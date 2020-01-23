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 Экономика, Общество
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Все про:птицы (36) Евросоюз (12746) Госпродпотребслужба (143)

 ЕС временно приостановил импорт из Украины мяса птицы, - Госпродпотребслужба

Европейский союз временно приостановил импорт из Украины мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, ссылаясь на данные, поступившие в службу от Европейской Комиссии 22 января.

По информации Госпродпотребслужбы, яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают.

"Украина в соответствии с международными обязательствами как член Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации охраны здоровья животных безотлагательно, на опережение предупредила своих международных торговых партнеров об обнаружении случая гриппа птицы. Украинские мероприятия по контролю и ликвидации гриппа птицы признаны эквивалентными тем, которые осуществляются странами-членами ЕС. Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, данное решение ЕС является ошеломляюще неожиданным для украинской стороны", - заявили в ведомстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине зафиксирован случай птичьего гриппа, первый в 2020 году, - Госпродпотребслужба

Как сообщалось, 18 января на промышленном предприятии "Хутор" (Винницкая обл.) зарегистрирована гибель птицы. Лабораторные исследования установили диагноз "грипп птицы" типа А, субтипа H5.

Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссии при Немировской райгосадминистрации решением от 20 января утвердила план ликвидации заболевания, определила границы эпизоотического очага, зоны защиты и надзора.

В эпизоотический очаг, кроме ЧП "Хутор", отнесены хозяйства ООО "Немиров-Подолье" и СООО "Колосок" (Бугаков, Немировского р-на). В зону защиты (3 км зона вокруг эпизоотического очага) отнесены девять населенных пунктов Немировского района, в зону наблюдения (10 км зона) вошли 23 населенных пункта этого же района.

По информации Госпродпотребслужбы в Винницкой области, в эпизоотическом очаге (в трех птицеводческих хозяйствах) насчитывается 116 тыс. голов птицы. По состоянию на 9:00 21 января в эпизоотическом очаге бескровным методом было умерщвлено и сожжено 22 тыс. голов птицы.

Согласно данным Госпродпотребслужбы, в январе 2020 года вспышки гриппа птицы были зарегистрированы в Польше, Словаки, Венгрии, Румынии, Чехии. В Украине это заболевание в последний раз фиксировалось в 2016 - в начале 2017 года.

По состоянию на начало 2020 года в домохозяйствах и предприятиях Украины содержится почти 220 млн голов птицы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171474
 
 
 Топ комментарии
 
Каждый день у зележопых все новые и новые пэрэмогы!
Каждый день!!!

слава Великому Кормчему...
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Величайший и Светлейший Лидер Современности - отец всех наших пэрэмог.
Если сомневаешься - смотри Г+Г.
Да смотри почаще! - а то насчет тебя, черта, быстро Баканову позвонят...
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угум... с Украины - на Украину... из Украины - в Украины...
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Гибридная Европа , со Птичьем Гриппом , без названных братьев не обошлось.
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Европейцы ценят здоровье своих граждан, поэтому и приостановили всякую зараженную муйню, которую погнали наши барыги в Европу...
А нам и такое сойдёт жрать, ведь нашим барыгам, олигархам насрать на украинцев... Для них в идеале, вообще, что бы большинство украинцев поздыхало... Им не нужно столько людей в Украине.
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та не стогни та тримай свою жовч при собі...

Шеф, все пропало, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!
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Боюсь, что есть еще один фактор, кроме "зараженной муйни". Попытка "власти" оказаться от таможенного союза с ЕС.
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Каждый день у зележопых все новые и новые пэрэмогы!
Каждый день!!!

слава Великому Кормчему...
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А Зеленский шо уже и куры продаёт?😀
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По версіі ********, Зеленский навіть шоколадом торгує)))
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вообще-то "шоколет" - иплет на иврите... стало быть, им и торгует...
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Не издевайтесь над больным- у него птичий грипп скорее всего.
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Величайший и Светлейший Лидер Современности - отец всех наших пэрэмог.
Если сомневаешься - смотри Г+Г.
Да смотри почаще! - а то насчет тебя, черта, быстро Баканову позвонят...
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Они тупые, как то мясо птицы, которое под запретом. Что не сделают - всё через жо пу. Зеленую жо пу.
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Гнать ту европу в шею. Их импорт идет безгранично, наш постоянно по какимто квотам и выдуманным ограничениям
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хер... ворам и коррупционерам, а не инвестиции из Европы или Америки
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Так з Оману ж інвестиції.Зеледент же за інвестиціями туди їздив
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Смотрящих, знающих по 5 языков, подготовили, оффшорные счета открыли - ждем барыг.
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Надеюсь, ненадолго. Одна из тех немногих отраслей пищепрома, где мы серьезные игроки.
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Я бы не сказал, что Украина впереди планеты всей.ЄС тимчасово призупинив імпорт з України м'яса птиці, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 1746
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І до чого це? "Рекордный спрос на активы EM: наши новейшие идеи рынка облигаций (Россия и EM)"
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Экспорт курятины из Украины в 2019 г. вырастет до рекордного уровня за 5 - на 26% до 400 тыс. т.
Об этом свидетельствуют данные отчета USDA.
Согласно прогнозу, в 2020 г. поставки украинской курятины за границу составят 450 тыс. т.
В рейтинге мировых крупнейших экспортеров мяса птицы Украина занимает в настоящее время 4 место. Опережают Украину Бразилия, ЕС и Таиланд.

