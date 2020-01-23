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 Политика Украины
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Все про:домашний арест (66) Грищенко Инна (10)

 Апелляционный суд отправил фигурантку дела об убийстве Шеремета Инну Грищенко (Пуму) под домашний арест, - адвокат. ФОТО

Обвиняемую в подготовке убийства бизнесмена в Косиве Инна Грищенко, которую следствие по делу об убийстве Павла Шеремета рассматривает как источник информации, отпустили под домашний арест.

Об этом сообщила адвокат Алена Помазановская, передает Цензор.НЕТ.

"У нас сегодня реально "Добрый день"!!! Многие поддерживали и верили, и все-таки реально!!! Резолютивная часть решения суда:
"Апелляционную жалобу защитников Помазановской и Широковского удовлетворить, Грищенко Инну Петровну освободить в зале суда, меру пресечения изменить на домашний арест", - сообщила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время обыска у Пумы (Грищенко) я была понятой. Там меня "срисовали" как идеально подходящую для обвинения, - Дугарь

Апелляционный суд отправил фигурантку дела об убийстве Шеремета Инну Грищенко (Пуму) под домашний арест, - адвокат 01
Апелляционный суд отправил фигурантку дела об убийстве Шеремета Инну Грищенко (Пуму) под домашний арест, - адвокат 02

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

По словам МВД, в деле Шеремета супруги Грищенко фигурируют как лица, владеющие информацией: "Не исключаем, что они станут подозреваемыми".

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3171484
 
   
 Топ комментарии
 
Хоч не велика, але перемога над зєтварями.
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Да, нужно аккуратне по телефону говорить, хотя финал этого лицедейства власти очевиден, очередной, жидкий обсирон...
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Хоч не велика, але перемога над зєтварями.
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Почався відступ реакціонерів. Сподіваюся, він буде посилюватися і перерости у втечу.
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Ты не понял до сих пор? Тебе сказали, ...какая разница!?... Твой през в кипе и ярмолке под стеной плача, заплачь вместе с ним.
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Для начала ингуш,не чеченец.А потом набери Тимур Тумгоев и прочитай,а потом спрашивай с наивностью.
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Почитав. Пишеться що доказів що воював він не надав. В списках батальйону не значився.
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Quid pro uo: вынь бревно из глаза и "перестань покать, как попугаи, по поводу и без повода"...
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Да, нужно аккуратне по телефону говорить, хотя финал этого лицедейства власти очевиден, очередной, жидкий обсирон...
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Петикам надо к проктологу или терапевту. Цвет должен быть другим. Например, как на Петиных знаменах...
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"Пізно, Шуро, пити Боржомі, коли печінка відвалилася". (С)
Терпи, зебілчику. Це лише початок.
Апеляційний суд відправив фігурантку справи про вбивство Шеремета Інну Грищенко (Пуму) під домашній арешт, - адвокат - Цензор.НЕТ 5452
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что и следовало ожидать- вср*лись Апелляционный суд отправил фигурантку дела об убийстве Шеремета Инну Грищенко (Пуму) под домашний арест, - адвокат - Цензор.НЕТ 8782
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Це означає, що залізних доказів у звинувачення нема.
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Зато какая пресс конфернция была, какой грим, софиты, какой пламенный текст, браво, бравоо!!!
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Президент недалёкий поэтому легко был разведен Аваковым
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Тот президент.хоть одну книгу за жизнь прочёл? Или всю жизнь кривлялся и корчился?
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Або, як варіант, що вона погодилась обмовити інших в обмін на звільнення.
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шо щас? Пуму й не звинувачували за Шеремета, вона була "істочніком" для звинувачення.
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Не буду спорить, не в теме, но она с мужем проходила по делу об убийстве какого то комерса в другой области. А теперь вот так.
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Ну да. По Пуме и ее мужу сочинили обвинение в заказном убийстве комерса. И тогда же делались вскользь намеки что она "сдала подельников" типа по убийству Шеремета. Теперь ее отпускают а "фигуранты" по Шеремету как сидели в СИЗО так и сидят... Вот так.
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Це означає що їх нема ніяких,інакше б не випустили.
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террористов,сепаров,садистов и убийц отпускают,меняют,условки дают,под личное обязательство,на поруки таким-же мразям...
а ветеранов и волонтеров-под арест.и похер шо домашний.судьишки знают что эти не сбегут в соседнюю страну...
соевая политика по ветеранам/волонтерам и сепарам/коллаборантам превзошла себя,и стала-зеленой проблемой всего народа.
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Повністю згоден , ставлення до вмотивованих українських воїнів (страх , що переходить в ненависть) абсолютно однакове і в Пе-Бариги , і у Зе-Клоуна .
"Недостатньо гуманно ставились до ворога " , "Дрючки ворогу в дупу засували" - пєтя такого не пробачає , та й вова їх боїться - бо і пєтя , і вова справедливо очікують дрючка в дупу з монтажною піною за неспротив ворогу .
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влучно:"до вмотивованих українських воїнів"
ссуться не тільки пе та зе,бебебеков,рінат,мертвечук також .

тому це проблема для всього народу.вмотивованої частини.
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Почалося!
А потім ця злочинниця взагалі десь дінеться.
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Андруша смитницкий решил.Потому что воевала за Украину.У этой ватной падали,кто против **********-тот враг.
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нормальная женщина за 5 раз судимого рецидивиста замуж не выйдет.
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Що тепер можна говорити тим, хто хоче кидати політичних опонентів без доказів, а тільки за їхні переконання?
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Пєтя знищив добровольчий рух , вова нищить тих , кого не встиг згноїти пєтя . Немає чого цим двом казати , монтажна піна і болгарка скажуть все за мене .
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Головне, що ти проти Зе, а Пєтя вже старе. Думай, що тепер буде далі з Україною, бо Зе більш небезпечний за Пєтю.
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аваков должен скушать свою шляпу

Министр внутренних дел Арсен Аваков незадолго до брифинга написал в Facebook: "Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела!".
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Через несколько месяцев будет всеобщее недоумение, как она вообще могла попасть на скамью обвиняемых.
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Прошу, не называй зелерастов "владой"
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А твоя влада путерасти, пуйломовний півник?
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Що я можу зробити, якщо ти -зелупень??? Ще поЗЕлупайсь, курочка...
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Ти ж путераст і я тобі нічого не кажу. Путераст то й гаразд.
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Это как так то? На них же хотели повесить убийство изначально, и ещё попытку убийства какого-то бизнесмена. Значит то всё было аваковским фейком?
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...мутка эта, непонятно для чего задуманная мудаками нынешними напрочь безмозглыми, разваливается на глазах...кто же и как ответит за унижение Патриотов, от нех делать закрывших женщин на все Новогодние и Рождественские Праздники еще и дерьмом обильно поливши...и музыканта туда же за компанию?!!!
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А коли ще почнуть вилазити факти про катування на допитах...
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Жалюгідний спектакль. Починається злив Апеляційний суд відправив фігурантку справи про вбивство Шеремета Інну Грищенко (Пуму) під домашній арешт, - адвокат - Цензор.НЕТ 4518
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фейк на фейке и фейком погоняет... клолуны...зеленые
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