 Апелляционный суд отправил фигурантку дела об убийстве Шеремета Инну Грищенко (Пуму) под домашний арест, - адвокат. ФОТО

Об этом сообщила адвокат Алена Помазановская, передает Цензор.НЕТ.

"У нас сегодня реально "Добрый день"!!! Многие поддерживали и верили, и все-таки реально!!! Резолютивная часть решения суда:

"Апелляционную жалобу защитников Помазановской и Широковского удовлетворить, Грищенко Инну Петровну освободить в зале суда, меру пресечения изменить на домашний арест", - сообщила она.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

По словам МВД, в деле Шеремета супруги Грищенко фигурируют как лица, владеющие информацией: "Не исключаем, что они станут подозреваемыми".

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.