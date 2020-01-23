 10% Дорожного фонда власти областей не смогли потратить на дороги, - Голик

Об этом на своей странице в Facebook cообщил советник премьер-министра Юрий Голик.

Он напоминает, что 35% Дорожного Фонда идут именно на ОГА на ремонт и содержание дорог, находящихся у них на балансе - это дороги областные и сельские - и до 20% может быть ими использовано на ремонт дорог внутри населенных пунктов. В 2019 году эта сумма была 14,6 млрд грн. В 2020 году эта сумма будет 22 млрд грн.

Согласно опубликованным Голиком данным, лучшие области по показателю "Максимальное использование Дорожного Фонда" - Сумская, Хмельницкая и Харьковская. Худшие области по этому же показателю: Черновицкая - не использовано 39% или 90 млн грн Дорожного Фонда, Кировоградская - не использовано 34,55% или 164 млн грн Дорожного Фонда, и Житомирская - не использовано 24,4% или 189 млн грн Дорожного Фонда.

Лидеры по использованию капитального ремонта в 2019-м году: г. Киев - 100%, Днепропетровская ОГА - 84%, а также Ивано-Франковская ОГА - 83,6%. Лидеры по использованию различных видов текущих ремонтов: Сумская ОГА - 100%, Тернопольская ОГА - 100%, и Винницкая ОГА - 99,75%.

Советник премьера также отметил показатели статистики, которые свидетельствуют о скорости траты денег Дорожного Фонда областными администрациями в декабре.

"15% всего Дорожного Фонда или 2,3 млрд грн потрачено ОГА в декабре. Много вы видели дорожных работ в декабре? Остатки Дорожного Фонда были у ОГА и по состоянию на 30.11, но они не использовались. Откуда такие траты в декабре? Согласно закрытых актов выполненных работ. Почему они не были закрыты раньше, если деньги были? Что это за работы, акты по которым закрывались в декабре? Обслуживание дорог в виде уборки снега? Могло бы так быть, но не было у нас обильных снегопадов в декабре", - подчеркнул Голик.

Как отмечал советник премьера ранее, Верховная Рада проголосовал за основу и в целом два Закона - 2660 и 2661, позволяющие Укравтодору привлечь 20 млрд грн на ремонт дорог.