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 Политика Украины, Экономика
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Все про:инвестиции (933) инвесторы (246) Мининфраструктуры (663) Криклий (68)

 Криклий пообещал опеку крупным инвесторам в инфраструктуру: "Готов быть вашей персональной инвестиционной няней"

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий готов стать персональным менеджером крупных инвесторов в украинскую инфраструктуру.

Об этом он заявил в Украинском доме в Давосе в четверг на завтраке, организованном Фондом Пинчука, WNISEF и Horizon Capital, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я готов быть вашей персональной (инвестиционной) няней, если вы будете инвестировать в инфраструктуру", - сказал он, обращаясь к потенциальным инвесторам.

Он сообщил о первом привлеченном на конкурсе концессионере в морпорт "Херсон" и анонсировал другого победителя на другом конкурсе на следующей неделе.

Среди других проектов министр назвал концессии 10 вокзалов и четырех аэропортов.

Читайте также: Вопрос о продаже или аренде УЗ не стоит: речь идет о стратегическом партнерстве, - Криклий о сотрудничестве с Deutsche Bahn

По его словам, впервые создан Дорожный фонд объемом 66 млрд грн в 2020 году, к которым планируется добавить еще $1 млрд под госгарантии, что открывает широкие возможности в дорожном строительстве.

Криклий добавил, что Украина благодаря своему выгодному положению готова участвовать в международных транспортных проектах "Восток-Запад" и "Север-Юг" и привлекать к их реализации инвесторов.

Как сообщалось, с идеей выделения правительством "инвестняни" для инвесторов свыше $100 млн накануне выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3171467
 
 
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какой смышленный мальчиш-дайте мне 100 млн долларов и я буду их няньчить Криклий пообещал опеку крупным инвесторам в инфраструктуру: "Готов быть вашей персональной инвестиционной няней" - Цензор.НЕТ 9304
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Тобто смотрящим від Зелєбоби?
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Вони навмисно так фоткаються... Обличчя не обтяжене інтелектом! Криклий пообещал опеку крупным инвесторам в инфраструктуру: "Готов быть вашей персональной инвестиционной няней" - Цензор.НЕТ 4519

Криклий пообещал опеку крупным инвесторам в инфраструктуру: "Готов быть вашей персональной инвестиционной няней" - Цензор.НЕТ 6478
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Протеже рюкзакова , значит смотреть будет от него 😂
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Кто ОНО такое? карманная мартышка, временная особь....Оно готово...Бред зелёных соплей. Был Гиперлуп Омелян, думали избавились от чучела...и вот очередной "подарочек маразма".
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уже даже дополнительные карманы пришил...
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Верховенство права или всё по понятиям ? Криклий пообещал опеку крупным инвесторам в инфраструктуру: "Готов быть вашей персональной инвестиционной няней" - Цензор.НЕТ 1035
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Вони навмисно так фоткаються... Обличчя не обтяжене інтелектом! Криклий пообещал опеку крупным инвесторам в инфраструктуру: "Готов быть вашей персональной инвестиционной няней" - Цензор.НЕТ 4519

Криклий пообещал опеку крупным инвесторам в инфраструктуру: "Готов быть вашей персональной инвестиционной няней" - Цензор.НЕТ 6478
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Він Зебіл. Їм кодексом етики заборонено мати обличчя розумніші за Зеленського.
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какой смышленный мальчиш-дайте мне 100 млн долларов и я буду их няньчить Криклий пообещал опеку крупным инвесторам в инфраструктуру: "Готов быть вашей персональной инвестиционной няней" - Цензор.НЕТ 9304
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Ничего нового. Пока Президент ищет кого заняньчить по давосам, в Украине нянчат бизнес по своему. (3748)
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Если есть нормальные Законы и они применяются ко всем одинаково, то не надо никаких "персональных нянь".
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Это называется "решала".

Во всяких Угандах тоже именно так и делают.
Местный черномазый король-людоед приставляет к к большим белым боссам своего свата/брата/кума/друга, который решает все их проблемы, поставляет лядей, бухло, наркоту на тим-билдинги топ-менеджмента и пр. мелкие услуги.
Т.е. ЗЕленая власть призналась, что демократические институты в Украине она развалила окончательно и все теперь делается только через решал.
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Точно конченные на всю голову.Няни нужны детям и старикам и инвалидам следовательно рядовой бизнес в Украине имеет такой же статус как перечисленные категории нуждающийся няне, но няня стоит в Украине 100 лямов зелени.
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Один уже собирался инвесторов за руку водить, теперь другой.
Неужели оно не понимает, что такие заявления, являются косвенным подтверждением того, что Украина это не правовое государство?
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Криклий, бери лопату и начинай копать Балтийско-Черноморский канал.. Благо, на Припяти, этой зимой, льда нет....
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Переможці конкурсу краща няня для бізнесу
Криклий пообещал опеку крупным инвесторам в инфраструктуру: "Готов быть вашей персональной инвестиционной няней" - Цензор.НЕТ 3394
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свободное падение...
экипаж самолета в отключке....
хуженебудет

Криклий пообещал опеку крупным инвесторам в инфраструктуру: "Готов быть вашей персональной инвестиционной няней" - Цензор.НЕТ 4098
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Какая разница если асфальт есть и фонарь...
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Безусый нянь нашелся...

