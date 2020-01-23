 Пограничники не пустили в Украину трех политиков РФ: двух членов "Единой России" и одного коммуниста

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что рейсом из Лондона в "Борисполь" прибыл гражданин России. Как выяснилось, россиянин является представителем провластной политической партии своей страны - "Единая Россия", бывшим мэром одного из облцентров РФ. Подтвердить цель своего пребывания зарубежный политик не смог, поэтому на основании Закона Украины "О пограничном контроле" в нашу страну его не пропустили. Сегодня утром, 23 января, россиянин вылетел из "Борисполя" в Германию.

Еще двое российских политиков не смогли пройти пограничный контроль в пункте пропуска "Киев (Жуляны)". Вчера вечером они прилетели рейсом из Минска. Один из визитеров также представитель "Единой России", другой - компартии РФ. Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Сейчас они возвращены обратным рейсом.

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