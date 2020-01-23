 Подготовка оборонного заказа в этом году проходит по новым стандартам, - Загороднюк

По словам министра, впервые в истории Украины Минобороны вводит систему внутреннего контроля по стандартам НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, он подчеркнул, что приоритетом деятельности оборонного ведомства и правительства в целом является борьба с коррупцией.

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"Кто знает - понимают, что мы не на словах, а на деле боремся с таким явлением как коррупция. Одна из важных тем - это закупки. Большое количество средств неэффективно расходовалось или расхищалось именно на закупках. Сейчас мы готовим новый закон, изменили процессы закупки, изменили команды, которые занимаются закупками. Подготовка ГОЗ в этом году происходит по новым стандартам. Работа идет, и я считаю, что через полгода-год мы уже увидим существенную разницу", - отметил Загороднюк.