 Неизвестно кого еще незаконно прослушивают и как эти записи могут быть использованы в дальнейшем, - Труба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил экс-директор ГБР Роман Труба.

"Купля-продажа с возможным уклонением от налогов именно этого канала расследуется в рамках уголовного производства ГБР, в котором Петр Порошенко упорно не приходил на допросы. На этом можно было бы поставить точку, но мне интересно: частная компания исследовала материалы из анонимного телеграмм-канала или Петр Порошенко предоставил оригинальные записи с прослушивания моего кабинета?", - говорится в сообщении.

Труба отметил, что не утверждает, что прослушка была установлена по заказу Порошенко.

"Но именно этот "гарант" единственный, кто "торгует пленками" в политическом пространстве", - заявил Труба.

"В то же время, мы, общество, должны понимать риски игры с незаконной прослушкой кабинетов государственных руководителей. Неизвестно скольких еще незаконно прослушивают и как эти пленки могут быть использованы в дальнейшем: для фейковых комбинаций с целью снятия с должностей или для торговли национальными интересами. И первое - не самое худшее", - подытожил Труба.

Напомним, ранее канадский эксперт Паушак подтвердил подлинность пленок с прослушкой экс-директора ГБР Трубы.

Адвокаты пятого Президента Украины Петра Порошенко будут добиваться присоединения к производствам против Трубы, открытым по их заявлению, экспертизы "записей Трубы", проведенной по заказу Прямого канала.

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