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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (4336) обмен (913) Россия (74794) пленные (799)

 Проводим переговоры с Россией по обмену всех пленных украинцев, включая крымских татар, - Зеленский

Украина ведет переговоры об освобождении граждан, находящихся на временно оккупированной территории и в России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом сообщил президент Владимир Зеленский в комментарии СМИ.

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек-обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек - мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России", - сказал глава государства.

Напомним, ранее главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что Зеленский и Путин завтра встретятся в Израиле.

А пресс-служба Офиса Президента сообщила, что встреча Зеленского и Путина в Израиле пока не запланирована, если она и состоится, то для обсуждения дальнейшего обмена удерживаемыми лицами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация передала свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста людям, которые пережили эту трагедию, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3171458
 
 
 Топ комментарии
 
єто не тупик. єто зебилий Клондайк
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Менять на кого будем? На ЗЕЛЁНЫЕ СОПЛИ ?
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В Крыму и ОРДЛО 6 млн. человек, как их возвращать собираетесь, план есть?
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90% з них сприймають Україну як ворога. Особисто мене турбують тільки 10% не залежно від національності, головне щоб були справжніми укарїнцями.
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Звісно в ЗЄ-йла є план. Руки вгору і в полон в Парашу.
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А взагалі то чи залишилися в наших тюрмах ще російські терористи та диверсанти? А міняти будемо всіх, на кого вкажуть мокші, та тих бомжів, кого видадуть мокші.
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Всіх кацапів з колаборантами на 10-20 українців. Тут треба розуміти, що метою Зєлєнского як показав попередній обмін, є не завюбрати всіх українців, а відпустити всіх кацапів. І тепер стало зрозумілим, чому віддали свої місця на траурних заходах в Ізраїлю - бо мета візиту в Ізраїль не траурні заходи, а перемовини з кацапами. Як показав попередній досвід, Оиюман виліз, як шило з мішка. А тут все благочинно.
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Тупик . Пока будет война , будут пленные и обмен .
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Когда ничего не делаешь, но вроде как делаешь...
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Говоря словами порохоботов, зачем их обменивать, если русня опять нахватает заложников. А в Крыму их предостаточно. Татары, вы думаете бороться с оружием в руках? Или как овцы на заклание тупо по тюрьмах сидеть?
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"Татары, вы думаете бороться с оружием в руках?"

Где? В Крыму?
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В Криму майже нема татар. Я чув про одного, але він в російському уряді Криму і тому боротися за Україну не буде.
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Нет, в Киеве. А где ж ещё? Их судят за какие то террористические действия. Может пора уже мочить оккупантов на своей территории. Задолбали.
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Молли считает, что у татар есть достаточный потенциал в человеческом измерении и оружии, чтобы воевать с армией рф в Крыму?
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Так з Казані довго їхати, а ще багато їх у ФСБ служить.
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Один раз ув'язнених кримських татар Зе обміняв Проводим переговоры с Россией по обмену всех пленных украинцев, включая крымских татар, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4385 Та ні, забув він обміняти.
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Зе біїться навіть слово Крим вимовити, щоб не бісити свого тезку з вавкою в голові.
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Уже ж вроде обменяли всех на всех или нет? Или кое кто обосрался?
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Менять на кого будем? На ЗЕЛЁНЫЕ СОПЛИ ?
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Да, террористов и беркутню отдали, может Сивохами возьмут?
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штєпа лахудра лишилась, але нашо їй там - їй і тут нєплохо
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Это будет продолжатся пока не здадут Украину полностью.
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Сьогодні почул: "заклєвалі чєловєка". Кажу - хто його клєвал, звідки ви це взяли? Відповідь: ну он чітаєт соцсєті, а там всякіє гадості. Іпа@утись можна - вони цілком нормально сприймають, що през замість роботи сидить в соцмережах і читає про себе "гадості". Тьху
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Скисла шмакля... коли мочив Пороха був як пітух борзий, а тільки прилетіла перша плюха - обісрався. Який ідіот таке чучело вибрав?
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а то вже всі у здогадках загубилися: шо ви там робите з росією?
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Думаю домовляються про обмін з невеличким бонусом вода в Крим.
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Он выучил новое слово "концессия"? Никогда ещё не было так стыдно за свою страну. Хотя выбор овоща тоже вызвал недоумение, но там был вопрос 50 на 50. А сейчас не ясно куда заведут страну 73 процента.
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Зеленський не хоче питати в Путіна про обстріли? ВІДЕО
23.01.2020, 10:52 • 396 • 5

