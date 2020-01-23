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 Политика Украины
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Все про:госзакупки (842) Минобороны (6246) оборона (1133) Загороднюк (114)

 Подготовка оборонного заказа в этом году проходит по новым стандартам, - Загороднюк

В Министерстве обороны Украины сейчас идет подготовка нового оборонного заказа на 2020 год по новому подходу, заявил глава ведомства Андрей Загороднюк в ходе интервью в программе "Завтрак с 1+1" в четверг.

По словам министра, впервые в истории Украины Минобороны вводит систему внутреннего контроля по стандартам НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, он подчеркнул, что приоритетом деятельности оборонного ведомства и правительства в целом является борьба с коррупцией.

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"Кто знает - понимают, что мы не на словах, а на деле боремся с таким явлением как коррупция. Одна из важных тем - это закупки. Большое количество средств неэффективно расходовалось или расхищалось именно на закупках. Сейчас мы готовим новый закон, изменили процессы закупки, изменили команды, которые занимаются закупками. Подготовка ГОЗ в этом году происходит по новым стандартам. Работа идет, и я считаю, что через полгода-год мы уже увидим существенную разницу", - отметил Загороднюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3171491
 
 
 Топ комментарии
 
Щось я стрємаюсь - щоб не сталось так як з промисловістю.
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"...приоритетом деятельности оборонного ведомства...является борьба с коррупцией."

У банды тупых оманских ишаков вообще мозги выдуло на курортах? Основные задачи МОУ-обеспечение функционирования, боевой и мобилизационной готовности, боеспособности и подготовки Вооружённых Сил к выполнению положенных на них функций и задач!!!!!!!!!!!!!
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Это называется как в анектоде - перестановка постелей в бордели...
Перестановка, переименование ничего не даст... Как был бордель так и останется им.
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Это называется как в анектоде - перестановка постелей в бордели...
Перестановка, переименование ничего не даст... Как был бордель так и останется им.
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Отже цілий рік буде боротьба із корупцією, замість виробництва бойової техніки?
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на словах, борьба с коррупцией идёт уже десятки лет ))
Конца и края этой борьбы не видно, и результатов тоже не видно
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он подчеркнул, что приоритетом деятельности оборонного ведомства и правительства в целом является борьба с коррупцией. Источник: https://censor.net.ua/n3171491
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еще один правоохранительный орган? а я думал приоритетом МО должно быть, чтобы наша армия становилась сильнее и защищала нас от врага. А борьба с коррупцией -это хорошо, но должно идти параллельно.
Лучше бы обьяснил, что такое закупки по стандартам НАТО!
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да очередной зележопый пестешь - какие там нафик "стандарты"?
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не скажИте, батенька, не скажИте!
основные антико-ко-коррупционисты:
квартирыч - 500 000 в месяц
найемыч - 350 000 в месяц.

у борцунов не такие уж плохие результаты
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Dubinsky.pro, [23.01.20 14:06]
Кстати, по этому списку товарищей из набсовета УЗ, сдавших стратегическую (в том числе, в оборонном смысле) украинскую железную дорогу немецким партнерам России и Путина (по всяким «Северным потокам» и прочим многомиллиардным штукам). В нем, помимо кучки соросят, любопытна личность Адомаса Аудицкаса.
Аудицкас вообще случайно попал в Набсовет УЗ. Изначально в Украину из Литвы, где он занимался распилом литовской госсоббственности в тамошнем Агентстве по приватизации и подрабатывал лоббизмом, его притащил старый товарищ и партнер - «любимый» всеми нами международный аферист Свинайварас Абромавичус.
Аудицкас был у него мальчиком на побегушках в Минэкономики - отвечал за контакты с представителями литовского бизнеса, которые хотели зайти в Украину в обход стандартных правил и процедур, надеясь на протекцию Абромавичуса (который был в то время министром экономики). Затем, когда Свинавараса ушли из Кабмина, Аудицкас там как-то удержался, предлагая всем чиновникам услуги по «Обилечиванию» литовских бизнесменов, пытающихся завести инвестиции в Украину.
Летом режим Порошенко окончательно пал (уже после парламентских выборов), вместе со старым правительством, на котором паразитировал Аудицкас. И литовец отчаянно пытался пристроится хоть на сколько-нибудь хлебное местечко. Стать членом Набсовета Нафтогаза Украины или УЗ стало его идеей-фикс.
И вот, отставка правительства Гройсмана уже была проголосована, Грося дела сдал, плотно и мощно отметил с коллегами завершение работы в Кабмине, вещи его из кабинета были уже вывезены, и он собирался уходить (навсегда). Но тут к нему зашёл Аудицкас, и взмолился: мол, все вы уходите, но вам есть чем заняться, а я тут столько проработал в Украине с вами, но мне теперь просто не на что жить!
Я маленький, пожалейте, помогите (Аудицкас действительно низкого роста. И канва его просьбы реальна, это не шутка!). Бухой Гройсман смахнул скупую слезу и подписал текст решения о назначении Аудицкаса в Набсовет УЗ, который литовец заботливо принёс с собой в папочке.
Это был, как говорят в КМ, исторически последний документ, который Гройсман подписал как премьер. Такая вот прощальная какашка для всех украинцев (не только для 73%, но и для всех остальных тоже).
Кушай-те.
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Тяжело будеть генералам и комбригам.Как прожить?
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І хто їх буде садити? Скільки там до тієї весни залишилося?
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Щось я стрємаюсь - щоб не сталось так як з промисловістю.
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"...приоритетом деятельности оборонного ведомства...является борьба с коррупцией."

У банды тупых оманских ишаков вообще мозги выдуло на курортах? Основные задачи МОУ-обеспечение функционирования, боевой и мобилизационной готовности, боеспособности и подготовки Вооружённых Сил к выполнению положенных на них функций и задач!!!!!!!!!!!!!
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бл неделю Наем криком кричит производства-распродавать надо!!!!!!!?
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Ну эт все понятно. Кто контролировать будет? Тот, кто и сейчас у армии крадет.
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Кто-кто. Игорь Валерьич. Чем не контролер?
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