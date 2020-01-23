 Назначение экс-адвоката Януковича Бабикова на пост замглавы ГБР является конфликтом интересов, - Сюмар

Об этом на брифинге заявили адвокат бывшего президента Петра Порошенко Игорь Головань и нардеп от "ЕС" Виктория Сюмар, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Такие конфликты, политическое вмешательство должны расследоваться в первую очередь, - считает Сюмар. - Мы видим, что практика торможения расследования продолжается".
"Есть адвокат. Он защищает определенную позицию. И теперь, попадая на должность, он перешел в окоп противника. Это явный конфликт интересов. Он должен менять все свои подходы и стать на противоположную позицию. Во всем мире это недопустимо. Это очевидные вещи. Защита переходит на сторону обвинения. Но есть понятие адвокатской тайны, ему могут быть известны какие-то факты со стороны защиты. И он с этим информационным багажом переходит на сторону обвинения. Это недопустимо ни в одной цивилизованной правовой системе", - сказал Головань.
Сюмар добавила, что семьи погибших на Майдане считают, что это нивелирует судебный процесс.
"Суд может попросту не принять результаты расследований преступлений, исходя из того, что оно происходило с конфликтом интересов", - отметила нардеп.
По ее словам, это путь к тому, чтобы сделать Януковича навсегда неподсудимым.
Напомним, заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex и защищал беглого Виктора Януковича.
https://www.ukrmilitary.com/2020/01/desna.html
Вже який попав на гонорар клієнт- хто б відмовився?
Це Моя точка зору і тільки..
А павучари в банці нехай з'їдять один одного..
А може Він щось зіл'є ..
🤑
😡