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 Политика Украины
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 Неизвестно кого еще незаконно прослушивают и как эти записи могут быть использованы в дальнейшем, - Труба

Общество должно понимать риски игры с незаконной прослушкой кабинетов государственных руководителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил экс-директор ГБР Роман Труба.

"Купля-продажа с возможным уклонением от налогов именно этого канала расследуется в рамках уголовного производства ГБР, в котором Петр Порошенко упорно не приходил на допросы. На этом можно было бы поставить точку, но мне интересно: частная компания исследовала материалы из анонимного телеграмм-канала или Петр Порошенко предоставил оригинальные записи с прослушивания моего кабинета?", - говорится в сообщении.

Труба отметил, что не утверждает, что прослушка была установлена по заказу Порошенко. 

"Но именно этот "гарант" единственный, кто "торгует пленками" в политическом пространстве", - заявил Труба.

"В то же время, мы, общество, должны понимать риски игры с незаконной прослушкой кабинетов государственных руководителей. Неизвестно скольких еще незаконно прослушивают и как эти пленки могут быть использованы в дальнейшем: для фейковых комбинаций с целью снятия с должностей или для торговли национальными интересами. И первое - не самое худшее", - подытожил Труба.

Напомним, ранее канадский эксперт Паушак подтвердил подлинность пленок с прослушкой экс-директора ГБР Трубы.

Адвокаты пятого Президента Украины Петра Порошенко будут добиваться присоединения к производствам против Трубы, открытым по их заявлению, экспертизы "записей Трубы", проведенной по заказу Прямого канала.

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Неизвестно кого еще незаконно прослушивают и как эти записи могут быть использованы в дальнейшем, - Труба 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171492
 
 
 Топ комментарии
 
Татышо?
А оно думало, шо только оно может подслушивать, шоб дела шить и доказательства фальсифицировать или компрометировать.
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Ой, а шо ж це ми так схарапудилися?
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Труба еще и оправдывается, падло. Пусть идет в трубу.
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Татышо?
А оно думало, шо только оно может подслушивать, шоб дела шить и доказательства фальсифицировать или компрометировать.
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Труба еще и оправдывается, падло. Пусть идет в трубу.
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Та діло - Труба. Шпигуни розперезалися, як ніколи не перезалися!
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уводит в сторону от своей продажности и преступллений! Лучше расказал бы как нарушал закон, выполняя заказуху от Портнова и Богдана, и как раздавал поручения шить дела! А это уже уголовные деяния!
Если ни одно чмо в силовых оргнах не делает экспертизу, то остается ее делать только частным образом.
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В выхлопной трубе Портнова Порошенко сделал дырку и она стала травить
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А нічого було трубі багато физдіти в трубу. Тепер вже все, труба досифонилася 😕
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Известно, Труба. Не волнуйся. Тебе тоже в свое время все пояснят.
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в загнивающей Америке после подобных зашкваров в отставку и под суд отправились бы все, - от директора АНБ до преза. А тут рай...
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так тот ж в "загнивающій", а тут оде "цвітіння" Неизвестно кого еще незаконно прослушивают и как эти записи могут быть использованы в дальнейшем, - Труба - Цензор.НЕТ 7872, та "досягнення", і все в угоду "господарів" від "слуг" Неизвестно кого еще незаконно прослушивают и как эти записи могут быть использованы в дальнейшем, - Труба - Цензор.НЕТ 4759
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Ти ба, воно, виявляється суспільство. А на фонаре, муссорок, повисеть не хочешь????
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слышите звук воды?!.. это Трубу слило в унитаз истории..
Неизвестно кого еще незаконно прослушивают и как эти записи могут быть использованы в дальнейшем, - Труба - Цензор.НЕТ 3069
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А потом люди удивляются, чего такие огромные счета за коммуналку приходят.
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та ладно! может они так на кошечьем сорбенте в лоток экономят (тоже не 3 копейки стоит))))
видите, как какаху свою лапой притапливает? ))) ну.. чтоб второй раз не смывать! )))
умнейшее Божье творение! умнейшее!!!
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я розумію тільки оде - тебе та таких як ти , потрібно, як в Китаї, розстрілювати ....- що, срака жим жим...
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Так а какой толк от Трубы кроме как прослушать. Труба, в смысле - телефонная. Даже не труба, а целый смартфон.
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Ого, уже клеит из себя мученика за национальные интересы? "А как дысал, как дысал..." Неизвестно кого еще незаконно прослушивают и как эти записи могут быть использованы в дальнейшем, - Труба - Цензор.НЕТ 9484
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это не страна ассоциированная с ЕС. это *****, нигерия
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Так воно вже погодилось з експертизою і вже не каже ,що це фейк і воно дійсно порушило закон.Чекаємо на підтвердження інших фігурантів цього зашквару ,а саме з АП.
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Время ЗЕленому лохторату менять слоган на...
МЫ ОБОСРАЛИСЯ РАЗОМ!))))
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То есть то, что порошенко не платил налоги, то это, по мнению соевых экспертов, ничего страшного. Ему можна)))
А вот пленки Онищенко - нельзя привлекать, а пленки трубы- можно. Соевые, вы определитесь уже - пленки - это доказательство или нет
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какие такие "пленки онищенка", зебил? Их в природе не существует
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налоги какие то неплаченные Неизвестно кого еще незаконно прослушивают и как эти записи могут быть использованы в дальнейшем, - Труба - Цензор.НЕТ 6097 просто идиот
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Хоть что-то, кроме фантазий и вбросов, об этом есть?
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угу.. продам аудиокасеты: "пленки Онищенко", следы "Снежного Йети", "каналы на Марсе", "Верка Сердючка родила" и другие сказки на ночь для Зебилов..
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налоги обязаны платить фсе. но, как бы, это пока это только одни слова трубы. если есть доказательная база - в суд, который и определит виновен человек или нет. пока же получается как в пестне "машины времени": фсе очень просто, нет гор золотых".
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Татьяна Лайф - Танюха, мы же все знаем что Барыга-мальдивский своровал весь бюджет, использовал прослушку, наживался на войне вместе с своими соевыми помощниками и порохоботами.. и не платил налоги...

