстата, там более-менее цифры, хотя 4 млн за 10 лет цифра наверное реальная
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думаю, что заниженная, выехало как минимум 10, с учетом последних лет
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Этот убогий, на коленке собранный, "чудо-счетчик" никого на границе не считает, он просто накручивает числа, по 100 тыс. человек в месяц, просто основываясь на одном высказывании Климкина в начале 2018. Рассматривать его всерьез нелепо.
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Предполагаю, что тиражировали новости о показаниях счетчика совсем не люди из команды Климкина. А те, кто хотел отодвинуть его команду.
Они выдавали цифру тех, кто пересек Украину в направлении Украина-ЕС, за цифру чуть ли не бесповоротно выехавших.
Хотя люди даже с элементарным наличием логики говорили, писали, что в это число входят и отдыхающие, и выезжающие в краткосрочные командировки, и те челночники, которые живут в приграничных населенных пунктах и мотаются туда-сюда по несколько раз в неделю.
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это очень просто посчитать, например сегодня выехали за границу 1000 человек, а приехало 900, вот 100 человек где-то потерялись, и так изо дня в день окажется что выехало на 500 тыс. человек в год больше, чем вернулось.
я со своей семьей так же выехал, и не вернулся и не вернусь надеюсь
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Вот так и надо было подавать информацию, если хотелось поговорить о счетчике.
НО подавалась она совершенно иначе, писали, заявляли на всяких шоу, только о цифрах выехавших.
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ну а чего вы мне рассказываете? я в курсе как украинские СМИ подают инфу
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Разумеется Климкин к нему отношения не имеет, просто кто-то взяв за основу его высказывание нанял студента за пару дней слепившего на коленке примитивный сайт-счетчик, вокруг которого все желающие начали разгонять хайп, как буд-то это какой-то авторитетный источник, и использовать для манипуляций, обвинений и истерик.
С этим недосайтом изначально все было понятно, но многие, даже цензор помню несколько раз на него ссылался.
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Якби ми вступили в ЄС то пів-країни би за два дня виїхало. Тут нема, що робити. Треба валити!
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Зараз хто хоче той виїжджає на пмж або тимчасово, немає ніяких проблем
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В Польщу і Чехію так. Але не в Німеччину чи Швецію, на жаль
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если в голове есть то, что можно использовать для улучшения жизни, то едут в северную америку - Канаду или США. Тут нет "понаехавших" как в европе
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А как ты это определил? Ты десять лет назад тоже по базам симкарт проверку делал или так ляпнул...для проформы?
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За последние 10 лет из Украины выехали почти 4 млн граждан. Обратно они не вернулись и продолжают жить за границей....

Это называется - безвозвратные потери... Как на войне.
4 млн - это безвозвратные потери на войне, которую ведёт государство 10 лет в лице коррумпированной власти, чиновников, олигархов против народа Украины.

4 млн. человек уже пропали для Украины навсегда, причём не самых худших граждан.
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Зараз вони навряд чи повернуться.
Потрібно стимулювати економіку та народжуваність.
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Как Путин миллион за ребенка? Но это не точно. Не в курсе сколько, но теперь платят и за первого ребенка.
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Ху есть "путин"..?? ***** что ли? Что касаемо первого ребенка..то в Украине за него платят с 2014-го года...
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Да я посмотрел. В Украине на первого и каждого последующего ребенка платят 41 280 грн. А в рашке теперь на первых двоих больше миллиона рублей. Разница большая.
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Молодцы. Правильно делают, пусть рабы рожают как можно больше пушечного мяса для защиты наворованного путлером и его присными. Я только за.
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Интересно чем ты простимулируешь и как заставишь рожать? Сейчас молодежь не надуришь обещаниями и сладкими баснями о пятилетках за 3 года и комунизме за углом. Сейчас в молодежи разговоры ни куда поступать и где работать а в какую страну выехать после совершеннолетия.
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сравнения тоталитарных обществ с европейскими или про-европейскими не работает, и для сидящих в бронепоезде, китай отменил программу 1 ребенок на семью только в 2010 году, а 30 лет пропаганды этой программы привели к демографическому кризису в китае
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Як це впливає на потенцію? З гормонами в тоталітарних спільнотах краще? Екологія там краща?
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Зато пробок не будет как тут некоторые возмущаются
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зеленский с авакяном больше земли отхватят, вот и чудно
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Ну выехало...если выехало...и что? В Украине что нехватка рабочих рук? Работать некому...в армии служить некому...или в чем проблема?
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Естественная убыль населения официально почти 2 умерших на одного новорожденного + массовая миграция за границу на ПМЖ.. теоретически такими темпами Украина и 100 лет не протянет За останні 10 років з України виїхало близько 3,8 млн осіб, - Дубілет - Цензор.НЕТ 7925
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Не самое страшно что выезжают. Самое страшное кто на их место приедет и какую политику и религию развернет в Украине. Вот так и без войны и захватываются страны. Пройдешь вечером по Киеву и уже не веришь что ты в Украине. Одни чурбаны и арабы с нашими девками ходят, которые висят у них на обеих руках как шлюхи.
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А ти кидай пити, приймати наркоту і люби жінок За останні 10 років з України виїхало близько 3,8 млн осіб, - Дубілет - Цензор.НЕТ 4991
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Так байстрюків наробити і людину виростити - це не те саме .
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Народженому все одно, життя саме по собі дар...
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Якщо не зробити, то і не буде кого вирощувати. Також у наркоманів та алкоголіків хворі та непотрібні діти.
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Це не в Київі, а у мАскві. Не плутайте столиці.
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Это Цензор.НЕТ и официальная статистика а не я придумал. Так что в бан их отправляйте За останні 10 років з України виїхало близько 3,8 млн осіб, - Дубілет - Цензор.НЕТ 1168
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Вам так необхідно порівнювати українок з кацапками та принижувати цим усіх українських жінок?
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В смысле? Это я их что ли туркам продаю? сами же едут. это их выбор.. нравится вам это или нет но это так есть и если глаза закрыть или кого то забанить это не изменится.
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Зараз зевладою розглядається відміна виплат для породіллі.
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Минсоцполитики предлагает выплачивать помощь при рождении ребенка не всем семьям
Документ опубликован для публичного обсуждения, которое продлится до 28 ноября https://112.ua/politika/minsocpolitiki-predlagaet-vyplachivat-pomoshh-pri-rozhdenii-rebenka-ne-vsem-semyam-513619.html
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Оце так подаруночок Зе зробив своїм фанаткам. За останні 10 років з України виїхало близько 3,8 млн осіб, - Дубілет - Цензор.НЕТ 709
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Если это так и если это примут, то сокращение численности населения ускорится в разы.
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Вона вже і так скорочується найшвидше в світі. На 2 померлих - 1 новонароджений. Так, що нас уже все-одно нічого не врятує...
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пришлось в словарь лезть... "породіллі"...
уважуха...
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Все як зеля пропонує робити - 200000 туди чи 200000 сюди - "какая разніца"? За останні 10 років з України виїхало близько 3,8 млн осіб, - Дубілет - Цензор.НЕТ 3163


"...Якщо я не помиляюся, то за останні 10 років у нас вийшло мінус 4 мільйони осіб. Але, мабуть, цього цитувати не потрібно, тому що це не точно. Близько 3,8 мільйона осіб за останні 10 років." Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3171499
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Это было при плохой фашистской власти Порошенко , а теперь посчитаем после плесени, которая сдает Рашистской ********* Украину оптом и в розницу , боясь обидеть Х уйла и надеясь только на его помощь в удержании рейтинга до полной передачи Украины.
Так называемый «депутат» российской Госдумы от оккупированного Крыма Андрей Козенко в открытую заявил о том, что самопровозглашенные на востоке Украины «днр» и «лнр» являются особыми субъектами РФ.
Видео с выступлением «депутата» публикует в Twitter журналист Денис Казанский.
