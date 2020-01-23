 Проводим переговоры с Россией по обмену всех пленных украинцев, включая крымских татар, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом сообщил президент Владимир Зеленский в комментарии СМИ.
"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек-обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек - мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России", - сказал глава государства.
Напомним, ранее главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что Зеленский и Путин завтра встретятся в Израиле.
А пресс-служба Офиса Президента сообщила, что встреча Зеленского и Путина в Израиле пока не запланирована, если она и состоится, то для обсуждения дальнейшего обмена удерживаемыми лицами.
Где? В Крыму?
Він не лох
А Криворіг Єдинолох
23.01.2020, 10:52 • 396 • 5
У Давосі журналістам вдалося запитати Зеленського (Мендель не догледіла?) про можливість його зустрічі в Ізраїлі з Путіним. Президент відповів, що ця зустріч "може бути".
А далі - цікавіше. У Зеленського є питання до Путіна про обмін полоненими. І все. Інших питань немає (судячи з відповіді).
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Журналісти намагалися дізнатися, чи запитуватиме він Путіна, чому на Донбасі досі стріляють. Адже, про режим тиші також домовлялися у Парижі на зустрічі в нормандському форматі. Але від цього запитання Зеленський тупо втік.
Й отут хочеться звернутися до президента: запитай! Запитай-те!
Запитай-те Путіна, чому попри домовленості його війська продовжують вбивати українців? Чому не працює ось це "просто перестать стрелять"? Чому обіцяний мир так і не настає?
Прості запитання.
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Які мають дати відповідь самому Зеленському: чого варті домовленості з Путіним, і чи не намагаєтсья КДБшник розвести коміка як лоха?
Але ж Зеленський не лох. Він крутий чувак світового маштабу. Який у Давосі чітко сказав: Росія анексувала частину території України. Тож тепер нічого не заважає йому поставити незручне запитання "дєдушкє" із Кремля.
Треба тільки добре попросити Зеленського.
Нумо всі разом: пане Зеленський, запитай-те!
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Олексій БРАТУЩАК
Не плутати з кримськими татарами.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кримчаки
Павло Григорович
@dykovytskyi
·2 ч
В той час, коли президенти Польщі, Литви та Естонії в Освенцімі вшанують пам'ять жертв Холокосту,
@ZelenskyyUa
поїхав на зустріч з агресором і окупантом до Ізраїлю. Справжні президенти не поїхали,бо знають ціну слова окупанта. Факти,який
@ZelenskyyUa 'му будуть нагадувати завжди.
Голос Америки
@GolosAmeriki
·13 чМайк Помпео: «Украина находится на распутье между демократией и тиранией
"...в Кремле сообщили о поступившем запросе от *********** малоросскага федерального округа вовика зеленскага о встрече с самим !вАлАдимером вАладимеровичем путЕным ура-а-аааа! на форуме в Израиле.
Встречу двух лидеров не исключили, однако отметили, что она вряд ли будет продолжительной из-за напряженного графика президента рассеи..."
подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e2852569a7947117280223d?from=newsfeed
ну, то есть, ежели Сцарёк-лысогном всея обосРахи соизволит, ежели будет в настроении, он, так и быть, позволит шмаркле упасть на колени и подержатся за пуговку на своей ширинке.
Может при встрече один на один уже обсуждают механизм возврата Крыма и выплаты репараций.