 Наверное, мы этим путем не будем идти, - Дубилет о проведении переписи населения

Об этом министр сообщил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Перепись населения, если мы ее будем проводить, у нас еще будут внутри дискуссии по этому поводу, обойдется государству где-то в 3,4 млрд грн. И по времени, если бы мы это проводили, то мы получили бы результат уже в следующем году", - сказал Дубилет.
Министр убежден, что такая перепись "не будет эффективной" для государства.
"Я буду доказывать другим представителям власти, что, наверное, мы этим путем не будем идти", - сказал Дубилет.
и вот так всю жизнь...
Мертвые души всем нужны
Суть владної плісняви...
нужно пяток реестров. Например -- роддом, учащиеся, работающие, кладбище
и можно знать количество населения ежеминутно
а не по переписям, которой 20-ть лет не было
и при предыдущей власти еще бы не было 20-ть лет