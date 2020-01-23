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 Политика Украины
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Все про:Янукович (30569) Сюмар (327) преступления против Майдана (81) ГБР (872) Бабиков (8)

 Назначение экс-адвоката Януковича Бабикова на пост замглавы ГБР является конфликтом интересов, - Сюмар

Назначение Алесандра Бабикова, который был адвокатом экс-президента Виктора Януковича, на пост первого заместителя главы Государственного бюро расследований является конфликтом интересов.

Об этом на брифинге заявили адвокат бывшего президента Петра Порошенко Игорь Головань и нардеп от "ЕС" Виктория Сюмар, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Такие конфликты, политическое вмешательство должны расследоваться в первую очередь, - считает Сюмар. - Мы видим, что практика торможения расследования продолжается".

"Есть адвокат. Он защищает определенную позицию. И теперь, попадая на должность, он перешел в окоп противника. Это явный конфликт интересов. Он должен менять все свои подходы и стать на противоположную позицию. Во всем мире это недопустимо. Это очевидные вещи. Защита переходит на сторону обвинения. Но есть понятие адвокатской тайны, ему могут быть известны какие-то факты со стороны защиты. И он с этим информационным багажом переходит на сторону обвинения. Это недопустимо ни в одной цивилизованной правовой системе", - сказал Головань.

Сюмар добавила, что семьи погибших на Майдане считают, что это нивелирует судебный процесс.

"Суд может попросту не принять результаты расследований преступлений, исходя из того, что оно происходило с конфликтом интересов", - отметила нардеп.

По ее словам, это путь к тому, чтобы сделать Януковича навсегда неподсудимым.

Напомним, заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex и защищал беглого Виктора Януковича.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фактически это реванш: семьи героев Небесной Сотни о назначении Бабикова замглавы ГБР. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3171462
 
   
 Топ комментарии
 
та це нормально. Киїстар розблокував однокласніки. Янучари адвоката в ДБР. Зебіли в екстазі.
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Кстати, как-то они в начала зимы, даже с осени, перестали вдруг сравнивать бубочку с Рейганом. К чему бы это?
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У адвокатів така робота- за гроші захищати клієнта..
Вже який попав на гонорар клієнт- хто б відмовився?
Це Моя точка зору і тільки..
А павучари в банці нехай з'їдять один одного..
А може Він щось зіл'є ..
🤑
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та це нормально. Киїстар розблокував однокласніки. Янучари адвоката в ДБР. Зебіли в екстазі.
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Давно не слышно воплей зе-фанатов , что во всём виноваты порохоботы .
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Кстати, как-то они в начала зимы, даже с осени, перестали вдруг сравнивать бубочку с Рейганом. К чему бы это?
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В зеленой власти сейчас сплошные конфликты интересов. Ну и что? Им это глубоко до задницы.
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Добивайтесь снятия этого "члена". И еще вопрос к Сюмар .Почему в период ее первой каденции в Раде Януковича не осудили за Майдан и коррупцию и не конфисковали у него и его сына все движимое и недвижемое наворованное?
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Может потому что суды в Украине не подвластны ВР и президенту или зебилы об этом узнали только после выборов Моники?
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Власть должна писать такие законы и так реформировать суды, чтобы неподвластные судьи были подвластны закона, конституции и справедливости и выносили решения в пользу народа и государства. Ни та власть ни эта не справляется с этими задачами и суды поэтому такие же илиотские как и власть. Майдану уже 7 лет скоро будет, а никто не наказан и главный виновник Янукович не наказан и у него не забрано наворованное им государственное и народное добро.
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Что смогли найти - конфисковали. Даже финмониторинг ФБР привлекали. Советники у Саши "стоматолога" были отнюдь не дураки. Умели путать следы. Вот пример куда девали конфискат

https://www.ukrmilitary.com/2020/01/desna.html
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У адвокатів така робота- за гроші захищати клієнта..
Вже який попав на гонорар клієнт- хто б відмовився?
Це Моя точка зору і тільки..
А павучари в банці нехай з'їдять один одного..
А може Він щось зіл'є ..
🤑
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Та повертайте вже янука і паліться по повній, все рівно зебіли це будуть їсти Назначение экс-адвоката Януковича Бабикова на пост замглавы ГБР является конфликтом интересов, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3274
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Штатные "шавки" , сменяя друг друга , по команде хозяина начинают тявкать . По любому , высосанному из пальца, поводу. Лишь бы платили .
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Точно меняем Шариковых на Бобиковых,а в остальном процес идет нормально.
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Это не конфликт интересов .Это реванш януковощей . ЭТО КОРУПЦИЯ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО НАРОДА уКРАИНЫ .
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Это не конфликт интересов, а предательство.
😡
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Порешают он все конфликты интересов в ближайшем ресторане, так Зедебилоиды
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