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 Политика Украины, Общество
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Все про:дороги (1883) Голик Юрий (61)

 10% Дорожного фонда власти областей не смогли потратить на дороги, - Голик

В прошлом году областные администрации не смогли использовать 1,476 млрд гривен из Дорожного фонда, что составляет 10% от его годового объема.

Об этом на своей странице в Facebook cообщил советник премьер-министра Юрий Голик.

Он напоминает, что 35% Дорожного Фонда идут именно на ОГА на ремонт и содержание дорог, находящихся у них на балансе - это дороги областные и сельские - и до 20% может быть ими использовано на ремонт дорог внутри населенных пунктов. В 2019 году эта сумма была 14,6 млрд грн. В 2020 году эта сумма будет 22 млрд грн.

10% Дорожного фонда власти областей не смогли потратить на дороги, - Голик 01

Согласно опубликованным Голиком данным, лучшие области по показателю "Максимальное использование Дорожного Фонда" - Сумская, Хмельницкая и Харьковская. Худшие области по этому же показателю: Черновицкая - не использовано 39% или 90 млн грн Дорожного Фонда, Кировоградская - не использовано 34,55% или 164 млн грн Дорожного Фонда, и Житомирская - не использовано 24,4% или 189 млн грн Дорожного Фонда.

Лидеры по использованию капитального ремонта в 2019-м году: г. Киев - 100%, Днепропетровская ОГА - 84%, а также Ивано-Франковская ОГА - 83,6%. Лидеры по использованию различных видов текущих ремонтов: Сумская ОГА - 100%, Тернопольская ОГА - 100%, и Винницкая ОГА - 99,75%.

Советник премьера также отметил показатели статистики, которые свидетельствуют о скорости траты денег Дорожного Фонда областными администрациями в декабре.

"15% всего Дорожного Фонда или 2,3 млрд грн потрачено ОГА в декабре. Много вы видели дорожных работ в декабре? Остатки Дорожного Фонда были у ОГА и по состоянию на 30.11, но они не использовались. Откуда такие траты в декабре? Согласно закрытых актов выполненных работ. Почему они не были закрыты раньше, если деньги были? Что это за работы, акты по которым закрывались в декабре? Обслуживание дорог в виде уборки снега? Могло бы так быть, но не было у нас обильных снегопадов в декабре", - подчеркнул Голик.

Как отмечал советник премьера ранее, Верховная Рада проголосовал за основу и в целом два Закона - 2660 и 2661, позволяющие Укравтодору привлечь 20 млрд грн на ремонт дорог.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3171490
 
 
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Бо немає вже що ремонтувати , дороги тіп топ.
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Не могут освоить деньги не только на дороги, но и на строительство, другие сферы, даже на оборонзаказ, итд...
А почему?
А просто потому, что у нас уже нет необходимого количества специалистов и квалифицированных рабочих... лучшие уже выехали за границу на заработки... остаются неквалифицированные... и те, кто не хочет за копейки работать...
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гігант думки, що не тема, а воно про еміграцію... Ти там було? Радощі проживання на собі відчув? Та про що я з приплюснутим, стогни далі.
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"класна" статистика, а по суті питання та без натяків про 15% у грудні- СЛАБО? Чи для цього форумчани існують?

1) тримали кошти заради відсотків;
2) створили всі перепони для чужих, але велкам своїм, що не в змозі фізично осилити такий пиріг;
3) ваші доповнення
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