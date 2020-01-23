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 Политика Украины
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Все про:Укрзализныця (1785) Криклий (68)

 Вопрос о продаже или аренде УЗ не стоит: речь идет о стратегическом партнерстве, - Криклий о сотрудничестве с Deutsche Bahn

Правительство не будет сдавать в аренду или продавать собственность Укрзалізниці.

Об этом на Украинском завтраке в Давосе сказал корреспонденту LIGA.net министр инфраструктуры Владислав Криклий, комментируя заявление премьер-министра о сдачи УЗ в управлении немецкой Deutsche Bahn, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас не идет речь о продаже собственности или сдаче в аренду. Речь идет о стратегическом партнерстве", - подчеркнул Криклий.

По его словам, Deutsche Bahn может поделить своими данными, опытом и наработками.

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"Мы максимум должны перенять, чтобы у нас были такие же прозрачные процедуры, чтобы не было коррупции, чтобы была "немецкая точность" в подходах и планировании. Как результат мы должны получить совсем другое качество как грузовых перевозок, так и пассажирских", - отметил министр.

На вопрос о том, будет ли Deutsche Bahn назначать руководителя УЗ и планируется ли поставить на руководящие посты 15 топ-менеджеров от немецкой компании, Криклий ответил: "Мы говорим пока о консультациях и о партнерстве. В дальнейшем будем рассматривать разные сценарии. Но мы будем защищать интересы Украины - что нам выгодно и что нет. Также мы не отказываемся от планов по IPO".

Криклий считает, что сотрудничество с немецкой компанией должно иметь под собой экономические расчеты. "Будем предметно смотреть на то, что мы получаем, какие выгоды, во сколько нам это обойдется, или сколько сэкономим", - сказал глава Мининфраструктуры.

Комментируя возможное сокращениях сотрудников УЗ, Криклий отметил, что планируется оптимизация. "Мы не будем "увольнять треть", как писали в прессе [...] Будем продавать непрофильные активы. Это от 8 до 12 млрд грн. Маленький пример наших планов - концессия ж/д вокзалов. Хотим, чтобы по примеру Польши, небольшие невостребованные вокзалы превратились в большие транспортные хабы с торговыми центрами", - подчеркнул министр.

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"После консультаций, оценки мы уже будем предметно понимать, что мы получаем, какие выгоды, во сколько нам это обойдется, сколько мы сэкономим. Это все должно иметь под собой экономические расчеты. Естественно, у Deutsche Bahn колосальный опыт, нам хочется привлечь как можно больше этого уникального опыта... Пока это условно советники, а в дальнейшем будем смотреть", - сказал он журналистам в кулуарах "Украинского завтрака", организованного Фондом Виктора Пинчука в Давосе (Швейцария) в четверг, пишет Интерфакс-Украина.

Источник: https://censor.net.ua/n3171460
 
 
 Топ комментарии
 
ЖД , земля , так-так-так , а что ещё можно продать , что осталось ?
Ах да , людишки же !
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Я б за безплатно віддав... Тільки навряд чи вони і за безплатно захочуть))
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Хрень. Немцы не дают деньги в "туман"
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Хрень. Немцы не дают деньги в "туман"
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Там вся ЖД не имеет никакого отношения к немцам и давно скуплена кацапами.
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Ганьба, что власть не может найти талантливых менеджеров -украинцев и дать им работу. Не могут, потому что не ищут. Им проще привлечь иностранцев, а украинцы пусть выезжают за границу на заработки. ЖАХ.
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"Вопрос о продаже или аренде УЗ не стоит: речь идет о стратегическом партнерстве"

читайте: ми, поки що, не знайшли покупців на УЗ
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ЖД , земля , так-так-так , а что ещё можно продать , что осталось ?
Ах да , людишки же !
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Каждый пи........ т по своему, как говорят, голова не дружит с руками.
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Рельси будуть міняти??
Штормить, як в морі штиль!
😂
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Ото і погано, що мова про продаж не йде... Якби продали німцям - був би толк і повний орднунг в потягах. І не крали б! А так - задумка про співробітництво з Дойче бан хороше, але толку мало буде, бо у німців повноважень не буде.
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Может им еще Автодор в качестве бонуса подсунем ? Вопрос о продаже или аренде УЗ не стоит: речь идет о стратегическом партнерстве, - Криклий о сотрудничестве с Deutsche Bahn - Цензор.НЕТ 3397
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Я б за безплатно віддав... Тільки навряд чи вони і за безплатно захочуть))
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Какое партнёрство может быть с отстойной компанией, которая постоянно отменяет рейсы ввиду забастовок то машинистов, то проводников?
Явно прослеживается желание покупать продукцию российской компании Сименс, которая на уральском вагонозаводе производит свой подвижный состав и танки, которые убивают наших ребят!
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віддайте усе німцям, а самі забирайтесь геть, клоуни!
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Одна ротова порожнина говорить, що віддадуть німцям на десять років. Інша ротова порожнина щаперечуж - не віддадуть. І так у всьому. Чи вони на тільки порожні, що заздалегідь не можуть позиції узгодити, чи свідомо напучюскають туману суперечливими заявами? Так кожен зебіл знайде ту заяву, яка йому більше сподобається.
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А шкода. Ці зелені підерасти поки усе не продадуть не втечуть. Раніше втечуть, раніше почнемо залишене ними лайно розгрібати.
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Я бы с судов начал! Всех! Судьи, секретари, машинистки, завхозы! Всех! -уволить! Вузы закрыть на десять лет! Набрать судьи из северной Америки.
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как же "умно" ! все прям уже на чемоданах сидят и ждут когда позовут строить новую страну в Украину ) кто в это болото то захочет ехать что то делать? Разве те кто заработать хочет много,загнут зарплату до небес,отсидят свою декаду и домой,вот тебе и судьи из северной Америки ) наивный
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І завгоспів з Америки? щось вас батенька понесло у антикорупційному екстазі, ви ще прибиральниць і сантехників нам з Мексики порадьте...))
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Україна хоче передати Укрзалізницю в управління німецькій залізничній компанії Deutsche Bahn на 10 років.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час виступу на Українському сніданку у Давосі, - передає Громадське.

За його словами, вчора в Давосі Міністерство інфраструктури і Deutsche Bahn підписали відповідний меморандум.

«Так, ми хочемо передати німцям в управління на 10 років залізну дорогу. Ми пов'язуємо з цим дуже важливим рішенням не лише долю цієї інфраструктурної одиниці. Це екосистемне рішення, яке має показати, що Україна безпрецедентно відкрита до інвестицій та нових стандартів», - заявив Гончарук.
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Однако продажа была бы эффективнее.
🤝👍
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была бы,но никто не хочет этот совковый металолом покупать да еще и в Украине где произвол на каждом шагу
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