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Еще возражения будут?
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Фаберже ЕС временно приостановил импорт с Украины мяса птицы, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 7096 поки ще імпортуємо.Що буде далі-не відомо
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Слід призупинити приведення законів України у відповідність із законами ЄС - Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" заявив, що Україні слід тимчасово відмовитися від політики так званої "гармонізації законодавства" України із законодавством Європейського Союзу.

Джерело: Укрінформ із посиланням на виступ нардепа в Українському домі у Давосі

Пряма мова Арахамії: "Багато сусідніх країн тиснуть на нас, схиляючи до так званої "гармонізації законодавства". Однак, я вважаю, що для України це неправильно. Якщо слабша економіка об'єднується із сильнішою, то завжди залишатиметься слабшою, граючи за однаковими правилами.

Якщо ми гармонізуємося, то можемо стати найслабшою економікою у ЄС, чимось на кшталт Словенії. Будучи величезною державою, ми матимемо дуже малий вплив, оскільки правила гри вже існують.

Ці слова можуть бути не популярними у Європарламенті чи деінде, але ми мусимо зайняти якесь унікальне місце, поки не станемо сильнішими, й вже тоді можемо синхронізуватися".


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арахамию прекрасно поняли(нех языком трепать,"политик" бл)

"
Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил во время выступления в Украинском доме в Давосе 22 января: "Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой гармонизации законодательства. Однако я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам".
Позднее Арахамия заявил о том, что он является твердым сторонником евроинтеграции, а его слова о несвоевременности гармонизации украинского законодательства с законами ЕС не так истолковали. Источник: https://censor.net.ua/n3171437
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Формальна відмова - через нібито "пташиний грип" , А більше схоже на торгові війни , як із росією напередодні справжньої війни .
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Птичий грипп это очень серьезно, а не формальная причина. Дело в том, что люди так же могут им болеть.
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А ПОЧЕМУ О ПТИЧЬЕМ ГРИППЕ В УКРАИНЕ, Я УЗНАЮ ПО ЗАПРЕТАМ В ЭС???
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ЗЕперемога!!!

Ну что ЗЕленые обезьяны, нахозяйничали?
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нет,это называется сьездили,думали их там с распростертыми обьятиями и пирогами должны встречать нищебродов
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кушай теперь курочку арахамия
"Однако я считаю, что для Украины это неправильно..." арахамия
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Осталось умертвить и дожечь примерно 100тыс. курок.
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Скоро так званих спалених 22 тис курей піде на ковбасу а жир в соняшникову олію. І втюхаяють по магазинам як якісну..
Кожної зими здохлих курей так переробляють... А цих живих тим більше ніхто палити не буде
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арахамия говорящая дупа которой разрешено вещать от имени "слуг народа" и дупа очень тупая
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Та все простіше В Німеччині ціни на курятину нижчі ніж в Україні Питав у доньки (живе за 40 км від Франкфурта) ціни на курячі четверті в недорогому, але пристойному магазині 2,2 євро за кг. Помножте на курс.
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все еще проще-есть требования ЕС к товарам которые должны продаваться в союзе,есть квоты,а арахамия решил что Украина не член ЕС,но должна иметь какие то особые преференции,короче лучше бы шапки набирал халявные,чем помелом мести
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Питав вчора у доньки. Тим самим цікавився пару тижнів тому у племінника що живе в Познані - 6.6 злотих. Знову ж таки помножте на курс.
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Так все логічно, щоб була однакова ціна, нашу курку можна продавати в Німеччині на 20 відсотків, адже експортер повертає ПДВ.
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Це вже інвєстіциі,чи треба ще трошки зачекати ?
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Все инвесторы ждут праздничный оркестр - ЗЕ с роялем ,
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