Но ведь Зеля же не такой?
Зеля и его команда честные революционеры , правда же?

Они же посадят Трубу, который опозорил их ряды..., да?

Они посадят Богдана, Беню и др замешенных в этом криминальном деле, да?
А потом и порошенко можно в камеру с чистой совестью..- вот как ты думаешь?
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Чем ей думать? Она тут свою бредятину постит уже шестой год. Там черепушка пустая от слова совсем.
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Порошенко еще кроме налогов своего брата убил и съел...ога...именно так и сказали на Г+Г
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Порошенко отвечает за свое, зекоманда за свое.
Нехер стрелки переводить, стадо зебильное.
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Голос подало,чмо. Пищит там что-то шлюшка продажная.
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хм. а, шо в Украине нет специально обученных людей, умеющих регулярно проверять кабинеты чиновников на "жучки"?!
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Нет.
Я как то писал.
Не, ну есть детективные агентства, которые умеют.
Но, получающие зарплаты из бюджета - полные дебилы
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странно. процедура вроде бы и не сложная. да, и саму переговорную оборудовать противодействию (глушилки всякие; правильное расположение комнаты, с учетом расположения окон; и т.п.) вроде бы проще простого.
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Ну, закупают разное барахло, по принципу миноискателя за откаты.
Этим барахлом затруднительно даже гвозди в стенах искать.
Современный комплекс стоит от 70 штук баксов, вроде и тратят больше, но в госструктуры его не закупали.
Пленку на окна не клеят - секретарше будет загорать неудобно и для вазонов она неблагоприятна, в спецкомнатах - клаустрофобия..
Ну, понимаете
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Скажу по секрету, це ті самі люди, що ту прослушку ставлять...
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есть. ПРосто на тромбон никто не думал)
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Не понял, если зебилам необходимо, то они всех прослушивают и шьют дела только на основании того, что люди в личных разговорах матерятся.
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Прямый пукнул ,но не рассчитал,обляпался.
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Во первых, там не х....... прослушивать, а во вторых, там не х ...... использовать.
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Этим заявлением туповатый Труба признал, что на пленках таки он.
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Тебя козла и шавку,однозначно ждёт суд и отсидка,с твоим уровнем интеллекта,-работать вахтёром в туалете и кричать -занято...
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А працювати по закону, а не тіліпать язиками і ліпити горбатого до стіни на замовлення каламойшів і портнових не пробували?
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...холуй отозвался.."..я все сделаю андрей..."...***, сгинь нечисть опущенная..какой ты нах керовник?!...шнырь последний на побегушках у братвы достойнее себя ведет....ф топку! Невідомо кого ще незаконно прослуховують і як ці записи можуть бути використані в подальшому, - Труба - Цензор.НЕТ 4484
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Согласен, что прослушка была незаконна и не имеет юридической силы. И Трубе, как и адвокатам Поршенко это достоверно известно. Только вот Труба "прогибась под власть" (чего он не отрицает) полностью размазал себя и подчиненное ему ведомство в дерьме. Но он не утонет, потому как закон природы непоколебим - ..ерьмо не тонет.
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"В то же время, мы, общество, должны понимать риски игры с незаконной прослушкой кабинетов государственных руководителей." Источник: https://censor.net.ua/n3171492

Как лихо он себя вместе с другими чиновниками обозвал обществом. А Это "общество" должно понимать, что только оно в ответе за то, что делается в стране, что только оно принимая неправомочные законы, постановления, решения судов пилит сук на котором сидит? Нет?? Именно благодаря такому "обществу" и его действиям возможна прослушка высших должностных лиц страны. Если во главе страны поставить Зерро-шута, во главе кабмина - профана-недоросль, во главе парламента - бесхребетное существо, во главе "правящей партии" - откровенного нарика, во главе СБУ - уголовника то получим то "общество" которое должно понимать риски.
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честным людям прослушка не страшна, но для вас это кол осиновый
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Навіть , якби в ДБР працювали чесні люди , то витоки інформації шкодили б Україні ще більше .
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але шкодять вони чомусь лише таким козлам як труба
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А шо, вже не такий крутий і нєзалєжний? Да, Труба? Зліли тебе як гівно в клозєті. Невідомо кого ще незаконно прослуховують і як ці записи можуть бути використані в подальшому, - Труба - Цензор.НЕТ 3653
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а как же эпоха открытости, все их терки должны быть в смартфоне и прозрачно, так они обещали
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это же общественный контроль чтобы не было коррупции, чего всполошились. вы же хотите даже оборонный заказ раскрыть
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чувак не кается. чувак сожалеет шо его поймали
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Поужинали-потанцевали, теперь очередь следующих...
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Так що, труба вже визнав що плівки не фейк, чи я щось пропустив?
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а особенно как потом с должности снимают, абыдно...
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Да не может быть,чтобы прослушивали! Это говорю Вам я-человек,которого точно, никто,никогда и нигде не прослушивают! Шютка.Невідомо кого ще незаконно прослуховують і як ці записи можуть бути використані в подальшому, - Труба - Цензор.НЕТ 872
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Якщо, той хто це робить, такі мерзотні, як труба? А чого ти очікував мерзота?
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