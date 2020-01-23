 Оккупанты на Донбассе обустраивают огневые позиции вблизи домов граждан, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки.
В частности, заранее оборудованные временные огневые позиции артиллерии и минометов оккупанты обсутраивают в окрестностях населенных пунктов в непосредственной близости от гражданских объектов.
В то же время для повышения эффективности применения артиллерии и минометов в соединениях и частях российско-оккупационных войск систематически проводятся учебные сборы с корректировщиками минометных (артиллерийских) расчетов под руководством кадровых военнослужащих ВС РФ.
Ведь разведение ж. Ведь миру-мир. Ведь перестать стрелять. Ведь понять и простить. Ведь ночные звонки ЗЕ ***** и тайные встречи в Омане.
Неужели величайшего политика известной нам Вселенной ЗЕ просто кинули через буй?
Или он знал и знает, что так будет и сознательно и целенаправленно сдавал территории и интересы Украины ради пиара?
а где ж им их еще обустраивать? не в чистом же поле
х.ло сказал - за спинами женщин и детей и пусть попробует кто-то стрельнуть - они его услышали, с*ки