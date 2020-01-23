EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  1167  12
Все про:обстрел (8625) терроризм (18174) Донбасс (20505) Офис генерального прокурора (49)

 Террористу "ЛНР" сообщено о подозрении в артобстреле Счастья, - Офис Генпрокурора

Прокурор Офиса Генерального прокурора сообщил о подозрении руководителю артиллерийского подразделения "2 Отдельная гвардейская мотострелковая бригада 2 армейского корпуса Народной милиции" "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офис Генпрокурора.

Его подозревают в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней), ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

По данным следствия, указанный гражданин Украины 30 августа 2016, находясь на территории поселка Веселая Гора Луганской области, действуя умышленно, совместно с другими участникам террористической организации "ЛНР" и представителями ВС РФ осуществил артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры и гражданского населения города Счастье Луганской области.

В результате указанных действий погиб 1 гражданский, разрушены и повреждены 23 неподвижных объекта гражданской инфраструктуры и 5 транспортных средств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль наполняет людьми новый "обменный фонд" на территории ОРДЛО, - "Восток-SOS"

Источник: https://censor.net.ua/n3171486
 
 
 Топ комментарии
 
А є прізвище у цього сепара?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Удивило, не часто в последнее время...
 показать весь комментарий
 
 
Этой обезьяне ничего не угрожает . Если поймают - обменяют на 10 ЛЮДЕЙ .
 показать весь комментарий
 
 
Якщо повідомили про підозру, то мабуть зловили.
 показать весь комментарий
 
Ошибаешься. Скорее 10 таких как он обменяют на 1 таксиста.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх