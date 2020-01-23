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 Политика Украины
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Все про:Германия (3514) Укрзализныця (1785)

 Deutsche Bahn не планирует принимать в управление "Укрзализныцю": "Будем консультировать и поддерживать"

Deutsche Bahn будет консультировать "Укрзализныцю", а не руководить ею. Так немецкая компания прокомментировала слова украинского премьера Гончарука о желании отдать УЗ в управление немцам на 10 лет.

Deutsche Bahn - национальный немецкий оператор железнодорожных перевозок - не планирует принимать в управление украинскую "Укрзализныцю". Об этом, отвечая на запрос DW, в четверг, 23 января сообщили в пресс служба компании.

"DB Engineering & Consulting - консалтинговая компания в составе Deutsche Bahn, что работает над проэктами в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта - будет консультировать и поддерживать" Укрзализныцю " в предпринимательских и технических вопросах", - говорится в ответе немецкой компании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос о продаже или аренде УЗ не стоит: речь идет о стратегическом партнерстве, - Криклий о сотрудничестве с Deutsche Bahn

Именно об этом, по информации немецкой стороны, говорится в "предварительном соглашении", подписанном 22 января во Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

В четверг, 23 января на украинском завтрака в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать компанию "Укрзализныця" (УЗ) в управление Deutsche Bahn . "Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - отметил Гончарук.

По информации Deutsche Bahn, в начале февраля в Киев прибудет член правления компании, ответственный за вопросы инфраструктуры Рональд Пофалла (Пофалла - бывший высокопоставленный политик от правящей партии ХДС и экс-глава Ведомства федерального канцлера. - Ред.). Чиновник немецкой компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, подпишет с представителями украинского правительства Меморандум о взаимопонимании, в котором будут зафиксированы детали сотрудничества с "Укрзализныцей".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - Гончарук. ВИДЕО

Между тем о том, что специалисты Deutsche Bahn будут именно советниками в реформировании "Укрзализныци", заявил и украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий. В то же время, министр не исключил других форматов сотрудничества в будущем. "Пока это условно советники, а в дальнейшем будем смотреть", - сказал Криклий.

Министр уточнил, что Украина будет советоваться с немецкими специалистами, в частности, по развитию пассажирских и грузовых перевозок. По мнению чиновника, стратегическое партнерство с Deutsche Bahn увеличит транзитный потенциал Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3171495
 
   
 Топ комментарии
 
Відфутболили зелених довбнів.
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гребанный стыд. оно даже соврать толком не умеет!
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Та твою ж мать Deutsche Bahn не планирует принимать в управление "Укрзализныцю": "Будем консультировать и поддерживать" - Цензор.НЕТ 7705 опять ролики переснимать про зелини победи
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Ага, Гончарук: мы хотим отдать управление немцам...
Немцы: свя-свят-свят
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гончарук не менее брехлив, чем Зеленский,
но зато на самокате умеет, а Вова токо на рояле...
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*******-человек без диплома, "Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом."
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гребанный стыд. оно даже соврать толком не умеет!
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Та твою ж мать Deutsche Bahn не планирует принимать в управление "Укрзализныцю": "Будем консультировать и поддерживать" - Цензор.НЕТ 7705 опять ролики переснимать про зелини победи
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отморозились... втюхать не удалось!
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Немцы не видят смысла работать в такой коррумпированной стране...
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дело не в коррумпированной стране, а в том что не может быть кучи льготников в стране с рыночными отношениями. Пока не поменяется зщаконодательство, частным инвесторам в перевозках делать нечего.
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Хотели пригласить немцев в качестве номинального менеджмента компании, что бы потом поливать грязью в прессе, а те не захотели?

