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 Оккупанты на Донбассе обустраивают огневые позиции вблизи домов граждан, - ГУР

Российско-оккупационные войска продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для осуществления провокационных обстрелов подразделений Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки.

В частности, заранее оборудованные временные огневые позиции артиллерии и минометов оккупанты обсутраивают в окрестностях населенных пунктов в непосредственной близости от гражданских объектов.

В то же время для повышения эффективности применения артиллерии и минометов в соединениях и частях российско-оккупационных войск систематически проводятся учебные сборы с корректировщиками минометных (артиллерийских) расчетов под руководством кадровых военнослужащих ВС РФ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171483
 
 
 Топ комментарии
 
Тю, здивували. Вони ще в 14 році шмаляли з житлових кварталів.
Оккупанты на Донбассе обустраивают огневые позиции вблизи домов граждан, - ГУР - Цензор.НЕТ 5294
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К новому перемирию готовятся и отводу украинских войск Оккупанты на Донбассе обустраивают огневые позиции вблизи домов граждан, - ГУР - Цензор.НЕТ 7652
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ничего удивительного!
а где ж им их еще обустраивать? не в чистом же поле
х.ло сказал - за спинами женщин и детей и пусть попробует кто-то стрельнуть - они его услышали, с*ки
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К новому перемирию готовятся и отводу украинских войск
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нада срочьна развадіть вайска! (банапард зєлєнскій, Київ 2019 р.)
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Да ладно. Да не может такого быть.

Ведь разведение ж. Ведь миру-мир. Ведь перестать стрелять. Ведь понять и простить. Ведь ночные звонки ЗЕ ***** и тайные встречи в Омане.

Неужели величайшего политика известной нам Вселенной ЗЕ просто кинули через буй?

Или он знал и знает, что так будет и сознательно и целенаправленно сдавал территории и интересы Украины ради пиара?
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Тю, здивували. Вони ще в 14 році шмаляли з житлових кварталів.
Оккупанты на Донбассе обустраивают огневые позиции вблизи домов граждан, - ГУР - Цензор.НЕТ 5294
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ничего удивительного!
а где ж им их еще обустраивать? не в чистом же поле
х.ло сказал - за спинами женщин и детей и пусть попробует кто-то стрельнуть - они его услышали, с*ки
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Помічники окупантів є не меншими ворогами , ніж самі окупанти . Якщо не переїхали на неокуповану територію - свідомо прикривають ворогів .
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как всегда они могут, а отвечать нельзя.
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какая разница! стал на лыжи в Давосе, оттолкнулся хорошо, и ты на месте, в Омане или Израиле.
Окупанти на Донбасі облаштовують вогневі позиції поблизу домівок громадян, - ГУР - Цензор.НЕТ 3427
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