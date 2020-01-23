 В Киеве проживает одна десятая населения Украины, - данные электронной переписи

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
"В городе Киев живет 3,7 миллиона человек. Кстати, меня это поразило, я почему-то думал, что будет меньше", - сказал Дубилет в ходе презентации переписи.
В частности, 1,712 млн населения столицы составляют мужчины, а 1,992 млн – женщины.
Вместе с областью, в которой живет 2,289 млн человек, на Киевщине проживает 5,989 млн человек, что составляет 16% от общего населения страны.
Кроме того, в Винницкой область проживает 1,331 млн человек, в Волынской – 0,903 млн, в Днепропетровской – 3,230 млн, в Донецкой (подконтрольная часть) – 1,981 млн, в Житомирской – 1,062 млн, в Закарпатской – 0,924 млн, в Запорожской – 1,656 млн, в Ивано-Франковской – 1,125 млн, в Кировоградской – 0,826 млн, в Луганской (подконтрольная часть) – 1,127 млн, во Львовской – 2,290 млн, в Николаевской – 1,053 млн, в Одесской – 2,347 млн, в Полтавской – 1,227 млн, в Ровенской – 0,943 млн, в Сумской – 0,932 млн, в Тернопольской – 0,763 млн, в Харьковской – 2,795 млн, в Херсонской – 0,913 млн, в Хмельницкой – 1,024 млн, в Черкасской – 1,088 млн, в Черновицкой – 0,727 млн и в Черниговской области – 0,912 млн человек.
Данные оценки численности присутствующего населения являются по состоянию на 1 декабря 2019 года. Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.
Куди ви лізете, бл...!
2. Дети
У многих, но не у всех, это раз. И уж точно, количество сим-карт на одного человека в Киеве и в сельской местности разное. Считать нужно уметь, а Дубилет дурак, и не умеет.
По SIM-кам считать нельзя однозначно.
Согласно Укрстата, средняя зарплата в Киеве - 15 тысяч, по Украине - 10 тысяч, а в какой нибудь Черновицкой области или Черниговской вообще - 7-8 тысяч.
Просто в Киеве у каждого по несколько мобилок, а в сёлах и райцентрах ещё полно народа без них.
Не во всех райцентрах есть даже фирменные центры операторов мобильной связи.
Даже в довольно больших типа Чертков нет магазина лайф.
А дети, а глубокие пенсионеры?
Если учесть умственные развитие студентов могилянки, которые поголовно из забитых сел, там нет и электричества, потому, как они даже книжек никогда не читали
И при чём тут магазин Лайф, если есть полно везде Водафон (МТС) и Киевстар...
У меня лично две симки - Водафон и Киевстар.
У меня в семье и у меня и у жены и у ребёнка (9 лет) есть мобилы. И у родителей по мобиле. И так у всех граждан.
И поинтересуйтесь таки.
Нет у многих мобильных.
Теща моя освоила, а тесть, связан всю жизнь с техникой - не освоил.
Детям часто не покупают телефоны, потому как старшеклассники у них забирают.
А бабки, торгующие творогом и яйцами в большинстве тоже их не имеют
https://kyivstar.ua/uk/mm/tariffs/arhive/online3g?mk=true
киевстар ублюдки жадные,
я раз от них ушёл, так они опять, мрази,
пристали как говно,
думаю куда с номером переехать вместе,
пусть их щоряна болт чмокает
Потом, получающие 1400 грн пенсии не будут тратить ни 100 грн на Киевстар, ни 60 на лайф, а купят бутылку водки.
На участке городской электрички от сырца до Вышгородской у Киевстар нет покрытия, у лайф есть.
А про фирменные магазины упомянул по той причине, что перенести номер на другого оператора можно посетив его магазин с паспортом и кодом(если переносишь первый раз).
А насчет того, что столько людей в Киеве, так это весьма печально - типично латиноамериканский тип экономики.