Директор Головного сервісного центру МВС України 30-річний Владислав Криклій в серпні 2015 року придбав чотирикімнатну квартиру площею 120 кв.м. в елітній київській новобудові по вулиці Богдана Хмельницького, 58-А за 768,8 тис.грн, за ціною, що нижче за ринкову. Про це стало відомо журналістам Харківського антикорупційного центру з його електронної декларації за 2016 рік.
Журналісти дзазначили, якщо, порахувати то 1 кв.м. Криклію обійшовся в самому центрі міста по 6,4 тис.грн. Станом на 2017 рік, 1 кв.м. в будинку по Хмельницького, 58-А коштує від 40 до 50 тисяч гривень. Окрім цього, в будинку Криклій має паркінг місце, але зазначив його, як незавершене будівництво.
В лютому 2014 року Владислав Криклій придбав Mercedes S500 2008 року випуску за 149 тис.гривень.Зараз таку автівку можна придбати за 30 тис.доларів. Крім цього Криклій має готівкою 315 тисяч доларів та 270 тисяч гривень. Владислав Криклій має також у власності два коштовних годинника марок Franck Muller Casablanca та Breitling.
В 2016 році Владислав Криклій отримав 480 тис.грн., як заробітну плату та 7 тис.грн. процентів. В 2015 році Криклій заробив 156,7 тис.грн. та 2,4 тис.грн. процентів. Згідно з декларацією за 2014 рік він не мав ніякого сукупного доходу.https://www.chesno.org/akb/case/1056/
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Персональной няне платят персонально))
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Таки зачатийо Новосадихи (тупой министьорши)прошло успешна??
Будет минимум шестерня, чето свиноматка вспомнилася...
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Это дно! Молодые ведь люди! Посреди Европы какой то Бундустан без судопроизводства и с институтом «решал». Убирайтесь вон из Украины, пархатые уроды!!!!
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Перш за все - потрібно створювати відповідні закони для інвесторів а не призначати "нянів".
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Теперь каждому инвестору по няне и смотрящему. Я представляю как ржут над етим маразмом бизнесмены. Они то не дураки и понимают что *няне* нужно платить за защиту и *няня* может поменяться или сама в плохом настроении может задушить своего подопечного.
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Я вообще не эксперт, просто рядом стоял пока мальчики курили НО

Предложенное Зеленским решение с "няней" РЕАЛЬНО может работать. Поверьте, инвесторы любят диктаторские режимы не просто так. Там простые и понятные правила игры.
Здравствуйте, господин инвестор. Знакомьтесь. Вот Джабраил, он свояк жены бессменного президента страны. Он не какой-то ***** с западным образованием из какого департамента министерства экономики. У него вообще должности нет и образования тоже нет. Но он у нас отвечает за добычу всего, что добывается и вашего анобтаниума в частности, если какие-то проблемы он их все решит. Нашу долю запишите на вот этот офшор, процент такой при таких условиях и вот такой при таких условиях....
Далі ще багатобукаффф (для цьогопосилання відчиняємо) і...
- фінал
...
Но есть еще и проблемы для нас.
Проблема один. Такие заявления и планы говорят нам что никаких реформ, как минимум с фере отделения экономики от государства и нормальной правоохранительной и судебной системы не планируются. Для особых людей, будет особый режим, а нам вот все вот это говно от которого инвесторов планируется уберечь. Это всратая Африка в чистом виде.
Проблема два. Профита нам от таких инвестиций ровно нихуя. Профит весь уходит инвестору и на офшор друзьям президента и вот этим усатым «няням». Налогов не будет, у нас местный бизнес налится и не палится, и эти будут в крайнем случае. Особые условия ага, они же предполагают, что будет как минимум не хуже чем у местных. Мы же получаем уваленную экологию, профзаболевания, профтравмы и все остальыне прелести. Сомнительная сделка, если по классике.
Короче вообще такое работает.

Но в нашем случае я не особо понимаю как.
А вот реформ нам хер на воротник.
Дякую. Дуже дякую.



Anton Shvets
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Чим відрізняєть інвестиційний клімат від дитячого садку? Правильно - при хорошому кліматі не потрібні няньки, звичайно якщо ви не дитина.
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Господи и это Ипанутое комуто может что-то обещать.
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