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Начните с туалетов. Руководство Укрзализныци мордой в параши.
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риторическое: а шо - было хоть раз, чтоб хоть в чем-то да не обосрались?
как-то не припомню...
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А-ха-ха!
А договір підписали з лижним інструктором?!
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Компания обычно проводит аудит того, что собирается брать в управление. А Укрзализниця - это долбанный стыд. Не каждый стыд даром возьмет.
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Другими словами, немцы вежливо послали эту укрзалицныцю, эту власть, всё наше прогнившее коррупцией государство подальше... типа сидите и гнийте сами в своём дерьме... Никому ни вы, ни ваша залізниця и даром не нужны...
А почему?
Потому, что сплошная коррупция везде и нет независимой судебной системы.
Пока не на словах а на деле, не начнут бороться с коррупцией, то есть реально сажать в тюрьму высокопоставленных коррупционеров, то не будет никаких ни инвестиций, никакого развития, вообще ничего не будет... А лишь сплошное болото.
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Если с коррупцией все время борешься, к ней привыкаешь и начинаешь любить!
Десять лет побед и триумфов.
Руся Рябошапкин - жена и дети граждане Франции. Начиная с 2010 борец с коррупцией - Директор Бюро з питань антикорупційної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України; Керівник Департаменту аналізу антикорупційної політики; 2014- Заступник міністра з питань боротьби з корупцією; координує та контролює діяльність Департаменту антикорупційної політики; З травня 2019 - заступник Глави Адміністрації Зеленського, член делегації України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції. З червня 2019 року - Голова Національної ради з питань антикорупційної політики.
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Як я і казав: ви спочатку документ підпишіть, а вже потім звітуйте про досягнення. Так нє! Спочатку вони прокукарєкали, що все "на мазі", а потім знов обіср... Ну, як завжди, останнім часом
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_ШУХЕР. В кетае ещё один город на карантин закрыли на 7 млн. чел. Ни-уя се-бе! Не нравится мне всё это, ой не нравится...
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Их до х..... , а у нас останется 23 процента.
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еще упрашивать нужно , немцы ответственные
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опять желаемое выдали за действительное.
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Знову бідну зекоманду "ні так понялі".У них там марафон почався ,чи що?Новосад,Арахамія,тепер Гончарук.
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вы идите пуйла и его св-2 консультируйте!
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Гончарук опять соврал...
вранье не продержалось и пару часов...
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ой как невдобно получилось ! ))))))
желаемое за действительное...
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Хе-хе-хе. Или хо-хо-хо. Как правильно, зебилы? @лять, ну это полный зашквар, даже несмотря на то, что был изначально предсказуем.
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Deutsche Bahn не планирует принимать в управление "Укрзализныцю": "Будем консультировать и поддерживать".

Німці подивились на цю "країну в смартфоні" і сказали, що від Німеччини можуть виділити тільки фірму "Deutsche Bahnan"
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не,не умеет...они ему мешали на пианино играть...мабуть позбувся,судя по поведению Deutsche Bahn не планує брати в управління "Укрзалізницю": "Консультуватимемо і підтримуватимемо" - Цензор.НЕТ 2383
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зачем нам немцы?там лещенко есть!
Deutsche Bahn не планує брати в управління "Укрзалізницю": "Консультуватимемо і підтримуватимемо" - Цензор.НЕТ 6082
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ЗЕленые тварыны хотят размалать свои ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЕ по всем к кому достанут...
Молне мы ЦЕ НАРОБИЛИ РАЗОМ....а прокляти ХФАШИСТЫ збильшили вам тарифы
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Я могу дать самую лучшую консультацию:
Не воруй и не бери взятки.
И даже Deutsche Bahn'ом быть не надо.
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не поможет. Надо поднимать цены и убирать льготников.
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бл. эти зеленые дебилы хоть раз могут сказать правду? нахера звиздеть о концессии и управлении на два года? вот зачем? для кого эти понты? ведь выплывет же правда все равно. нет бл.. звиздят и звиздят... уроды конченые
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8 человек в зале рассчитанном на 300. зря не взял пианино....
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У власти откровенные кидалы! Это просто ужас!
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«- К Японии переходим, да, всеобщим тайным горосованием.
- И как разделились голоса?
- Никак не раздерирись. Единограсно к Японии.
- Против есть?
- Есть, есть, японаци против»©
(М. Жванецкий. Перекличка по стране)
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може тому, що весь світ вважає що ми всі дурні і ідіоти, коли голосуємо за клоунів?
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Порохобот спроси у Параші та його другана ахмета про тарифи
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Мне всегда интересно, такой вафлер как ты отважится так же произнести, в присутствии этих уважаемых господ? Илим сначала отлижет подошву на дорогих туфлях.
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Полоумные вроде этой татьяны всю страну через х.. перекинули. Толку теперь от их соплей.
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це ні про що (( Консультувати та підтримувати - НЕ-ДО-ПО-МО-ЖЕ ! Треба вішати та розстрілювати, це допоможе. Та тільки ж мараторій не дозволяє ((
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Жоперлук не получился, а мысль не плохая. Сами не могут, а другие не хотят.
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Бубусов як завжди щось наплутав, а його порохоботи обіссялися від радощів
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Обосра...ись зебилы, а виноваты порохоботы и Бутусов ))) Зебил, похмелись ))
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"Мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - Гончарук.

ответ - Deutsche Bahn не планирует принимать в управление "Укрзализныцю": "Будем консультировать и поддерживать"
позорище.
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ага …. за год правления такую "жемчужину" убили …. то ли было раньше ...
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Немцы красавы денег без контроля не дали, дадут консультанта которому будет платить Укр жд. и типа все норм, а у нас в правительстве балаболы
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Одни брехуны у власти... И главный брехун - чмо зеленое.
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Поменять рельсы, шпалы , подвижной состав. Ну, немного улучшить руководство В принципе вот и все консультации.
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У Білорусі проблем вже нема? Чи у нас тут медом помазано?
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А че немцам можно консультировать, а нам нельзя?
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Зелёные думали, что немцы дурнее них. Они всё разворуют, а свалят на немцев, мол это немцы управляли и это они виноваты.
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с нашими только свяжись, и аллес капут настанет и их железке.
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Миха Чаплыга
14 мин. ·

ЛЮТЫЙ ТРЕШ и факап!
1. Зеленский начудил в Израиле...
"Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию.
Решил передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям".
Представители мемориального комплекса "Яд Вашем" назвали поступок президента Украины Владимира Зеленского, который отказался от участия в Всемирном форуме памяти Холокоста, "отвратительной манипуляцией", а его поведение "циничным и сбивающим с толку".
2. Гончарук СОЛГАЛ в Давосе и из-за этого оправдывался целый ДойчеБан...
На "Украинском завтраке" в Давосе премьер-министр Украины Гончарук заявил, что Укрзализныцю отдадут в управление немецкой комапнии Deutsche Bahn на 10 лет.
"Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов", - сказал премьер.
В Deutsche Bahn готовы лишь консультировать "Укрзализныцю", но не управлять ею. На вопрос о том, идет ли также речь об "управлении" украинскими железными дорогами, Экштайн отметил, что вопрос касается консалтинга.
3. Кто-то один ВРЕТ нагло!
"Правительство никуда не уходит. Правительство продолжает работать. Мы не планируем никакие отставки, это слухи", - Гончарук.
Глава фракции "Слуга народа" в парламента Давид Арахамия заявил, что несколько министров Кабмина могут написать заявления о своей отставке, - Арахамия.
Тем временем... в стране - "единорожке" (с) Зеленский:
... разрешили продавать бензин в пластиковых канистрах и наливать в тару покупателя...
... Украина стала одним из европейских стран-лидеров по смертности младенцев...
А вот Глава Минфина США посоветовал Грете Тунберг закончить хотя бы курс экономики хотя бы в колледже...
Вот бы еще нашу власть в ШКОЛУ отправить, а не в Трускавцы...
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Что же так обо..рали Гончарука? Невдобно получилось...
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А що таке? Слуги народу ще раз обісрались жидЕньким?
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Зелёным не надоело еще брехать,как собаки?
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Oleksiy Goncharenko‏ @GoncharenkoUa

Лещенко за полмиллиона зарплаты в месяц придумал отдать железную дорогу немцам, чтобы они ее сделали «нормальной». Удивительная эффективность.

Жду от Гончарука передачу управления страной Сингапуру. Точно будет 40% роста ВВП. Ну и полмиллиона премии Гончарук себе выпишет.

03:48 - 23 янв. 2020
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