 ЕС завтра подпишет соглашение о Brexit

Об этом сообщил 23 января во время брифинга в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.
"24 января президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем подпишет соглашение о выходе Объединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии с ЕС и Европейского сообщества по атомной энергии", - сообщил спикер.
Точное время подписания соглашения будет сообщено несколько позже.
Королева Великобритании Елизавета II подпишет документ в четверг, 23 января.
Палата лордов парламента Великобритании 22 января дала согласие на одобрение соглашения о Brexit, которое позволяет выход страны из ЕС по соглашению 31 января.
29 января Европарламент соберется для обсуждения и ратификации соглашения.
Процесс ратификации будет завершен в течение следующей недели до финальной даты выхода Британии из ЕС 31 января.
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