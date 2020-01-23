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 Политика Украины
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Все про:Пенсионный фонд (359) пенсия (1876) Министерство социальной политики (682)

 Пенсии в Украине получает 27% населения, официально работают - 25%, - Минсоцполитики

В Минсоцполитики подсчитали, что в Украине пенсии получает 27% населения при 25% наемных работников, за которых уплачиваются взносы на постоянной основе.

Об этом заявила заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко во время круглого стола "Надлежащее и эффективное государственное регулирование трех колонн пенсионного обеспечения граждан Украины 2020", передает Цензор.НЕТ.

"Наша солидарная система функционирует в сложных демографических условиях. Поскольку пенсии получает 27% населения Украины при 25% наемных работников, за которых уплачиваются взносы на постоянной основе. Соответственно расходы пенсионного обеспечения составили в 2019 году 11% ВВП. В 2020 предполагается, что это составит 9,8% ВВП", - подчеркнула Ненюченко.

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По ее словам, соотношение пенсий к заработной плате за вычетом налогов составляет 35,1%.

Она также сообщила, что средний размер пенсий за год вырос на 16,5% и по состоянию на 1 января составляет 3083 гривни.

Источник: https://censor.net.ua/n3171465
 
 
 Топ комментарии
 
я думаю, надо срочно поднять зряплату кобелеву... шоб в тень не смылся... а то как же мы без него... Пенсии в Украине получает 27% населения, официально работают - 25%, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 3639
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вы ещё закрутите налоговое законодательство и выдавите работоспособное население из Украины...и будет 10% работающих официально. а пенсионеры просто не доживут до пенсии.
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только 25% официально работает.

Прям магия чисел. Пенсии в Украине получает 27% населения, официально работают - 25%, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 2596
- 25% голосовали за президента Украины.
- 73% нахлебников, уклонистов и неплательщиков голосовали за криворожского ублюдка из сериала.
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вы ещё закрутите налоговое законодательство и выдавите работоспособное население из Украины...и будет 10% работающих официально. а пенсионеры просто не доживут до пенсии.
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Так это же политика Порошенка, а у Зеленсково совершенно иной взгляд на проблему. Он не даст простому нариду сдохнуть.
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он не даст ему самому сдохнуть... он его тапками, тапками!

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У меня пенсии не будет , сдохну раньше .
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я думаю, надо срочно поднять зряплату кобелеву... шоб в тень не смылся... а то как же мы без него... Пенсии в Украине получает 27% населения, официально работают - 25%, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 3639
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У КОБЕЛЁВА МАМОЧКА ПЕНСИОНЕРКА! ЕЙ НУЖНО ПОМОГАТЬ! ИНАЧЕ ЕЙ ПРИДЕТСЯ ПОЙТИ НА ПАНЕЛЬ В БРАЙТОН БИЧ
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Никогда не ставил себе цель получать пенсию . До пенсии надо дожить . Есть недвижимость и своё дело . А моя мама мне говорила в начале 90-х - сынок , ты останешься без пенсии . Пенсии в Украине получает 27% населения, официально работают - 25%, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 5045
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только 25% официально работает.

