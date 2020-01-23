 Апелляционный суд отправил фигурантку дела об убийстве Шеремета Инну Грищенко (Пуму) под домашний арест, - адвокат. ФОТО

Об этом сообщила адвокат Алена Помазановская, передает Цензор.НЕТ.
"У нас сегодня реально "Добрый день"!!! Многие поддерживали и верили, и все-таки реально!!! Резолютивная часть решения суда:
"Апелляционную жалобу защитников Помазановской и Широковского удовлетворить, Грищенко Инну Петровну освободить в зале суда, меру пресечения изменить на домашний арест", - сообщила она.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
По словам МВД, в деле Шеремета супруги Грищенко фигурируют как лица, владеющие информацией: "Не исключаем, что они станут подозреваемыми".
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Терпи, зебілчику. Це лише початок.
а ветеранов и волонтеров-под арест.и похер шо домашний.судьишки знают что эти не сбегут в соседнюю страну...
соевая политика по ветеранам/волонтерам и сепарам/коллаборантам превзошла себя,и стала-зеленой проблемой всего народа.
"Недостатньо гуманно ставились до ворога " , "Дрючки ворогу в дупу засували" - пєтя такого не пробачає , та й вова їх боїться - бо і пєтя , і вова справедливо очікують дрючка в дупу з монтажною піною за неспротив ворогу .
ссуться не тільки пе та зе,бебебеков,рінат,мертвечук також .
тому це проблема для всього народу.вмотивованої частини.
А потім ця злочинниця взагалі десь дінеться.
Министр внутренних дел Арсен Аваков незадолго до брифинга написал в Facebook: "Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела!".