«Мы публично говорим, что «днр» и «лнр» сегодня являются особыми субъектами Российской Федерации», - заявил Козенко.
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АрахамОбезьянка объявила об отказе синхронности законодательств Украины и ЕС. Другая зеленая нечисть из Кабмина - об уходе из таможенного договора с ЕС... Гончарук кормит помесячными обещаниями о сотрудничестве с МВФ - А украина уже давно катит по рельсам Яныка в рашисткопарашу
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Янык сливал тупо по -пацански,. а этот с артистической дрожью в голосе , работая фальшиво в драматическом амплуа - НО КАКАЯ РАЗНИЦА!
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Президент Украины Владимир Зеленский в кипе помолился за мир в Украине у Стены плача в Иерусалиме
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Правильно. Паспорта РФ начали усиленно раздавать при барыге. При нем же выехало 4 миллиона украинцев. А Зеленский делает все, чтобы их вернуть. Но порохоботы недовольны
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Та проведіт нормальний перепис ,останій проводився 2001 році ,Україна єдина країна в Європі де так довго не проводили перепис.А так званий електроний, тут більше заитань, чим відповідей.
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Неблагодарные... А ведь государство так старалось... И тебе госпенсии, и бесплатная медицина с образованием, и субсидии, и дотации, и минималка, и выплаты на ребенка, и льготы разные..
"Соціальна держава" форева))
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Зеленский призвал вернуться всех, кто хочет строить новую Украину. Уже вернулись из Израиля заробитчане Коломойский, Портнов, Боголюбов , их обслуга. Вскоре вернутся не только остальные заробитчане-украинцы но и отозвавшиеся на призыв Зеленского граждане других стран.В это верят 75 % избирателей Украины.
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То может железный занавес как при совке сделать чтоб народ не убегал? и диктатуру пролитариата? - смешно конечно но какие еще варианты есть? так ведь и вымрем как мамонты скоро За останні 10 років з України виїхало близько 3,8 млн осіб, - Дубілет - Цензор.НЕТ 8265
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Если бы вы уехали - вы бы тоже не вернулись. При чем уехали они работать, в смысле зарабатывать и достойно жить, а не байдыки бить. В общем, они решили свои персональные проблемы, но не решили проблем своей страны. Т.е. проблемы достались оставшимся. И не тем, кто сейчас у власти - потому что.. Потому что что-то с ней/ с ними не так. И не могется. И не работается. Языком ляпается, но, в основнм, специалисты по глупостях, а не по стройке или по государству. Селекционные долбодятлы. Чего ты идешь во власть, если ты не знаешь, зачем, дуралей? (Потому что там можна накрасти)
Поэтому решить все проблемы смогут только те, которые вне власти.
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Поэтому решить все проблемы смогут только те, которые вне власти.
Не смогут. Потому как чтобы эти проблемы решить как раз то власть и нужна.
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Примите норм законы, скиньте налоги они сами вернутся если здесь будет нормально жить (остались друзья, родственники), если здесь будет нормальная работа с адекватной оплатой труда то зачем кудато ехать
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А зачем скидывать налоги? Там куда они уехали налоги немаленькие скорее всего. Зарплаты там большие и нет революций, войн и люди могут планировать свою жизнь, могут скопить на что то а в Украине это нереально.
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- Мы месяц по Галактике «маму» попоём - и планета у нас в кармане. А ещё месяц - и воздух купим. У кого воздуха нет, все сюда насыпятся. Воздух наш.
- Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать!
- Зачем?
- Удовольствие получать.
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В 2013 году из Украины в разные страны выезжало (часть - круглогодично оставались) до 4 млн. заробитчан...
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Единственное что мы можем сделать - это понять, какое количество людей за последние 10 лет уехало и не вернулось
Ну поняли примером. Дальше что?
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Вот интересно а чего это Зе-власть решила сегодня такой статистический шок день по вопросам демографии устроить? нас уже только 37 миллионов.. 4 миллиона мигрировало на пмж и тд?
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