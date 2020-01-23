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 Политика Украины
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 Будем добиваться приобщения к производствам против Трубы экспертизы "записей", - адвокаты Порошенко Головань и Новиков

Адвокаты пятого Президента Украины Петра Порошенко будут добиваться присоединения к производствам против Трубы, открытым по их заявлению, экспертизы "записей Трубы", проведенной по заказу Прямого канала.

Об этом адвокаты Игорь Головань и Илья Новиков заявили сегодня на брифинге, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Обнародованная вчера на канале "Прямой" экспертиза, проведенная канадским экспертным центром, показала, что голос на пленке принадлежит Роману Трубе.

Отмечается, что до недавнего времени эта методология была в распоряжении только спецслужб. Эти передовые технологии определенное время держали в секрете.

"Эксперт описывает процедуру, как он это делает. Берется образец голоса с брифинга. Потом берется клип. Сравнивается не только спектр голоса, но и вся речь в комплексе. Включая паузы между словами и манеру разговаривать. Не обязательно при этом даже владеть языком. Компьютерная система анализирует и делает вывод. Эксперт однозначно пришел к выводу, что это голос Романа Трубы. Вчера он заявил, что идентифицировать было довольно легко, потому что есть много образцов голоса с пресс-конференций Трубы", - рассказал адвокат.

По поводу остальных лиц, чьи голоса возможно зафиксированы на пленках, Головань объяснил: "Было важно установить оригинальность голоса главного фигуранта и проверить возможности для такого исследования. Мы видим, что возможности открываются. Эта работа может быть продолжена. Есть уголовные производства, и пусть следователи объяснят, почему они ничего не делали по этому поводу. Они тепрь не могут сказать, что возможности нет. Как мы видим, они есть".

Напомним, ранее канадский эксперт Паушак подтвердил подлинность пленок с прослушкой экс-директора ГБР Трубы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замглавы ОП Смирнов должен быть отстранен от должности, в случае экспертного подтверждения идентичности его голоса на "записях Трубы", - Сюмар. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3171464
 
   
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А цей недоношений трюба хотів Пороха посадити. Суши сухарі труба, ти прорвався!
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Портной відмаже.Вольодьке зателефонують від Бенідера і Вофка амністуе ту потвору ганебну
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Трубу сами назначали. а сейча Порох пусть на допросы ходит, пока как свидетель.
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П'ятий Президент України, Голова політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко відвідає з візитом Брюссель. Візит розпочнеться 27 січня.
Під час поїздки запланована участь Петра Порошенка у засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО, а також низка зустрічей з керівництвом Європейської народної партії та інституцій Євросоюзу і депутатами Європарламенту.
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всё повторяешь кремлевскую мульку "пусть исправно посещает все допросы"
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Міжнародні експерти підтвердили ідентичність голосу Романа Труби на записах з його кабінету, на яких екс-керівник ДБР обговорює з представниками Офісу президента та іншими представниками нинішньої влади, чим підтверджено факт політичних переслідувань у притягненні завідомо невинуватих до кримінальної відповідальності і організації переслідування п'ятого Президента України Петра Порошенка. Про це заявив адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань під час прес-конференції щодо опублікованих результатів журналістського розслідування з аналізу "плівок Труби"
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А як з приводу тих хто давав вказівки трубі?
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https://censor.net.ua/video_news/3171453
"Заступник голови ОП Смирнов має бути відсторонений від посади"
Щоправда, чомусь за Богдана не згадано... Але не пригадую, щоб його голос записався...
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Слідство щодо "плівок Труби" показало, що чинна українська влада може порушити справу проти будь-якої посадової особи і отримати, фальсифікувати результати слідства у власних інтересах. Про це адвокат, член ради громадського контролю при НАБУ Тетяна Козаченко розповіла в ефірі "Прямого", в журналістському розслідуванні програми "Watchdogs.Розслідування".
"Про який рівень взагалі розслідувань в системі ДБР ми можемо говорити? Це є узурпування влади. Це означає, що чинна влада в Україні може порушити справу проти будь-якої посадової особи; будь-яка посадова особа, якщо не буде лояльна, вони можуть отримати будь-яке владне рішення в приватних інтересах, не направлених на державність", - підкреслила вона.
"Якщо таке сталося, уявіть собі, що найвища посадова особа правоохоронного органу, виявляється, є такі плівки, є процесуальний керівник, є Генеральна прокуратура… Перше, що в будь-якій країні є, де є президент і правова держава, - це відсторонення. Тобто сама влада повинна з'ясувати, що сталося і чи було таке припустимо. Те, що зразу не відсторонили; те, що ми не маємо результатів, - це не говорить про імпотенцію, а це говорить про те, що він є частиною системи", - додала Козаченко.
https://prm.ua/vlada-mozhe-porushiti-spravu-proti-bud-yakoyi-posadovoyi-osobi-advokat-pro-slidstvo-shhodo-plivok-trubi/
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