 ЕС временно приостановил импорт из Украины мяса птицы, - Госпродпотребслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, ссылаясь на данные, поступившие в службу от Европейской Комиссии 22 января.
По информации Госпродпотребслужбы, яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают.
"Украина в соответствии с международными обязательствами как член Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации охраны здоровья животных безотлагательно, на опережение предупредила своих международных торговых партнеров об обнаружении случая гриппа птицы. Украинские мероприятия по контролю и ликвидации гриппа птицы признаны эквивалентными тем, которые осуществляются странами-членами ЕС. Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, данное решение ЕС является ошеломляюще неожиданным для украинской стороны", - заявили в ведомстве.
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Как сообщалось, 18 января на промышленном предприятии "Хутор" (Винницкая обл.) зарегистрирована гибель птицы. Лабораторные исследования установили диагноз "грипп птицы" типа А, субтипа H5.
Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссии при Немировской райгосадминистрации решением от 20 января утвердила план ликвидации заболевания, определила границы эпизоотического очага, зоны защиты и надзора.
В эпизоотический очаг, кроме ЧП "Хутор", отнесены хозяйства ООО "Немиров-Подолье" и СООО "Колосок" (Бугаков, Немировского р-на). В зону защиты (3 км зона вокруг эпизоотического очага) отнесены девять населенных пунктов Немировского района, в зону наблюдения (10 км зона) вошли 23 населенных пункта этого же района.
По информации Госпродпотребслужбы в Винницкой области, в эпизоотическом очаге (в трех птицеводческих хозяйствах) насчитывается 116 тыс. голов птицы. По состоянию на 9:00 21 января в эпизоотическом очаге бескровным методом было умерщвлено и сожжено 22 тыс. голов птицы.
Согласно данным Госпродпотребслужбы, в январе 2020 года вспышки гриппа птицы были зарегистрированы в Польше, Словаки, Венгрии, Румынии, Чехии. В Украине это заболевание в последний раз фиксировалось в 2016 - в начале 2017 года.
По состоянию на начало 2020 года в домохозяйствах и предприятиях Украины содержится почти 220 млн голов птицы.
А нам и такое сойдёт жрать, ведь нашим барыгам, олигархам насрать на украинцев... Для них в идеале, вообще, что бы большинство украинцев поздыхало... Им не нужно столько людей в Украине.
Шеф, все пропало, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!
Каждый день!!!
слава Великому Кормчему...
Если сомневаешься - смотри Г+Г.
Да смотри почаще! - а то насчет тебя, черта, быстро Баканову позвонят...
Об этом свидетельствуют данные отчета USDA.
Согласно прогнозу, в 2020 г. поставки украинской курятины за границу составят 450 тыс. т.
В рейтинге мировых крупнейших экспортеров мяса птицы Украина занимает в настоящее время 4 место. Опережают Украину Бразилия, ЕС и Таиланд.
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Еще возражения будут?
Голова фракції "Слуга народу" заявив, що Україні слід тимчасово відмовитися від політики так званої "гармонізації законодавства" України із законодавством Європейського Союзу.
Джерело: Укрінформ із посиланням на виступ нардепа в Українському домі у Давосі
Пряма мова Арахамії: "Багато сусідніх країн тиснуть на нас, схиляючи до так званої "гармонізації законодавства". Однак, я вважаю, що для України це неправильно. Якщо слабша економіка об'єднується із сильнішою, то завжди залишатиметься слабшою, граючи за однаковими правилами.
Якщо ми гармонізуємося, то можемо стати найслабшою економікою у ЄС, чимось на кшталт Словенії. Будучи величезною державою, ми матимемо дуже малий вплив, оскільки правила гри вже існують.
Ці слова можуть бути не популярними у Європарламенті чи деінде, але ми мусимо зайняти якесь унікальне місце, поки не станемо сильнішими, й вже тоді можемо синхронізуватися".
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Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил во время выступления в Украинском доме в Давосе 22 января: "Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой гармонизации законодательства. Однако я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам".
Позднее Арахамия заявил о том, что он является твердым сторонником евроинтеграции, а его слова о несвоевременности гармонизации украинского законодательства с законами ЕС не так истолковали. Источник: https://censor.net.ua/n3171437
Ну что ЗЕленые обезьяны, нахозяйничали?
"Однако я считаю, что для Украины это неправильно..." арахамия
Кожної зими здохлих курей так переробляють... А цих живих тим більше ніхто палити не буде