EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  3872  36
Все про:Киев (18467) перепись населения (77) Дмитрий Дубилет (69)

 В Киеве проживает одна десятая населения Украины, - данные электронной переписи

Согласно данным так называемой электронной переписи в Киеве проживает 3,7 миллиона человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"В городе Киев живет 3,7 миллиона человек. Кстати, меня это поразило, я почему-то думал, что будет меньше", - сказал Дубилет в ходе презентации переписи.

В частности, 1,712 млн населения столицы составляют мужчины, а 1,992 млн – женщины.

Вместе с областью, в которой живет 2,289 млн человек, на Киевщине проживает 5,989 млн человек, что составляет 16% от общего населения страны.

Кроме того, в Винницкой область проживает 1,331 млн человек, в Волынской – 0,903 млн, в Днепропетровской – 3,230 млн, в Донецкой (подконтрольная часть) – 1,981 млн, в Житомирской – 1,062 млн, в Закарпатской – 0,924 млн, в Запорожской – 1,656 млн, в Ивано-Франковской – 1,125 млн, в Кировоградской – 0,826 млн, в Луганской (подконтрольная часть) – 1,127 млн, во Львовской – 2,290 млн, в Николаевской – 1,053 млн, в Одесской – 2,347 млн, в Полтавской – 1,227 млн, в Ровенской – 0,943 млн, в Сумской – 0,932 млн, в Тернопольской – 0,763 млн, в Харьковской – 2,795 млн, в Херсонской – 0,913 млн, в Хмельницкой – 1,024 млн, в Черкасской – 1,088 млн, в Черновицкой – 0,727 млн и в Черниговской области – 0,912 млн человек.

Данные оценки численности присутствующего населения являются по состоянию на 1 декабря 2019 года. Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Население Украины составляет 37,289 млн человек, - данные электронной переписи. ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3171485
 
 
 Топ комментарии
 
Київ - не гумовий!
Куди ви лізете, бл...!
 показать весь комментарий
 
У тебя лично две симки? Ну, так тебя дуб-билет два раза посчитал. А бабку в селе - один раз. А соседку ее, 70 лет, ноль раз. Потому что дурак.
 показать весь комментарий
 
В любом даже забитом селе или хуторе у всех есть мобилы, это факт.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не переживай, просто Дубилет - дурак. Считали количество SIM-карт, а в Киеве их у каждого несколько штук. А в провинции, наоборот, не у каждого есть телефон, и не говоря уже о нескольких сим-картах. Итого - цифры для Киева получились завышенные. Считать нужно уметь, а узеленские тупые поголовно.
 показать весь комментарий
 
 
В любом даже забитом селе или хуторе у всех есть мобилы, это факт.
 показать весь комментарий
 
 
1. Старики
2. Дети

У многих, но не у всех, это раз. И уж точно, количество сим-карт на одного человека в Киеве и в сельской местности разное. Считать нужно уметь, а Дубилет дурак, и не умеет.
 показать весь комментарий
 
Просто в Киеве туева хуча контор, интернет-лавок и прочего "малого" бизнеса, а равно и ЧП-шников с 3-4 (а то и больше) служебными номерами на каждую единицу.
По SIM-кам считать нельзя однозначно.
 показать весь комментарий
 
 
У нас традиційно у всіх по два номера- ******** і київстар. Саме смішне що в половині села лове одне, а в другій половині, у яру- друге.
 показать весь комментарий
 
 
не удивительно, спасибо предыдущим президентам, которые довели до этого
 показать весь комментарий
 
 
Всі бази даних по реєстрації, автомобільних правах, ув'язнених, військових, користувачів різними послугами і т.д. і т.п. є. Порахує будь-який студент.
 показать весь комментарий
 
 
Не каждый студент догадается, не каждому доступ дадут. Далее, в двух разных реестрах одни и те же фамилии могут быть по разному записаны. Подсчитать людей нужно уметь, а зеленая слизь не умеет вообще ничего.
 показать весь комментарий
 
Все реестры составляются по номерах документов. От детей - свидетельства о рождении - до взрослых - паспорта и податковый код, карточки соцстраха. Пенс. удостоверение. Ума то - умение работать с базами данных.
 показать весь комментарий
 
Ты за зеленую слизь голосовал? Оно и видно. Они тоже так думали: чего там, государством управлять. Ума то. В результате, дыра в экономике. Еще раз тебе говорю: подсчитать население, даже по номерам документов, большая работа. Нужны мозги. Которых нет у дуб-билетов.
 показать весь комментарий
 
 
Вот это я прочитал - и вообще не понял, к чему ты эту пустоту накалякал из дыры у тебя в голове. Ты хотел сказать, что Украина сколько-нибудь развивалась, а она перестала развиваться? Какая дыра в экономике, если экономики, считай, нет? В ней сплошная дыра с развала совдепии. Те олигархические предприятия, которые вырасли путём воровства совдеповских предприятий - это остатки совдеповской экономики, вырасшие за счет прямого разворовывания государства. Вот это и есть экономика, или то, что называется экономикой Украины. В остальном, Украина не развивается уже многие десятилетия. Зеленский в этом виноват? Нет. Он даже не лидер, а проект теневых олигархоструктур. Похоже, неудачный, в смысле как для государства.
 показать весь комментарий
 
