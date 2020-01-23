 Пограничники не пустили в Украину трех политиков РФ: двух членов "Единой России" и одного коммуниста

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что рейсом из Лондона в "Борисполь" прибыл гражданин России. Как выяснилось, россиянин является представителем провластной политической партии своей страны - "Единая Россия", бывшим мэром одного из облцентров РФ. Подтвердить цель своего пребывания зарубежный политик не смог, поэтому на основании Закона Украины "О пограничном контроле" в нашу страну его не пропустили. Сегодня утром, 23 января, россиянин вылетел из "Борисполя" в Германию.
Еще двое российских политиков не смогли пройти пограничный контроль в пункте пропуска "Киев (Жуляны)". Вчера вечером они прилетели рейсом из Минска. Один из визитеров также представитель "Единой России", другой - компартии РФ. Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Сейчас они возвращены обратным рейсом.
Мало того что при последнем обмене убийц меняли на продажных таксистов и маршрутчиков, которые также пи.дячили на кацапов и не факт, что эти водилы на букву М не завербованы были кацапами.Правда для зебуина тамжежнашилюди.
Вот именно ВАШИ,к Украине они не имеют ни малейшего отношения, кроме паспорта.Это шавки готовые за кость лизать ноги хозяевам.
чи не так, зебіли?
часом не ЗЕ *****? Пардон ко*****....
А на выезде - выдавать,пусть пришивают!
🤑
Откуда у зеленого опарыша ум???)))
Анахерамия же сказал:--они не думают,
Гончарук ляпнул что ********** полный ноль))
А ты говоришь ум)))))
ЗЕленожопые только кривляться и бабло грести умеют и все)))
Януковская школа)
Как там раньше твой опарыш волал, что он из молодежь регионов)))
Твой четырежды уклонист-наркоман просто галимое, сцыкливое чмо!!))
Больше мяса для обмена будет.
🥴☠️