Прям магия чисел. Пенсии в Украине получает 27% населения, официально работают - 25%, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 2596
- 25% голосовали за президента Украины.
- 73% нахлебников, уклонистов и неплательщиков голосовали за криворожского ублюдка из сериала.
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Точно, тепер ці 25% мають не тільки воювати за тих 73% зебілів, а ще їх і годувати.
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А зарплаты не пробовали поднять людям, что бы было большее наполнение пенсионного фонда?
А иначе получается замкнутый круг... зарплаты мизерные в Украине, а значит и отчисления в пенс. фонд небольшие, а значит пенсионный фонд - убыточный и покрывается недостача из бюджетных денег.
А так как зарплаты мизерные то естественно люди уезжают за кордон на более вменяемые зарплаты, а значит пенс. фонд теряет ещё больше денег.
И чем дальше тем больше...
Поэтому, вся суть вопроса в росте зарплат в Украине до нормального уровня, когда люди смогут на них прожить...
Одна загвоздка в поднятии зарплат хотя бы польского уровня, в том что в Украине, в от той же Польши, существуют олигархи, которые заключили негласное соглашение между собой. что на своих предприятиях они никогда не будут платить своим работникам нормальную европейскую зарплату... Договорились, что будут платить плюс минус 400 евро и ни копейки больше...
А кому не нравится то мол, мотайте из Украины и работайте за границей...
Пока существуют в Украине олигархи, которые монопольно владеют 90% предприятий, 90 % ВВП, то тут ничего не будет
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А какой процент работающих в Украине работает на предприятиях олигархов?
А с каких денег фопу или владельцу малого предприятия платить зарплату как в Польше?
У тебя магазин под домом к примеру...он ни какого отношения к олигархам не имеет...но платить в нем зарплату продавцу на уровне Польши у его владельца нет ни какой возможности....для этого нужно как минимум поднять цены в несколько раз... а кто купит?
Так что увы и ах...дело не в олигархах как таковых (это мантра канала Г+Г)...дело в общем состоянии экономики.... которое не и было не ахти...а с приходом зеленого стада вообще катится в пропасть...
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Дело в том, что чем люди лучше живут тем меньше ненасытных олигархов...
В той же Польше люди на порядок лучше живут чем у нас, зарплаты в несколько раз выше а цены на продукты и товары как у нас, даже ниже... но там нет столько олигархов - миллиардеров как у нас.
И ещё, например работаю на предприятии одного миниолигарха, хотя их там несколлько владельцев...
так вот продукцию - поливинилхлорид (из которого делают в Европе пластмассы для пластиковых труб, окон, итд... и вообще пластмассу для всего) мы продаём за границу в основном в Турцию, Румынию, Польшу, Беларусь по мировым ценам...
А зраплата у нас украинская, то есть херня... И даже не думают поднимать зарплату, не только до европейского уровня а вообще не собираются поднимать...
Ответ один один - не нравится уходите, на ваше место найдутся ещё рабы.
и дествительно найдутся рабы, которые за копейки будут работать на ненасытного хозяина, потому что работы вообще нет рядом с хорошей зарплатой...
зарплата у нас в среднем у рабочего 6-го разряда где то 10 тысяч чистыми...
на аналогичных предприятиях в Европе, выпускающих поливинилхлорид, не менее 3000 евро...
Просто европейский владелец подобного предприятия, меньше себе карманы набивает и больше ценит своих рабочих... а у нас все владельцы (олигархи) - ненасытные твари, которым всё мало и думают что в гроб с с собой на тот свет заберут свои миллиарды, никак нажраться не могут.
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С вашей политикой давления на бизнес и рабочий люд, то соотношение будет токо ухудшатся! Так что вперед даешь новых налогов поборов и других методов влияния на не сознательных граждан которые еще не успели здрыснуть в ЕС!
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Только официальное трудоустройство и вся белая зарплата - вот что нас спасёт.
🤝
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Это пример манипуляции чистой воды, т.к. в числе этих 27% работающих полно народу из 25% получающих пенсию.
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27+25=52%, а остальные 48% это дармоеды в виде НАБУ, ГПУ, КМУ, ВРУ, ОП , НАПК,.......... депутаты, чиновники с з/п в 200т.грн и более и всякая шваль которая не умеет и не хочет работать, только ждут чтобы им занесли.
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Ну и какие выводы из всех этих данных?
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а у кого 3 тыс пенсии? я таких не знаю даже в своем окружении.
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И толку от этого? Вот я работал...и платил...и пенсия меньше трех тысяч...2800...
Когда выходил на пенсию...пенсия была около пяти минимальных...сейчас две минимальных...
Какой смысл официально работать и платить?
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я уже не говорю о пенсиях 5 тыс и более.
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Срок за "неофициальное трудоустройство" и всё наладится...
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Или срок за политическое балабольство и невыполнение предвыборных обещаний.
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Нарот объедает государство. Нехорошо товарищи.
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Та сдесь Один Депутат,Член правительства , - Может обслужить Половину пенсионеровс Достойными Пенсиями.
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Вибір невеликий : або дати тому бідному роботязі ту 1000$/міс. , щоб він не микався за нею по світах , або пенсіонерів скоро буде 5 до 1 працюючого .
Ніхто не дурний задурно робити . Всі хочуть чесну європейську зарплату 😁👍
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"Она также сообщила, что средний размер пенсий за год вырос на 16,5% и по состоянию на 1 января составляет 3083 гривни."

Это только благодаря Порошенко, правительству Гройсмана и пенсионной реформе. В прошлом году в марте прошел хороший перерасчет пенсий, в этом году, не смотря на то что такой перерасчет должен быть по закону, его не будет. "Поздравляю" всех пенсионеров, проголосовавших за Зеленского.
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