А, порохобот. При мародере уехали из страны 4 миллиона, как целый Киев
 показать весь комментарий
 
А кому охота сидеть в селе без работы или работать за шиши в райцентре?Вот и едут в Киев.
 показать весь комментарий
 
 
Одна из причин, почему многие стремяться в столицу, кроется в том, что зарплаты в Киеве больше чем в других городах и областях...
Согласно Укрстата, средняя зарплата в Киеве - 15 тысяч, по Украине - 10 тысяч, а в какой нибудь Черновицкой области или Черниговской вообще - 7-8 тысяч.
 показать весь комментарий
 
 
тому що споживачів товарів-послуг більше.
 показать весь комментарий
 
Да хирня эта их перепись.
Просто в Киеве у каждого по несколько мобилок, а в сёлах и райцентрах ещё полно народа без них.
Не во всех райцентрах есть даже фирменные центры операторов мобильной связи.
Даже в довольно больших типа Чертков нет магазина лайф.
А дети, а глубокие пенсионеры?
Если учесть умственные развитие студентов могилянки, которые поголовно из забитых сел, там нет и электричества, потому, как они даже книжек никогда не читали
 показать весь комментарий
 
Да, ладно вам... Мобила у любого есть в этой стране, даже у ребёнка или старого пенсионера...
И при чём тут магазин Лайф, если есть полно везде Водафон (МТС) и Киевстар...
У меня лично две симки - Водафон и Киевстар.
У меня в семье и у меня и у жены и у ребёнка (9 лет) есть мобилы. И у родителей по мобиле. И так у всех граждан.
 показать весь комментарий
 
 
У тебя лично две симки? Ну, так тебя дуб-билет два раза посчитал. А бабку в селе - один раз. А соседку ее, 70 лет, ноль раз. Потому что дурак.
 показать весь комментарий
 
 
Ну и на хрена мне водафон или Киевстар, если в лайф тарифы в два раза ниже?
И поинтересуйтесь таки.
Нет у многих мобильных.
Теща моя освоила, а тесть, связан всю жизнь с техникой - не освоил.
Детям часто не покупают телефоны, потому как старшеклассники у них забирают.
А бабки, торгующие творогом и яйцами в большинстве тоже их не имеют
 показать весь комментарий
 
А тесть не потому, что совсем тупой, просто с пальцами проблемы и не может на мобилке кнопки нажимать.
 показать весь комментарий
 
у лайфа есть такой тариф?
https://kyivstar.ua/uk/mm/tariffs/arhive/online3g?mk=true

У Києві проживає одна десята населення України, - дані електронного перепису - Цензор.НЕТ 3260
 показать весь комментарий
 
этот тариф у одного из тысячи,
киевстар ублюдки жадные,
я раз от них ушёл, так они опять, мрази,
пристали как говно,
думаю куда с номером переехать вместе,
пусть их щоряна болт чмокает
 показать весь комментарий
 
Скажу тебе по секрету, что у лайфа за 60 грн - 20 Гб траффика, 500 минут на любые номера, включая и возможность звонить на городские телефоны, как на мобильные, а не за 3 грн минута.
Потом, получающие 1400 грн пенсии не будут тратить ни 100 грн на Киевстар, ни 60 на лайф, а купят бутылку водки.
 показать весь комментарий
 
Кстати, в Киеве покрытие лайф лучше, чем Киевстар, чему был очень удивлен.
На участке городской электрички от сырца до Вышгородской у Киевстар нет покрытия, у лайф есть.
А про фирменные магазины упомянул по той причине, что перенести номер на другого оператора можно посетив его магазин с паспортом и кодом(если переносишь первый раз).
 показать весь комментарий
 
Ну куда инвесторов заводить, в половине западных областей и по миллиону нет... Очевидно что они уже давно свалили. Кстати по Киевской области может быть значительно больше людей, в кооперативах люди живут без регистрации.
 показать весь комментарий
 
Дубилет по прежнему жгёть кухарок.Целый день.
 показать весь комментарий
 
(голосом Понамаренко) Як тебе не любити , Києве мій.. !)
 показать весь комментарий
 
 
В моїй Волині вже менше мільйона... Напевно і мені вже треба валити...
 показать весь комментарий
 
Ну нельзя вот это называть "переписью". Что такое "перепись" и каковые ее критерии (ни один по сути не соблюден) четко определяет ООН.

А насчет того, что столько людей в Киеве, так это весьма печально - типично латиноамериканский тип экономики.
 показать весь комментарий
 
 
Це і зрозуміло. У столицю, як до неньки, приїжджає багато людей з усіх куточків України. В Київі багато грошей, в Києві багато можливостей
 показать весь комментарий
 
 
Самая большая Днепропетровская. Страшно подумать, если бы ее не отстояли в 2014-м
 показать весь комментарий
 
А що всі так переживають.Вам що мало людей?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх