 Deutsche Bahn не планирует принимать в управление "Укрзализныцю": "Будем консультировать и поддерживать"

Deutsche Bahn - национальный немецкий оператор железнодорожных перевозок - не планирует принимать в управление украинскую "Укрзализныцю". Об этом, отвечая на запрос DW, в четверг, 23 января сообщили в пресс служба компании.
"DB Engineering & Consulting - консалтинговая компания в составе Deutsche Bahn, что работает над проэктами в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта - будет консультировать и поддерживать" Укрзализныцю " в предпринимательских и технических вопросах", - говорится в ответе немецкой компании.
Именно об этом, по информации немецкой стороны, говорится в "предварительном соглашении", подписанном 22 января во Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.
В четверг, 23 января на украинском завтрака в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать компанию "Укрзализныця" (УЗ) в управление Deutsche Bahn . "Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - отметил Гончарук.
По информации Deutsche Bahn, в начале февраля в Киев прибудет член правления компании, ответственный за вопросы инфраструктуры Рональд Пофалла (Пофалла - бывший высокопоставленный политик от правящей партии ХДС и экс-глава Ведомства федерального канцлера. - Ред.). Чиновник немецкой компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, подпишет с представителями украинского правительства Меморандум о взаимопонимании, в котором будут зафиксированы детали сотрудничества с "Укрзализныцей".
Между тем о том, что специалисты Deutsche Bahn будут именно советниками в реформировании "Укрзализныци", заявил и украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий. В то же время, министр не исключил других форматов сотрудничества в будущем. "Пока это условно советники, а в дальнейшем будем смотреть", - сказал Криклий.
Министр уточнил, что Украина будет советоваться с немецкими специалистами, в частности, по развитию пассажирских и грузовых перевозок. По мнению чиновника, стратегическое партнерство с Deutsche Bahn увеличит транзитный потенциал Украины.
Немцы: свя-свят-свят
но зато на самокате умеет, а Вова токо на рояле...
как-то не припомню...
А договір підписали з лижним інструктором?!
А почему?
Потому, что сплошная коррупция везде и нет независимой судебной системы.
Пока не на словах а на деле, не начнут бороться с коррупцией, то есть реально сажать в тюрьму высокопоставленных коррупционеров, то не будет никаких ни инвестиций, никакого развития, вообще ничего не будет... А лишь сплошное болото.
Десять лет побед и триумфов.
Руся Рябошапкин - жена и дети граждане Франции. Начиная с 2010 борец с коррупцией - Директор Бюро з питань антикорупційної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України; Керівник Департаменту аналізу антикорупційної політики; 2014- Заступник міністра з питань боротьби з корупцією; координує та контролює діяльність Департаменту антикорупційної політики; З травня 2019 - заступник Глави Адміністрації Зеленського, член делегації України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції. З червня 2019 року - Голова Національної ради з питань антикорупційної політики.
У Китаї ізолювали три міста через коронавірус
вранье не продержалось и пару часов...
Ю. Тимошенко
желаемое за действительное...
Німці подивились на цю "країну в смартфоні" і сказали, що від Німеччини можуть виділити тільки фірму "Deutsche Bahnan"
Молне мы ЦЕ НАРОБИЛИ РАЗОМ....а прокляти ХФАШИСТЫ збильшили вам тарифы
Не воруй и не бери взятки.
И даже Deutsche Bahn'ом быть не надо.
- И как разделились голоса?
- Никак не раздерирись. Единограсно к Японии.
- Против есть?
- Есть, есть, японаци против»©
(М. Жванецкий. Перекличка по стране)
ответ - Deutsche Bahn не планирует принимать в управление "Укрзализныцю": "Будем консультировать и поддерживать"
позорище.
14 мин. ·
ЛЮТЫЙ ТРЕШ и факап!
1. Зеленский начудил в Израиле...
"Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию.
Решил передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям".
Представители мемориального комплекса "Яд Вашем" назвали поступок президента Украины Владимира Зеленского, который отказался от участия в Всемирном форуме памяти Холокоста, "отвратительной манипуляцией", а его поведение "циничным и сбивающим с толку".
2. Гончарук СОЛГАЛ в Давосе и из-за этого оправдывался целый ДойчеБан...
На "Украинском завтраке" в Давосе премьер-министр Украины Гончарук заявил, что Укрзализныцю отдадут в управление немецкой комапнии Deutsche Bahn на 10 лет.
"Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов", - сказал премьер.
В Deutsche Bahn готовы лишь консультировать "Укрзализныцю", но не управлять ею. На вопрос о том, идет ли также речь об "управлении" украинскими железными дорогами, Экштайн отметил, что вопрос касается консалтинга.
3. Кто-то один ВРЕТ нагло!
"Правительство никуда не уходит. Правительство продолжает работать. Мы не планируем никакие отставки, это слухи", - Гончарук.
Глава фракции "Слуга народа" в парламента Давид Арахамия заявил, что несколько министров Кабмина могут написать заявления о своей отставке, - Арахамия.
Тем временем... в стране - "единорожке" (с) Зеленский:
... разрешили продавать бензин в пластиковых канистрах и наливать в тару покупателя...
... Украина стала одним из европейских стран-лидеров по смертности младенцев...
А вот Глава Минфина США посоветовал Грете Тунберг закончить хотя бы курс экономики хотя бы в колледже...
Вот бы еще нашу власть в ШКОЛУ отправить, а не в Трускавцы...
Лещенко за полмиллиона зарплаты в месяц придумал отдать железную дорогу немцам, чтобы они ее сделали «нормальной». Удивительная эффективность.
Жду от Гончарука передачу управления страной Сингапуру. Точно будет 40% роста ВВП. Ну и полмиллиона премии Гончарук себе выпишет.
03:48 - 23 янв. 2020