 Криклий пообещал опеку крупным инвесторам в инфраструктуру: "Готов быть вашей персональной инвестиционной няней"

Об этом он заявил в Украинском доме в Давосе в четверг на завтраке, организованном Фондом Пинчука, WNISEF и Horizon Capital, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я готов быть вашей персональной (инвестиционной) няней, если вы будете инвестировать в инфраструктуру", - сказал он, обращаясь к потенциальным инвесторам.
Он сообщил о первом привлеченном на конкурсе концессионере в морпорт "Херсон" и анонсировал другого победителя на другом конкурсе на следующей неделе.
Среди других проектов министр назвал концессии 10 вокзалов и четырех аэропортов.
По его словам, впервые создан Дорожный фонд объемом 66 млрд грн в 2020 году, к которым планируется добавить еще $1 млрд под госгарантии, что открывает широкие возможности в дорожном строительстве.
Криклий добавил, что Украина благодаря своему выгодному положению готова участвовать в международных транспортных проектах "Восток-Запад" и "Север-Юг" и привлекать к их реализации инвесторов.
Как сообщалось, с идеей выделения правительством "инвестняни" для инвесторов свыше $100 млн накануне выступил президент Украины Владимир Зеленский.
Во всяких Угандах тоже именно так и делают.
Местный черномазый король-людоед приставляет к к большим белым боссам своего свата/брата/кума/друга, который решает все их проблемы, поставляет лядей, бухло, наркоту на тим-билдинги топ-менеджмента и пр. мелкие услуги.
Т.е. ЗЕленая власть призналась, что демократические институты в Украине она развалила окончательно и все теперь делается только через решал.
Та на здоров'я..
))))
Неужели оно не понимает, что такие заявления, являются косвенным подтверждением того, что Украина это не правовое государство?
🤑
экипаж самолета в отключке....
хуженебудет
Директор Головного сервісного центру МВС України 30-річний Владислав Криклій в серпні 2015 року придбав чотирикімнатну квартиру площею 120 кв.м. в елітній київській новобудові по вулиці Богдана Хмельницького, 58-А за 768,8 тис.грн, за ціною, що нижче за ринкову. Про це стало відомо журналістам Харківського антикорупційного центру з його електронної декларації за 2016 рік.
Журналісти дзазначили, якщо, порахувати то 1 кв.м. Криклію обійшовся в самому центрі міста по 6,4 тис.грн. Станом на 2017 рік, 1 кв.м. в будинку по Хмельницького, 58-А коштує від 40 до 50 тисяч гривень. Окрім цього, в будинку Криклій має паркінг місце, але зазначив його, як незавершене будівництво.
В лютому 2014 року Владислав Криклій придбав Mercedes S500 2008 року випуску за 149 тис.гривень.Зараз таку автівку можна придбати за 30 тис.доларів. Крім цього Криклій має готівкою 315 тисяч доларів та 270 тисяч гривень. Владислав Криклій має також у власності два коштовних годинника марок Franck Muller Casablanca та Breitling.
В 2016 році Владислав Криклій отримав 480 тис.грн., як заробітну плату та 7 тис.грн. процентів. В 2015 році Криклій заробив 156,7 тис.грн. та 2,4 тис.грн. процентів. Згідно з декларацією за 2014 рік він не мав ніякого сукупного доходу.https://www.chesno.org/akb/case/1056/
Будет минимум шестерня, чето свиноматка вспомнилася...
Предложенное Зеленским решение с "няней" РЕАЛЬНО может работать. Поверьте, инвесторы любят диктаторские режимы не просто так. Там простые и понятные правила игры.
Здравствуйте, господин инвестор. Знакомьтесь. Вот Джабраил, он свояк жены бессменного президента страны. Он не какой-то ***** с западным образованием из какого департамента министерства экономики. У него вообще должности нет и образования тоже нет. Но он у нас отвечает за добычу всего, что добывается и вашего анобтаниума в частности, если какие-то проблемы он их все решит. Нашу долю запишите на вот этот офшор, процент такой при таких условиях и вот такой при таких условиях....
Далі ще багатобукаффф (для цьогопосилання відчиняємо) і...
- фінал
...
Но есть еще и проблемы для нас.
Проблема один. Такие заявления и планы говорят нам что никаких реформ, как минимум с фере отделения экономики от государства и нормальной правоохранительной и судебной системы не планируются. Для особых людей, будет особый режим, а нам вот все вот это говно от которого инвесторов планируется уберечь. Это всратая Африка в чистом виде.
Проблема два. Профита нам от таких инвестиций ровно нихуя. Профит весь уходит инвестору и на офшор друзьям президента и вот этим усатым «няням». Налогов не будет, у нас местный бизнес налится и не палится, и эти будут в крайнем случае. Особые условия ага, они же предполагают, что будет как минимум не хуже чем у местных. Мы же получаем уваленную экологию, профзаболевания, профтравмы и все остальыне прелести. Сомнительная сделка, если по классике.
Короче вообще такое работает.
Но в нашем случае я не особо понимаю как.
А вот реформ нам хер на воротник.
Дякую. Дуже дякую.
Anton Shvets