Проводим переговоры с Россией по обмену всех пленных украинцев, включая крымских татар, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7921
У Давосі журналістам вдалося запитати Зеленського (Мендель не догледіла?) про можливість його зустрічі в Ізраїлі з Путіним. Президент відповів, що ця зустріч "може бути".
А далі - цікавіше. У Зеленського є питання до Путіна про обмін полоненими. І все. Інших питань немає (судячи з відповіді).
Читайте також: Страшна статистика бойових втрат показує ціну капітуляції та позиції "просто перестать стрелять" - Гай
Журналісти намагалися дізнатися, чи запитуватиме він Путіна, чому на Донбасі досі стріляють. Адже, про режим тиші також домовлялися у Парижі на зустрічі в нормандському форматі. Але від цього запитання Зеленський тупо втік.
Й отут хочеться звернутися до президента: запитай! Запитай-те!
Запитай-те Путіна, чому попри домовленості його війська продовжують вбивати українців? Чому не працює ось це "просто перестать стрелять"? Чому обіцяний мир так і не настає?
Прості запитання.
Читайте також: В інтерв'ю ізраїльському виданню Зеленський збрехав про ситуацію на фронті - журналістка
Які мають дати відповідь самому Зеленському: чого варті домовленості з Путіним, і чи не намагаєтсья КДБшник розвести коміка як лоха?
Але ж Зеленський не лох. Він крутий чувак світового маштабу. Який у Давосі чітко сказав: Росія анексувала частину території України. Тож тепер нічого не заважає йому поставити незручне запитання "дєдушкє" із Кремля.
Треба тільки добре попросити Зеленського.
Нумо всі разом: пане Зеленський, запитай-те!
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Олексій БРАТУЩАК
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10.12.19 Париж. "Главное достижение саммита - это договоренность обмена всех на всех , - Зеленский." Звик одні й ті ж тексти на концертах, роками, торочить. Ось і торочить
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Плешфюрер - напёрсточник,но говорить с ним надо.
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Якщо з пістолетом біля скроні, то це можливо. Інакше розмова з плєшфюрером не має сенсу.
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А кого этот 3.14 раз обменяет на погибших за последний месяц солдат.Может на израильскую наркоманку?Обещаную обменять на израильскую собственность перед террористом утиным.
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ЗЕ решил пиариться на обменах пока все граждане Украины не пойдут по второму кругу обмена.
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Гарне прикриття зради України,там в Лугандоні кожного дня ловлять "шпигунів" по заказу Зелєбоби для обмінів.
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Саме так,доки ви з Петром мочили Юлю,випливло зелене лайно.
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Поки ви разом із зе та юлею мочили пороха випливло зелене лайно.
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Я і зараз проголосую за кого вгодно,тільки не за Петруся.
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ну ти як був дебiлом, так i залишився. ) хвороба в тебе невилiковна.
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Снігурів поїли, беркутів відпустили.... А давайте нашого пітуха віддамо!
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звільнити десяток кримчаків-пастухів в обмін на визнання Криму московським - величезна заслуга Зє!каМанди!!! Ше й підпишуть довічне зобов'язання необмеженої поставки води по каналу - і якшо надумають порушити, то ***** вже законно введе аж до Придністров'я!
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Кримчаки́ (кримчацька кърымчахлар, однина - кърымчах) - окрема етнолінгвістична спільнота єврейського населення, котрі говорять кримськотатарською мовою.[1] Переважно мешкають на території Криму
Не плутати з кримськими татарами.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кримчаки
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Замість того, щоб спитати ху#ло: коли ти заберешся з України зі своїми орками та танками, воно міняє шило на мило. Адійот клятий!
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А "трек" засчитывает арестованных в Крыму как с временно оккупированных территориях или с "территории РФ" ( что косвенно будет означать признание что Крым часть РФ)
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Виборець Зе, невже ти ще не бачиш, що він тупий?
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Ну ти ж так і не побачив,шо Петро Барига та Мародер))
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"Трек--это круговая дорожка обычно для велосипеда или бега (словарь) ну или просто дорожка в виде окружности у гламурных торчков.
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Путин скоро сдохнет от рака поджелудочной, с кем тогда Клоун будет меняться? Дураку понятно, что в данной ситуации пленные будут всегда.
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Павло Григорович

@dykovytskyi

·2 ч
В той час, коли президенти Польщі, Литви та Естонії в Освенцімі вшанують пам'ять жертв Холокосту,
@ZelenskyyUa
поїхав на зустріч з агресором і окупантом до Ізраїлю. Справжні президенти не поїхали,бо знають ціну слова окупанта. Факти,який
@ZelenskyyUa 'му будуть нагадувати завжди.
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мнение о ЗЕ


Голос Америки





@GolosAmeriki

·13 чМайк Помпео: «Украина находится на распутье между демократией и тиранией
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ШМАРКЛЯ БЛАГАЄ пУЙЛО ПРО ЗУСТРIЧ (з рашистсьских джерел)

"...в Кремле сообщили о поступившем запросе от *********** малоросскага федерального округа вовика зеленскага о встрече с самим !вАлАдимером вАладимеровичем путЕным ура-а-аааа! на форуме в Израиле.
Встречу двух лидеров не исключили, однако отметили, что она вряд ли будет продолжительной из-за напряженного графика президента рассеи..."
подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e2852569a7947117280223d?from=newsfeed

ну, то есть, ежели Сцарёк-лысогном всея обосРахи соизволит, ежели будет в настроении, он, так и быть, позволит шмаркле упасть на колени и подержатся за пуговку на своей ширинке.


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Зе давит на путина и заставляет его идти на уступки.
Может при встрече один на один уже обсуждают механизм возврата Крыма и выплаты репараций.
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Пора вже обміняти "всіх на всіх" і припиняти цю безглузду кроваву бійню.
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Кроме пиара на обмене и разведении войск Володька ничего незнает .Должен признать наш през пкстое место .Экономика в минусе роста . Погибших на фронте в январе вдвое больше чем в январе прошлого года .Корупция цветнт пышным цветом . ЗЕЛЮ ГЕТЬ .
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так ты, чмо, уже договаривался "всех на всех". что случилось опять? обосрался?
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Ну клоун это уже не смешно . Который раз ты уже меняешь всех на всех а в результате одни пенсионеры и таксисты
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