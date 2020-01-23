 Неизвестно кого еще незаконно прослушивают и как эти записи могут быть использованы в дальнейшем, - Труба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил экс-директор ГБР Роман Труба.
"Купля-продажа с возможным уклонением от налогов именно этого канала расследуется в рамках уголовного производства ГБР, в котором Петр Порошенко упорно не приходил на допросы. На этом можно было бы поставить точку, но мне интересно: частная компания исследовала материалы из анонимного телеграмм-канала или Петр Порошенко предоставил оригинальные записи с прослушивания моего кабинета?", - говорится в сообщении.
Труба отметил, что не утверждает, что прослушка была установлена по заказу Порошенко.
"Но именно этот "гарант" единственный, кто "торгует пленками" в политическом пространстве", - заявил Труба.
"В то же время, мы, общество, должны понимать риски игры с незаконной прослушкой кабинетов государственных руководителей. Неизвестно скольких еще незаконно прослушивают и как эти пленки могут быть использованы в дальнейшем: для фейковых комбинаций с целью снятия с должностей или для торговли национальными интересами. И первое - не самое худшее", - подытожил Труба.
Напомним, ранее канадский эксперт Паушак подтвердил подлинность пленок с прослушкой экс-директора ГБР Трубы.
Адвокаты пятого Президента Украины Петра Порошенко будут добиваться присоединения к производствам против Трубы, открытым по их заявлению, экспертизы "записей Трубы", проведенной по заказу Прямого канала.
А оно думало, шо только оно может подслушивать, шоб дела шить и доказательства фальсифицировать или компрометировать.
Если ни одно чмо в силовых оргнах не делает экспертизу, то остается ее делать только частным образом.
видите, как какаху свою лапой притапливает? ))) ну.. чтоб второй раз не смывать! )))
умнейшее Божье творение! умнейшее!!!
МЫ ОБОСРАЛИСЯ РАЗОМ!))))
А вот пленки Онищенко - нельзя привлекать, а пленки трубы- можно. Соевые, вы определитесь уже - пленки - это доказательство или нет
Но ведь Зеля же не такой?
Зеля и его команда честные революционеры , правда же?
Они же посадят Трубу, который опозорил их ряды..., да?
Они посадят Богдана, Беню и др замешенных в этом криминальном деле, да?
А потом и порошенко можно в камеру с чистой совестью..- вот как ты думаешь?
Нехер стрелки переводить, стадо зебильное.
Я как то писал.
Не, ну есть детективные агентства, которые умеют.
Но, получающие зарплаты из бюджета - полные дебилы
Этим барахлом затруднительно даже гвозди в стенах искать.
Современный комплекс стоит от 70 штук баксов, вроде и тратят больше, но в госструктуры его не закупали.
Пленку на окна не клеят - секретарше будет загорать неудобно и для вазонов она неблагоприятна, в спецкомнатах - клаустрофобия..
Ну, понимаете
Как лихо он себя вместе с другими чиновниками обозвал обществом. А Это "общество" должно понимать, что только оно в ответе за то, что делается в стране, что только оно принимая неправомочные законы, постановления, решения судов пилит сук на котором сидит? Нет?? Именно благодаря такому "обществу" и его действиям возможна прослушка высших должностных лиц страны. Если во главе страны поставить Зерро-шута, во главе кабмина - профана-недоросль, во главе парламента - бесхребетное существо, во главе "правящей партии" - откровенного нарика, во главе СБУ - уголовника то получим то "общество" которое должно понимать риски.
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